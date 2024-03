"The Holdovers" ist für fünf Oscars nominiert - und jetzt gibt es einen glaubwürdigen Plagiatsvorwurf.

Na, das ist ja peinlich...

Wir dachten, der größte Aufreger bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wäre die Abwesenheit von Messi, dem Hund aus Anatomie eines Falls, der Gerüchten zufolge in wenigen Stunden nicht an der Verleihung teilnehmen wird, weil einige Mitglieder der Academy über einen Hund bei der Zeremonie nicht gerade erfreut waren.

Im Ernst: Einige Produktionsfirmen, deren Filme nominiert sind, haben sich darüber beschwert, dass das Tier an den Oscars teilnimmt, weil der Hund dem Film während des Abstimmungszeitraums einen unfairen Auftrieb geben könnte.

Immer noch das alte Hollywood...

Aber jetzt gibt es noch einen größeren Skandal.

Der für den Oscar nominierte Film The Holdovers ("Die Überbleibsel“)-, der fünfmal - nämlich für den besten Film, den besten Schauspieler, die beste Nebendarstellerin, das beste Originaldrehbuch und den besten Filmschnitt nominiert wurde (und einer unserer Lieblingsfilme des Jahres 2023 ist) - steht nur wenige Stunden vor der Oscar-Verleihung im Mittelpunkt einer Kontroverse.

Alexander Paynes Film, dessen Drehbuch von David Hemingson verfasst wurde, wird vorgeworfen, Zeile für Zeile kopiert zu sein. Noch schlimmer ist, dass der Film für das beste Originaldrehbuch nominiert ist, und zwar gegen Maestro, Anatomie eines Falls, May December und Past Lives.

Von "Frisco" aus dem Jahr 2013 abgeschrieben?

Laut Simon Stephenson, dem Autor von Luca und Paddington 2, weist das Drehbuch verblüffende Ähnlichkeiten mit seinem 2013 veröffentlichten Drehbuch Frisco auf, in dem es um einen zynischen Kinderarzt geht, der sich über mehrere Tage hinweg um einen jugendlichen Patienten kümmert. In The Holdovers spielt Paul Giamatti (der heute Abend neben Cillian Murphy für Oppenheimer als bester Hauptdarsteller gehandelt wird) einen zynischen und depressiven Lehrer, der sich über mehrere Tage hinweg um einen jugendlichen Schüler in einem Internat kümmert.

Stephenson legte Dokumente vor, in denen er Szenen aus beiden Drehbüchern verglich, und schickte sie im Januar an die WGA, um Hilfe zu erhalten. Nun hat Variety eines dieser Dokumente veröffentlicht und berichtet über Stephenson.

"Die sinnvolle Gesamtheit des Drehbuchs für THE HOLDOVERS wurde aus dem FRISCO-Drehbuch durch Transposition kopiert", heißt es in dem Dokument. "Dazu gehören die gesamte Geschichte, die Struktur, die Abfolge, die Szenen, die Untertakte innerhalb der Szenen, der zeilenweise Inhalt der Handlung und der Dialoge, die Charaktere, die Handlungsbögen, die Beziehungen, das Thema und der Ton des FRISCO-Drehbuchs. Ein Großteil davon wurde Zeile für Zeile übernommen, und eine große Anzahl einzigartiger und sehr spezifischer Elemente, die in FRISCO geschaffen wurden, sind in THE HOLDOVERS ohne weiteres und eindeutig identifizierbar."

Wie Variety berichtet, hat Stephenson monatelange Gespräche mit der WGA geführt, um seine Forderungen zu klären.

Erschwerend kommt hinzu, dass Stephenson behauptet, Payne habe das Drehbuch für Frisco bereits 2013 und 2019 erhalten, kurz bevor der Regisseur Hemingson für die Zusammenarbeit an dem Film The Holdovers gewann.

Fortsetzung folgt... Aber wenn The Holdovers heute Abend einen der wichtigsten Oscars gewinnt - wir sagen voraus, dass es möglicherweise zwei sein könnten - werden diese Preise von einer üblen Kontroverse überschattet.

Die 96. Oscarverleihung findet an diesem Sonntagabend, den 10. März 2024, statt.