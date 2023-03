25 Jahre Art Paris: Die neuesten Trends der zeitgenössischen Kunst

Die Art Paris feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Sie hat sich als unumgängliche Veranstaltung für zeitgenössische Kunst und den Kunstmarkt etabliert. Mehr als 130 französische, europäische und internationale Galerien stellen im Grand Palais Éphémère am Fuße des Eiffelturms aus.

"Wir erleben einen historischen Wendepunkt, an dem ausländische Galerien mit großem Renommee nach Paris kommen. Früher war es London, jetzt ist es Paris: 'Paris is the Place to be'", so Guillaume Piens, Direktor der Art Paris. "Die Art Paris ist wichtig, weil sie eine Messe ist, die für alle Zielgruppen offen ist. Sie stellt die französische Szene in den Vordergrund, wir haben 60 % französische Aussteller, von den 40 Prozent internationalen Galerien kommen einige zum Teil von sehr weit her."

Programm "Exil: Enteignung und Widerstand"

Die französische Kulturministerin hat die Veranstaltung eingeweiht. Sie besuchte unter anderem die Galerie Saleh Barakat aus Beirut, Libanon, deren Künstler Anas Albraehe, ein in den Libanon geflüchteter Syrer, Teil des von der Kuratorin Amanda Abi Khalil organisierten Programms "Exil: Enteignung und Widerstand" ist.

"Wo stehen wir, wenn wir über Exil sprechen, was ist unsere Identität, unsere Hautfarbe, unser Geschlecht, unsere Position? Es ist dieser kritische Blick, den ich gerne mit französischen Künstlern einbringe", meint Kuratorin Amanda Abi Khalil. "Künstler, die in Frankreich leben, aber auch viele, die aus Burma, Kuba, Brasilien und Palästina kommen."

Galerien aus 25 Ländern und Künstler aus der ganzen Welt sind bei dieser Messe vertreten, die im Vergleich zu den Vorjahren gewachsen ist.

Mit Marc Donnadieu wurde ein zweiter Kurator für diese Ausgabe eingeladen, der einen Blick auf die französische Kunstszene wirft und die Frage nach der Verbindung zwischen Kunst und Engagement stellt:

"Es schien mir wichtig, dem Publikum der Art Paris zu zeigen, wie Künstler auf die Realitäten von heute reagieren, auf die Welt, die uns umgibt und für die man sich engagieren muss", sagt er.

Engagierte Kunst aus der Türkei

Zu den Neuankömmlingen gehört die junge und vielversprechende "The Pill", die erste türkische Galerie, die auf der Art Paris vertreten ist. Gründerin Suela Cennet zeigt eine unverkrampfte und engagierte Kunst:

"Die Galerie hat ein Programm, das sich um Fragen der Vertreibung, der Enteignung, der feministischen Identität, der Frage des Körpers, seiner Gefangenschaft oder seiner Ermächtigung, der Fragen der Gewalt und ihrer Darstellung dreht: das Archiv der Geschichte, des Abdrucks. Es ist auch eine Galerie, die eine Generation, die eine Gruppe von Künstlern ausstellt, die Freunde sind, die miteinander reden, die sich kennen."

Die Art Paris ist noch bis Sonntag, den 2. April, im Pariser Grand Palais Éphémère für die Öffentlichkeit zugänglich.