In Buenos Aires hat der Tattoo-Künstler César Molina alle Hände voll zu tun. Seit dem Fußball-Weltmeistertitel ist die Nachfrage nach Messi-Tattoos groß. Da kommt Yeyo, so wird Molina von seinen Freunden genannt, gar nicht hinterher.

Denn der Kapitän der Albicéleste ist nicht nur in Millionen von Herzen - er verziert mittlerweile auch so manchen Arm oder Oberschenkel. So manchen... die Rede ist von Tausenden!

Yeyo sagt, "wir leben seit dem WM-Sieg noch immer in einer Blase. Der Wahnsinn nimmt kein Ende", sagt Yeyo. "Im Job läuft es gerade super für uns, weil wir nicht mehr hinterherkommen."

Sebastián Fernández reiste nach Katar und war einer der Glücklichen, der Messi im Stadion mit Trophäe bewundern durfte. Da war sein Entschluss gefallen. Er meint, "es war eine Ehre, dabeigewesen zu sein. Ich wollte etwas Greifbares, was mich ein Stückchen an diese Erfahrung und die Gefühle, die ich hatte, erinnert."

Anker oder Tribal Tattoos waren gestern. Der Torschütze hat sie alle in den Schatten gestellt. Wie oft schon? Tattoo-Künstler Darío Vivas hat aufgehört zu zählen. "Von Messi habe ich zehn Tattoos gestochen und dann noch mal zehn vom Pokal. Von der WM insgesamt habe ich etwa 25 oder 30 Tättowierungen gemacht", erinnert er sich.

Einige Studios verweisen auf eine Warteliste von über einem Jahr. Was auch immer passiert, der Sieg der Albicéleste vom 18. Dezember hat sich eingebrannt - auf der Haut und in den Herzen.