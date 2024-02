Die Serviette, die Lionel Messi zu seinem ersten Wechsel zum FC Barcelona verhalf, soll im März zu einem Startpreis von 300 000 Pfund (350 000 Euro) versteigert werden.

Am 14. Dezember 2000, inmitten der Bedenken und des Zögerns innerhalb des FC Barcelona bezüglich der Verpflichtung des 13-jährigen Lionel Messi, ergriff der damalige Fußballdirektor des Vereins, Carles Rexach, entscheidende Maßnahmen.

Während er im Tennisclub Pompeia in Barcelona zu Mittag aß und gerade einen verzweifelten Anruf von Messis Vater Jorge erhalten hatte, der damit drohte, seinen Sohn zurück nach Argentinien zu holen, improvisierte Rexach und griff nach dem einzigen verfügbaren Hilfsmittel in der Nähe - einer einfachen Papierserviette.

Auf dieser Serviette skizzierte er in aller Eile eine Vereinbarung, die den Lauf der Fußballgeschichte für immer verändern sollte.

Der schriftliche Vertrag mit den Unterschriften von Rexach, Josep Minguella (dem Berater, der Messi bei seiner Reise aus Südamerika begleitet hatte) und Horacio Gaggioli (dem argentinischen Agenten, der den Vertrag ausgehandelt hatte) war der Beginn von Messis Profikarriere.

Der kleine Junge aus Rosario schoss während seiner Laufbahn 672 Tore in 778 Spielen für den spanischen Klub, gewann acht Mal den Ballon d'Or und festigte seinen Status als der wohl größte Fußballer, den dieser Sport je hervorgebracht hat.

Nun wird die historische Serviette im März vom britischen Auktionshaus Bonhams zu einem Startpreis von 300.000 Pfund (351.000 €) an private Bieter versteigert.

Die berühmteste Serviette der Welt

Horacio Gaggioli hält eine gerahmte Kopie der Serviette, die einen 13-jährigen Lionel Messi mit dem FC Barcelona verbindet, 5. Januar 2012. Credit: Manu Fernandez/AP

"Dies ist eines der aufregendsten Objekte, mit denen ich je zu tun hatte", sagte Ian Ehling, Leiter der Abteilung Bücher und Manuskripte bei Bonhams New York.

"Ja, es ist eine Papierserviette, aber es ist die berühmte Serviette, die am Anfang von Messis Karriere stand. Sie veränderte das Leben von Messi, die Zukunft von Barça und trug dazu bei, dass Milliarden von Fans auf der ganzen Welt einige der glorreichsten Momente des Fußballs erleben konnten."

Seit ihrer Unterzeichnung befindet sich die nur 16,5 x 16,5 cm große Serviette im Besitz von Gaggioli und wird in einem Tresor in Andorra aufbewahrt.

Der mit blauer Tinte geschriebene Vertrag auf der Serviette besagt: "In Barcelona, am 14. Dezember 2000 und in Anwesenheit von Minguella und Horacio, erklärt sich Carles Rexach, der Sportdirektor des FC Barcelona, unter seiner Verantwortung und ungeachtet etwaiger abweichender Meinungen bereit, den Spieler Lionel Messi unter Vertrag zu nehmen, vorausgesetzt, dass wir uns an die vereinbarten Beträge halten."

Rexach erinnerte sich gegenüber ESPN in einem Interview aus dem Jahr 2020: "Ich habe Jorge (Messis Vater) gesagt, dass meine Unterschrift da ist und dass es Zeugen gibt, dass ich mit meinem Namen direkt die Verantwortung übernehme, dass es nichts weiter zu besprechen gibt und dass wir uns noch ein paar Tage gedulden müssen, weil Leo sich bereits als Barca-Spieler betrachten kann."

Die Online-Auktion für die Serviette soll vom 18. März bis zum 27. März laufen.