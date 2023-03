Oper von Sydney feiert 50. Geburtstag

Die Oper von Sydney ist DAS Wahrzeichen der australischen Metropole - das Bauwerk wirkt recht modern, dabei wird das Sydney Opera House 2023 genau 50 Jahre alt.

Dänischer Archibtekt Utzon

Der Architekt des Sydney Opera House, Jørn Utzon, war im Januar 1957 ein relativ unbekannter 38-jähriger Däne, als er den internationalen Wettbewerb für den Entwurf eines "nationalen Opernhauses" für Sydneys Bennelong Point gewann. Seine Vision für ein skulpturales, geschwungenes Gebäude am Hafen ein radikal neuer Entwurf mit den kubischen und rechteckigen Formen der modernistischen Architektur. Das Gebäude veränderte seine Karriere und damit auch das Bild einer ganzen Nation. Nicht nur Sydney, sondern ganz Australien hat Utzon sein modernes Wahrzeichen zu verdanken.

Bauarbeiten begannen 1959

Die Bauarbeiten begannen 1959 mit einem ursprünglich geplanten Fertigstellungstermin im Jahr 1963 und einem Budget von 7 Millionen Australischen Dollar. Es sollte noch über ein Jahrzehnt dauern, bis das Gebäude 1973 von Königin Elisabeth II. offiziell eröffnet wurde. Bis dahin waren die Kosten auf 102 Millionen AUD gestiegen, die durch Mittel der australischen Lotterie ausgeglichen wurden.

Architekt Utzon starb 2008 im Alter von 90 Jahren.

Nach dem Tod der Queen wurde ihr Portrait auf die Oper gestrahlt Mark Baker/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Der 70-jährige Peter Tucker erinnert sich lebhaft an die Zeit der Bauarbeiten. Er begann 1971 im Opernhaus von Sydney zu arbeiten, zwei Jahre vor der offiziellen Eröffnung.

An seinem ersten Arbeitstag war Tucker 19 Jahre alt, frisch von der Schule und kurz davor, Vater zu werden. Zu dieser Zeit konnte man seinen Job verlieren, wenn man zu spät kam, egal welche Entschuldigung man hatte.

"Als ich morgens aufstand, setzten bei meiner Frau die Wehen ein, so dass ich sie schnell ins Krankenhaus in Paddington bringen musste, dann machte ich mich auf den Weg hierher und begann als Bauarbeiter", erzählt Tucker, der später Betriebsleiter auf der Baustelle war.

"Der erste Tag hier war gut, sie machten mich mit einem Presslufthammer bekannt, und dort habe ich die ersten sechs Monate verbracht. Es war wirklich sehr gut. Am Nachmittag ging ich zu meiner Frau, und ich hatte einen wunderbaren Sohn", erinnert er sich.

Tucker ist all die Jahre im Opernhaus geblieben und ist der letzte, der noch dort arbeitet und auch auf der Baustelle tätig war.

Gefeiert wird der 50. Geburtstag in und vor der Oper vom 1. bis zum 7. Mai 2023. Dazu heißt es auf der Webseite der Oper: "Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Sydney Opera House bietet Inside/Out at the House Aufführungen von Weltklasse vom London Symphony Orchestra, The Australian Ballet, Sydney Symphony Orchestra, Sydney Philharmonia Choirs und Australian Chamber Orchestra.

Vom 1. bis 7. Mai findet jeden Abend eine besondere Aufführung im Herzen des Opernhauses statt, die gleichzeitig live für das Publikum auf dem Vorplatz übertragen wird, wo alle Tickets nur 10 $ kosten."

Vom 1. bis zum 3. Mai tritt Sir Simon Rattle mit dem London Symphony Orchestra in Sydney auf.