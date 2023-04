Warum muss eine 'Prinzessin' aus Texas eine Villa in Rom räumen?

Das Casino dell'Aurora beherbergt das einzige jemals von Caravaggio gemalte Deckenfresko. Die letzte Bewohnerin der Villa im Herzen von Rom, eine in Texas geborene 'Prinzessin' muss das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert im Zuge eines Erbstreits jetzt verlassen - samt ihrer 3 weißen Pudel.

"Ich habe das Gefühl in einem surrealen Film zu sein, wie in Sartres "Geschlossene Gesellschaft", so Prinzessin Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi.

Der 73-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, nicht genehmigte Besichtigungen organisiert zu haben. Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi war mit dem ehemaligen Besitzer der Villa verheiratet, der von einer Adelsfamilie abstammte - die italienische Monarchie wurde in den 1940er Jahren abgeschafft.

Nicolò Boncompagni Ludovisi hatte in seinem Testament bestimmt, dass seine Ehefrau bis zu ihrem Ableben in dem Gebäude leben könne. Im Fall eines Verkaufs solle der Erlös zu gleichen Teilen seinen drei Söhnen und seiner Witwe zugute kommen.

Die Söhne Boncompagni Ludovisi fechten das Testament an: Ihr Großvater habe gewollt, dass es ihnen übergeben wird, der Vater sei zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen Nachlass verfasst habe, nicht mehr bei vollem Bewusstsein gewesen.

Die Zwangsräumung ist für dessen jüngsten Sohn, der die Aktion beobachtete, ein Triumph: "Nur weil sie Amerikanerin ist, kann sie nicht tun, was sie will. Dies ist ein Land. Wir haben unsere Polizei, wir haben unsere Richter, und unser Land und unsere Gesetze muss man respektieren, wenn man hier lebt. Und ansonsten kann Sie zurück nach Kanada gehen, oder wohin auch immer, oh Texas, oder wo sie eben herkommt."

Im Zuge des Erbstreits steht die Villa mit Caravaggio's Jupiter, Neptun und Pluto Deckengemälde seit über einem Jahr zum Verkauf - doch bei fünf verschiedenen Auktionen gab es keinen einzigen Interessenten - und das obwohl der Preis von rund 470 auf 145 Millionen Euro herabgesetzt wurde.