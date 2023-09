Der britische Komiker, der sich in einen Wellness-Guru verwandelt hat, trat in London auf, nachdem er alle Vorwürfe der Vergewaltigung, des sexuellen Übergriffs und des Missbrauchs zurückgewiesen hatte, die von vier Frauen erhoben werden.

Russell Brand, der Komiker, der sich zum Influencer entwickelt hat, wird der Vergewaltigung, der sexuellen Nötigung und des Missbrauchs beschuldigt. Die Anschuldigungen stammen von vier Frauen, die ihn über einen Zeitraum von sieben Jahren auf dem Höhepunkt seines Ruhmes kannten.

Über die Vorwürfe berichteten am Samstag die Sunday Times und ihre Schwesterzeitung The Times sowie die Sendung "Dispatches" des Fernsehsenders Channel 4.

In der Berichterstattung behauptet eine Frau, sie sei vergewaltigt worden, während drei andere Brand der sexuellen Nötigung beschuldigen. Eine der Frauen behauptet auch, er habe sie körperlich und seelisch misshandelt.

Brand hat alle Vorwürfe bestritten und erklärt, dass alle seine Beziehungen einvernehmlich gewesen seien.

Bevor die Geschichten veröffentlicht wurden, stellte Brand ein Video online, in dem er die Behauptungen bestreitet und sagt, sie seien in zwei "extrem beunruhigenden Briefen" von einem "Mainstream-Medien"-Fernsehsender und einer Zeitung veröffentlicht worden.

In dem Video nennt er die Nachrichtenorganisationen nicht namentlich, sagt aber: "Inmitten dieser Litanei von erstaunlichen, ziemlich barocken Angriffen befinden sich einige sehr ernste Behauptungen, die ich absolut zurückweise", sagte er.

"Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Zeit, als ich im Mainstream arbeitete, als ich ständig in den Zeitungen war, als ich in Filmen mitspielte und, wie ich in meinen Büchern ausführlich beschrieben habe, sehr, sehr promiskuitiv war", so Brand. "Während dieser Zeit der Promiskuität waren die Beziehungen, die ich hatte, immer absolut einvernehmlich. Ich war damals immer transparent, fast zu transparent, und ich bin auch jetzt transparent."

Brand deutet auch an, dass die Berichte Teil eines koordinierten Angriffs seien, der darauf abzielte, ihn wegen seiner manchmal kontroversen Ansichten zu diskreditieren.

Er ist häufig kritisiert worden, weil er sich skeptisch über COVID-19-Impfstoffe geäußert hat und umstrittene Podcaster wie Joe Rogan interviewt.

"Wenn ich sehe, wie sich diese Transparenz zu etwas Kriminellem ausweitet, was ich absolut bestreite, dann frage ich mich, ob da eine andere Agenda im Spiel ist", so Brand.

Die Frauen, die diese Vorwürfe erhoben haben, erklärten, dass sie sich erst bereit fühlten, ihre Geschichten zu erzählen, nachdem sie von Reportern angesprochen worden waren.

Einige nannten Brands neu gewonnene Bekanntheit als Online-Wellness-Influencer als einen Faktor für ihre Entscheidung, jetzt zu reden.

Brand wurde Anfang der 2000er Jahre in Großbritannien als Stand-up-Komiker berühmt, was ihm Hauptrollen bei Channel 4 und später bei BBC Radio einbrachte, wo er von seinem Ruf für unverschämtes Verhalten und gewagte Scherze profitierte.

Später schaffte er den Sprung nach Hollywood und spielte in Filmen wie "Forgetting Sarah Marshall" (2008) und dem Remake von "Arthur" (2011) mit. Noch mehr Ruhm erlangte Brand während seiner Ehe mit dem US-Popstar Katy Perry, die von 2010 bis 2012 dauerte.

In jüngerer Zeit hat er sich zu einem politischen Kommentator und Influencer gewandelt.

Er postet für seine 6,6 Millionen Abonnenten YouTube-Videos zu Themen wie persönliche Freiheit und die COVID-19-Pandemie.

Russell Brand verlässt das Troubabour-Theater im Wembley Park nach seinem Auftritt, bei dem er von den Fans mit stehenden Ovationen bedacht worden war. James Manning/AP

Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe entschloss sich Russell Brand, einen Auftritt im Rahmen seiner jüngsten Tournee zu absolvieren.

Vor rund 2.000 Fans in einem Londoner Veranstaltungsort sagte er am Samstagabend: "Es gibt offensichtlich einige Dinge, über die ich absolut nicht sprechen kann, und ich weiß, dass Sie das verstehen werden.

Zu Beginn der Show betrat er die Bühne zu dem Lied "You Don't Own Me", einer feministischen Hymne aus den 1960er Jahren von der amerikanischen Sängerin und Songschreiberin Lesley Gore.

Berichten aus dem Publikum zufolge wirkte er die ganze Zeit über abgelenkt, erhielt nach dem Auftritt aber dennoch stehende Ovationen, die offenbar einige Minuten dauerten.