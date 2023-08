Diebstahl im British Museum – Mitarbeiter entlassen

Gold, Juwelen, Glas. Ein inzwischen entlassener Mitarbeiter soll Sammlungsstücke aus dem British Museum in London gestohlen haben.

Im British Museum in London soll ein Mitarbeiter mehrere Objekte aus der Sammlung des Museums gestohlen haben. Nach Angaben der Einrichtung handelt es sich bei der Mehrzahl der betroffenen Gegenstände um kleine Stücke, die in einem Lagerraum aufbewahrt wurden. Unter anderem gehe es um Goldschmuck, Juwelen und Glas. Keines der Objekte sei in letzter Zeit in der Ausstellung gewesen.

WERBUNG

Der verdächtigte Mitarbeiter wurde entlassen. Dem Museumsdirektor zufolge handelt es sich um einen höchst ungewöhnlichen Vorfall.