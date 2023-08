Der jüngste Instagram-Post des Filmemachers Lars von Trier zum russischen Angriffskrieg sorgte für Aufsehen. Der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksiy Danilov, äußerte sich auf Social Media mit klaren Worten.

Nach seinem umstrittenen Social-Media-Post, in dem er Dänemarks Zusage, F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, kritisierte, hat sich der dänische Filmemacher Lars von Trier verteidigt.

WERBUNG

Der für seine Kontroversen bekannte Künstler, der unter anderem bei dem mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film _Dancer in the Dark_sowie anderen Werken, wie Melancholia und Nymphomaniac, Regie geführt hatte, schrieb in dieser Woche nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dänemark auf Instagram:, dass russische Leben "auch wichtig" seien.

Von Triers Post richtete sich an "Herrn Selenskyj und Herrn Putin und nicht zuletzt an Frau Frederiksen (die gestern, wie jemand, der Hals über Kopf verliebt ist, im Cockpit einer der furchterregendsten Tötungsmaschinen unserer Zeit posierte und von Ohr zu Ohr grinste). Mit freundlichen Grüßen, Lars."

Von Triers Posting erregte die Aufmerksamkeit der russischen und ukrainischen Medien. Oleksiy Danilov, der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, teilte von Triers Beitrag auf X, früher Twitter, und schrieb: "Krieg ist kein Film, in dem Schauspieler Leben und Tod spielen. Hinter jedem lebenden russischen Terroristen steht ein toter Ukrainer".

"Die Wahl zwischen Henker und Opfer wird zur Tragödie, wenn sich der Künstler auf die Seite des Henkers stellt. Die Ukraine lebt nicht in der Abstraktion, sondern in einer grausamen Realität, in der die Russen Mörder sind. Ein einfacher Ratschlag für einen berühmten Regisseur: Stellen Sie sich vor, dass jeden Tag eine russische Rakete in seine Stadt fliegt, dass sein Vater oder seine Mutter getötet wurde, dass sein Enkel nach Russland verschleppt wurde und dass ein russischer Plünderer seine Frau vergewaltigt hat, bevor er sein Haus niederbrannte. In diesem Fall nimmt die Abstraktion des heuchlerischen 'Humanismus' ganz andere Züge an - reales, nicht fiktives Leben."

Der 67-jährige Filmemacher verteidigte seine Äußerungen mit den Worten: "Ich habe nur das Offensichtliche gesagt: dass alle Leben auf dieser Welt wichtig sind! Eine vergessene Phrase aus einer Zeit, in der Pazifismus eine Tugend war."

In einem Interview mit der dänischen Tageszeitung Politiken sagte der Universitätsdozent Jakob Baek Kristensen, Russland werde von Triers erstem Beitrag "mit offenen Armen" empfangen. "Er unterstützt die Idee, dass Russland kein herzloser Aggressor ist und dass es sich um einen legitimen Konflikt handelt, in dem Russland jedes Mal, wenn es Verluste erleidet, genauso unglücklich ist", so der Social-Media-Forscher.

Der dänische Regisseur machte letzte Woche ebenfalls Schlagzeilen, als er ein Video auf Instagram teilte, in dem er seinen Wunsch nach einer "Freundin und Muse" kundtat.

In dem Clip sagt er: "Ich weiß nicht, worauf ich mich dieses Mal eingelassen habe. Bevor ich mich also in selbstgefälliger Werbung ertränke, lassen Sie mich ein paar Dinge klarstellen. Ich bin 67 Jahre alt. Ich habe Parkinson, eine Zwangsstörung und einen derzeit kontrollierten Alkoholismus. Kurzum, mit etwas Glück habe ich noch ein paar anständige Filme in mir. All dies ist als eine Kontaktanzeige der alten Schule gedacht, in der ich, ohne die geringste Ahnung von sozialen Medien zu haben, nach einer Freundin/Muse suche. Und trotz des ganzen Gejammers bestehe ich immer noch darauf, dass ich an einem guten Tag, in der richtigen Gesellschaft, ein ziemlich charmanter Partner sein kann. Vielen Dank für Ihre unendliche Geduld."

Von Trier, der für seinen schwarzen Humor bekannt ist, hat schon oft für Kontroversen gesorgt - vor allem, als er 2011 bei den Filmfestspielen von Cannes während einer Pressekonferenz für den Film Melancholia erklärte, er habe Hitler "verstanden". Er wurde von den Veranstaltern des Festivals verwiesen, die dänische Polizei nahm Ermittlungen auf. Später entschuldigte er sich für diese Bemerkung.

2017 beschuldigte die Musikerin und Schauspielerin Björk, die in von Triers Musicalfilm Dancer in the Dark (aus dem Jahr 2000) mitspielt, den Filmemacher der sexuellen Belästigung.