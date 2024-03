BRIT Awards 2024: RAYE schreibt Geschichte mit Rekordzahl an Siegen

Die Singer-Songwriterin RAYE hat gestern Abend Geschichte geschrieben und sechs der sieben Preise gewonnen, für die sie nominiert war. Damit schlägt sie die Rekorde von Blur, Adele und Harry Styles.

Bei den BRIT Awards 2024 räumte RAYE ab – und das zu Recht.

Die britische Singer-Songwriterin führte die Liste der Nominierungen mit rekordverdächtigen sieben an und schrieb Geschichte, indem sie eine Rekordzahl von sechs Trophäen gewann, darunter Künstlerin des Jahres, Album des Jahres ("My 21st Century Blues") und Song des Jahres ("Escapism").

Vor RAYE hatte noch kein Künstler mehr als vier BRIT Awards in einem Jahr gewonnen: Blur, Adele und Harry Styles schafften dieses Kunststück jeweils. Sie ist auch die erste Frau, die als Songwriterin des Jahres ausgezeichnet wurde.

Als sie ihre Preise barfuß entgegennahm, sagte sie: "Die Künstlerin, die ich vor drei Jahren war, würde nicht glauben, dass ich die Kontrolle habe - ich bin mein eigener Boss."

RAYE hatte jahrelang mit der Ablehnung ihrer Plattenfirma zu kämpfen, bevor sie aus ihrem Vertrag entlassen wurde und die von ihr geschriebenen Songs behalten durfte. Sie beschloss dann, sie selbst zu veröffentlichen, was dazu führte, dass ihr Song "Escapism" ein viraler TikTok-Hit und später eine Nummer-eins-Single wurde.

Ihr Debütalbum "My 21st Century Blues" war eines unserer Alben des Jahres hier bei Euronews Culture. In unserer Rezension schrieben wir: "Das Album durchbricht kühn Genregrenzen und taucht offen in einige ihrer verletzlichsten Lebenserfahrungen ein. Vom globalen Hit "Escapism" bis hin zu den emotionsgeladenen, progressiven House-Beats von 'Black Mascara' und dem zutiefst bewegenden Track 'Ice Cream Man' zeigt sich RAYEs Können auf brillante Weise und beweist, dass sie eine echte Kraft ist, mit der man rechnen muss. Das Album ist zweifelsohne eines der besten des Jahres".

Dua Lipa eröffnete die Show mit ihrer neuen Single "Training Season" und gewann später den Preis für den besten Pop-Act. Ihr drittes Album wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin SZA schaffte das beeindruckende Kunststück, als beste internationale Künstlerin vor der allmächtigen Taylor Swift zu gewinnen; der internationale Song des Jahres ging an Miley Cyrus für "Flowers" und die internationale Gruppe des Jahres an Boygenius.

Boygenius - eine Band bestehend aus Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker - hat 2023 ihr Debütalbum "The Record" veröffentlicht, das ebenfalls zu unseren Lieblingsalben des letzten Jahres gehört. In unserem Jahresrückblick schrieben wir: "boygenius hat eine süchtig machende und schmerzhaft intime Ode an die Zusammenarbeit abgeliefert, und wenn man sich 'the record' (stilisiert in Kleinbuchstaben wie der Bandname) anhört, hat man das Gefühl, dass man in eine Mic-Sharing-Session zwischen drei Kumpels eingeweiht ist, die ihre gemeinsame kreative Zeit wirklich genießen."

Kylie Minogue, die in diesem Jahr mit dem BRITs Global Icon Award ausgezeichnet wurde, beendete die Show ebenfalls mit ihrem eigenen Live-Auftritt.

Hier ist die vollständige Liste der Gewinner der BRIT Awards 2024:

Album des Jahres

Blur – "The Ballad Of Darren"

J Hus – "Beautiful And Brutal Yard"

Little Simz – "No Thank You"

RAYE – "My 21st Century Blues" – GEWINNERIN

Young Fathers – "Heavy Heavy"

Song des Jahres

Calvin Harris and Ellie Goulding – "Miracle"

Cassö, Raye and D-Block Europe – "Prada"

Central Cee – "Let Go"

Dave and Central Cee – "Sprinter"

Dua Lipa – "Dance The Night"

Ed Sheeran – "Eyes Closed"

J Hus and Drake – "Who Told You"

Kenya Grace – "Strangers"

Lewis Capaldi – "Wish You The Best"

PinkPantheress – "Boy’s A Liar"

RAYE and 070 Shake – "Escapism" – GEWINNER

Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry – "Dancing Is Healing"

Stormzy and Debbie – "Firebabe"

Switch Disco and Ella Henderson – "React"

Venbee and Goddard – "Messy In Heaven"

Künstler des Jahres

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

RAYE – GEWINNERIN

Band des Jahres

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Jungle – GEWINNER

Young Fathers

Pop Act

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa – GEWINNERIN

Olivia Dean

RAYE

Alternative/Rock Act

Blur

Bring Me The Horizon – GEWINNER

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

Hip Hop/Grime/Rap Act

CasIsDead – GEWINNER

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

R&B Act

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

RAYE – GEWINNERIN

Sault

Dance Act

Barry Can’t Swim

Becky Hill

Calvin Harris – GEWINNER

Fred Again..

Romy

Bester neuer Künstler

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

RAYE – GEWINNERIN

Yussef Dayes

Internationaler Song des Jahres

Billie Eilish – "What Was I Made For?"

David Kushner – "Daylight"

Doja Cat – "Paint The Town Red"

Jazzy – "Giving Me"

Libianca – "People"

Meghan Trainor – "Made You Look"

Miley Cyrus – "Flowers" – GEWINNERIN

Noah Kahan – "Stick Season’"

Oliver Tree and Robin Schulz – "Miss You"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

Peggy Gou – "(It Goes Like) Nanana"

Rema – "Calm Down"

SZA – "Kill Bill"

Tate McRae – "Greedy"

Tyla – "Water"

Internationaler Künstler des Jahres

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA – GEWINNERIN

Taylor Swift

Internationale Band des Jahres

Blink-182

boygenius – GEWINNERINNEN

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Brits Rising Star

Caity Baser

Sekou

The Last Dinner Party – GEWINNERINNEN

Songwriter des Jahres: RAYE

Produzent des Jahres: Chase & Status