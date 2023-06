Vorwurf sexueller Missbrauch: Mehr Sicherheit bei Rammstein Konzerten

Von Euronews

Künftig soll es nach Vorstellungen im Münchner Stadtrat mehr sichere Plätze bei Konzerten geben, außerdem soll die Fan-Reihe vor der Absperrung an der Bühne verboten werden. Ob das hilft?

Künftig soll es mehr sichere Plätze bei Konzerten geben, außerdem soll die Fan-Reihe vor der Absperrung an der Bühne verboten werden, fordern Fraktionen im Münchner Stadtrat. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt, wie die Fraktion Grüne/Rosa Liste in München mitteilt.

In der sogenannten Row Zero, in der Reihe null, tanzen bei Rammstein-Konzerten oft Frauen direkt am Bühnenrand. Offenbar meint man, die Frauen mit einem größeren Sicherheitsabstand zu Sänger Till Lindemann schützen zu können. Dieser sieht sich mit Vorwürfen des sexuellen Missbrachts konfrontiert.

Die Sicherheit der Fans sei auch der Band wichtig, schreiben sie auf Instagram, und rufen dazu auf, den betroffenen Frauen gegenüber nicht feindselig zu sein."Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge."

Gleichzeitig betont die Gruppe: "Wir, die Band, haben aber auch ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden." Rammstein tritt bereits an diesem Mittwoch und Donnerstag sowie an diesem Samstag und Sonntag in München auf.

In öffentlichen Zeugenaussagen gegen Till Lindemann ist von nicht-einvernehmlichen sexuellen Begegnungen, einschließlich gewalttätiger und missbräuchlicher Handlungen die Rede. Einige der Frauen sagen, sie seien auf Partys nach den Konzerten unter Drogen gesetzt worden.

Der Antrag im Münchner Stadtrat zur Verschärfung der Sicherheit bei Konzerten wird von den Fraktionen Grüne/Rosa Liste, Die Linke/Die Partei und ÖDP/München Liste unterstützt. Nach Angaben der Grünen-Fraktion entscheidet die Stadtspitze, wann über den Antrag abgestimmt wird. Die nächste Vollversammlung des Stadtrats ist am 28. Juni.

Rammstein ist mit über 35 Millionen verkauften Alben seit den 1990er Jahren die meistverkaufte deutschsprachige Band der Welt.