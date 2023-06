Seit ihrer Einführung vor 41 Jahren in Frankreich hat sich der Weltmusiktag zu einer internationalen Sensation entwickelt. Er findet in mehr als 700 Städten in 120 Ländern statt - von Brasilien bis Japan und überall dazwischen.

Inmitten einer Welt, in der die künstliche Intelligenz alle Aspekte unseres Lebens zu übernehmen droht, bleibt eines sicher: Die musikalischen Helden, die wir feiern, werden sicherlich noch eine Weile dieselben bleiben.

Es wird immer etwas Einzigartiges sein, rauszugehen und Live-Musik zu erleben, umgeben von Tausenden von Menschen, die dieselbe Leidenschaft und Liebe für die Kunst teilen - eine kollektive Erfahrung, die über die Technologie hinausgeht.

Der Gründer Maurice Fleuret hat den Weltmusiktag ins Leben gerufen, um "die Musik überall und das Konzert nirgends" zu preisen. Werfen wir also einen Blick auf einige der faszinierendsten Musikpraktiken in Europa.

Die Duduk oder armenische Oboe ist ein zartes Blasinstrument, das aus dem weichen Holz von Aprikosenbäumen hergestellt wird. Sie wird in Aserbaidschan, der Türkei, Georgien und dem Iran in verschiedenen Formen gespielt und erzeugt eine warme, weiche, leicht nasale Musik, die sowohl traurig als auch geheimnisvoll sein kann.

Die Wurzeln der armenischen Duduk-Musik reichen bis in die Zeit der alten Könige zurück, und einige Gelehrte vermuten, dass sie etwa 1 500 Jahre alt ist. Viele Armenier betrachten die Duduk-Musik, die oft paarweise gespielt wird, als den beredtesten Ausdruck von Wärme, Freude und ihrer Geschichte.

Laut Dr. Jonathan McCollum ist das Instrument "das einzige wirklich armenische Instrument, das die Geschichte überlebt hat, und als solches ein Symbol der armenischen nationalen Identität". Trotzdem hat die Popularität der Duduk-Musik in Armenien in den letzten Jahrzehnten abgenommen, vor allem in den ländlichen Gebieten, wo sie ihren Ursprung hat.

https://www.youtube.com/watch?v=X8CWEiK6PkI

Tsiattista Poetisches Duell, Zypern

Lebhaft, improvisiert und laut - Tsiattista ist die altehrwürdige Version des Rap-Battles in Cyrpus. Es handelt sich um ein poetisches Duell, bei dem Dichter und Sänger zu Geigen- oder Lautenklängen versuchen, sich gegenseitig mit feurigen Versen und Reimen zu übertrumpfen.

Tsiattista ist eine griechisch-zypriotische Tradition und seit langem ein beliebter Bestandteil von Hochzeiten, Festen, Messen und anderen Feierlichkeiten, bei denen die Zuschauer die Künstler anfeuern.

Um im Scheinwerferlicht der Bühne erfolgreich zu sein, brauchen die Dichter einen schnellen Verstand, eine tiefe Vertrautheit mit den musikalischen und poetischen Traditionen Kyrpus', einen reichen Wortschatz und eine lebhafte Fantasie. Der Wettbewerb kann sehr hart sein.

Die meisten Schwergewichte der Kunst sind ältere Männer, aber heutzutage macht eine talentierte Generation junger Dichterinnen von sich reden.

Dudelsackkultur, Slowakei

Es sieht so aus, als wäre der Dudelsack doch nicht nur eine Sache der Schotten.

Auch in der Slowakei gibt es eine reiche Dudelsacktradition, die nicht nur einzigartige Musiknummern, sondern auch Tänze, Instrumentenbautechniken, Stile und spezielle Begleittexte umfasst. (Ja, man kann zu Dudelsäcken singen).

Obwohl es viele regionale Unterschiede gibt, ist das mitreißende Heulen der Dudelsäcke überall in dem kleinen osteuropäischen Land zu hören. Tatsächlich ist die Dudelsackkultur ein Markenzeichen der traditionellen Volkskultur der Slowakei.

Die Dudelsackspieler verwenden Instrumente, die aus der Haut einer Ziege hergestellt werden, und treten oft zusammen mit einer vielseitigen Mischung aus anderen Musikern, Sängern und Tänzern in großen Gruppen auf.

Slowakische Gemeinschaften sind oft stolz darauf, einen Dudelsackspieler in ihren Reihen zu haben, und bei gesellschaftlichen Veranstaltungen trägt die ohrenbetäubende Musik oft dazu bei, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu schaffen.

Trommeln und Gesang der Inuit, Grönland

Grönland liegt zwar nicht auf dem europäischen Kontinent, gehört aber geopolitisch zu Europa. Deshalb haben wir die traditionellen Trommeln und Tänze der Inuit in diese Liste aufgenommen.

Diese Musik, die entweder allein oder in der Gruppe gespielt wird, belebt die Nationalfeiertage, festliche Feiern und gesellschaftliche Veranstaltungen auf der arktischen Insel.

In einer fein abgestimmten Technik beugen die Trommler ihre Knie, lehnen sich nach vorne und schlagen mit einem Knochen oder einem Stück Holz auf das Instrument (Qilaat), das einen scharfen, hallenden, perkussiven Schlag erzeugt.

Diese melodiösen und monotonen Klänge werden in der Regel mit Texten unterlegt, die von der Liebe, der Sehnsucht, dem Humor und der Jagd der Inselbewohner handeln. Für die grönländischen Inuit verkörpern Trommeln und Gesang ihre gemeinsame Identität und schaffen eine Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Trommeln gelten in Grönland als Symbole für Gleichheit und Gleichberechtigung. Sie werden allgemein als etwas anerkannt, das allen gehört, unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status oder politischen Ansichten.

Baltische Festivals, Estland, Lettland und Litauen

Die reiche Volksmusiktradition des Baltikums kommt alle fünf Jahre in Estland und Lettland und alle vier Jahre in Litauen in großen Festivals zusammen. An diesen mehrtägigen Großveranstaltungen nehmen bis zu 40 000 Sänger und Tänzer teil, die in der Regel aus Amateurchören und Tanzgruppen stammen.

Ihr Repertoire spiegelt die breite Palette der baltischen Musiktraditionen wider, von alten Volksliedern bis hin zu modernen Stücken. Die Feste sind aus den Chören und Musikgruppen hervorgegangen, die im 18. Jahrhundert in Estland gegründet wurden und sich bald in ländlichen und städtischen Gebieten verbreiteten.

Als die baltischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg versuchten, einen Anschein von Unabhängigkeit von Russland zu erlangen, erfreuten sich die Veranstaltungen großer Beliebtheit, um die baltische kulturelle Identität zu bekräftigen.

Sie konnten sich jedoch nicht lange aus den Fängen der UdSSR befreien und wurden bald in die kommunistische Ideologie eingebunden.

Seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1991 haben die baltischen Staaten verschiedene Maßnahmen zum Schutz dieser Tradition ergriffen. Angesichts des tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Wandels in der Region gibt es jedoch ernsthafte Bedenken für die Zukunft.

Die größten Bedrohungen gehen heute von der Landflucht und der daraus resultierenden Auflösung lokaler Laiengruppen aus.