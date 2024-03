Unter dem Hashtag #WhereIsKate macht das britische Königshaus im Internet die Runde und lässt Gerüchte und Spekulationen über sich ergehen.

Jeder, der einen Funken PR-Kenntnis hat, wird Ihnen sagen, dass es so nicht hätte kommen müssen. Es fing damit an, dass das offizielle Muttertagsfoto der Prinzessin von Wales von mehreren Presseagenturen entfernt wurde, da es eindeutig manipuliert worden war.

Dann machte der Kensington-Palast in einer schockierend seltsamen Aktion Kate zum Sündenbock für das Foto. Eine öffentlich veröffentlichte Entschuldigung der Prinzessin von Wales, in der sie behauptete, sie habe das Bild selbst bearbeitet, stieß auf ungläubiges Kopfschütteln.

Wir haben bereits ausführlich dargelegt, warum es von dem verklemmten Presseteam des Königshauses völlig absurd ist, von der Öffentlichkeit zu erwarten, dass die komplexe stalineske Photoshop-Bearbeitung das Produkt einer Prinzessin ist, die auf ihrem Mac herumtippt.

Das jüngste Detail, das nun hinzukommt, ist ein Video, das von der Sun - bekanntlich der seriösesten aller britischen Zeitungen (Ironie aus) - veröffentlicht wurde und das die wilden Spekulationen aus der Welt schaffen soll, indem es den Prinzen und die Prinzessin von Wales beim Besuch eines einfachen Bauernladens in Windsor zeigt.

Sofort wurden im Internet wieder Vermutungen laut, dass es sich bei der Frau an der Seite von Prinz William nicht um Kate Middleton handelt. Einige vermuteten, dass es sich um mit künstlicher Intelligenz generierte Bilder handelt, andere, dass es eine Schauspielerin ist.

Der Rückruf des Bildes durch die Nachrichtenagentur Associated Press, weil es "in einer Weise manipuliert wurde, die nicht den AP-Fotostandards entspricht". Prince of Wales/AP

Die ganze Aufregung um den Verbleib der britischen Königin im Wartestand wird immer größer. #WhereIsKate und andere Versionen des Tags sind auf X (ehemals Twitter) in aller Munde, während sich immer bizarrere Verschwörungstheorien-TikToks wie ein Lauffeuer verbreiten.

Und das alles nur, weil sich das PR-Team des Königshauses weigert, sich über den Gesundheitszustand der Prinzessin zu äußern. Kate wurde zuletzt an Weihnachten 2023 in der Öffentlichkeit gesehen, bevor sie sich am 17. Januar einer Unterleibsoperation unterzog.

Der Palast erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass die Prinzessin vor Ostern, das in diesem Jahr auf Ende März fällt, wieder öffentliche Aufgaben wahrnehmen könne. Dann wurde unaufgefordert das Muttertagsfoto veröffentlicht.

Dieser ganze Verschwörungstheorie-Skandal ist ein völlig unbeabsichtigter Fehler des Palastes. Ganz gleich, in welchem Zustand sich Kate befindet - ob es ihr gut geht und sie es vorzieht, sich vom Rampenlicht fernzuhalten, oder ob sie sich von einer schwierigen Operation erholen muss - niemand hat nach dem Muttertagsfoto gefragt.

Die völlig unglaubwürdige Ausrede rund um das Foto war auch alles andere als notwendig. Sie hätten einfach aufklären und erklären können, wie das Bild entstanden ist, anstatt die Spekulationen weiter anzuheizen.

Und schließlich dieses Hofladen-Video. Ursprünglich von der Internetpromigazette_TMZ_ veröffentlicht, lohnt es sich, die Art und Weise zu untersuchen, wie die britische Presse mit dem Bild umging. Die Sun ist zwar in vielen Ecken Großbritanniens nicht gerade für ihren Qualitätsjournalismus bekannt, aber sie hält sich im Allgemeinen an die Forderungen des Palastes, wenn es um die Wahrung der Privatsphäre der königlichen Familie geht.

Eine Montage britischer Zeitungen mit dem Bild von Kate, Prinzessin von Wales, und ihren Kindern wird am Montag, 11. März 2024, in London ausgelegt. AP Photo

Die Tatsache, dass erst die Sun und dann alle anderen Medien dieses inoffizielle Video veröffentlichten, zeigt, dass die britische Presse darauf vertraut, dass der Palast nicht mit gefletschten Zähnen reagieren und das Video entfernen lassen würde. Entweder wurde dieses "Fotoshooting" vom Palast inszeniert, oder sie sind zufrieden damit, dass dies ihre Methode ist, die Verschwörungstheorien zu widerlegen.

Wie auch immer, es ist ein grobkörniges Video, das sich wie eine Bigfoot-Sichtung aus dem 20. Jahrhundert anfühlt, eine ziemlich seltsame Taktik, um zu versuchen, diese ganze verrückte Sache zu vertuschen.

Das bringt uns zum Kern der Sache. All das könnte schnell verschwinden, wenn die königliche Familie nicht so besessen von ihrer Privatsphäre wäre. Wenn sie sich einfach outen und klar erklären würden, was passiert ist und warum sie diese merkwürdigen Entscheidungen getroffen haben, gäbe es eine kleine Chance, dass die Sache ein Ende findet.

Das derzeitige Szenario bedeutet, dass sie praktisch ihre gesamte künftige öffentliche Kommunikation unter Verdacht gestellt haben, was für die Aushängeschilder der Nation kaum wünschenswert sein kann.

Und sollte die königliche Familie überhaupt einen Anspruch auf Privatsphäre haben? Per Definition ist sie keine private Familie. Sie sind Teil des Staates, nicht weniger privat als der öffentliche Dienst oder der NHS. Während gegen drei Mitarbeiter der Londoner Klinik ermittelt wird, weil sie Kates Krankenakte missbraucht haben, sollten dann nicht auch Details über den Gesundheitszustand der königlichen Familie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?

Allein schon die Zugehörigkeit zur königlichen Familie bedeutet, dass man auf sein Recht auf vollständige Privatsphäre verzichtet. Man kann in einer gewöhnlichen Familie leben, einen Job haben, eine Hypothek aufnehmen und sich eines Tages zurückziehen, ohne im Rampenlicht zu stehen. Oder man kann in einer Erbmonarchie leben, deren Macht über die Nation immer noch durch göttlichen Willen begründet ist. Aus heutiger Sicht bedeutet das, dass Ihre medizinischen Unterlagen jedem zugänglich sein sollten, der einen Antrag auf Informationszugang (FOI) stellen möchte.

Harry und Meghan haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um sich den Anforderungen einer öffentlichen Institution zu entziehen, die in ihre Privatsphäre eingreift, weil sie erkannt haben, dass die Zugehörigkeit zur königlichen Familie ein öffentlicher Besitz der britischen Öffentlichkeit ist. Vergessen Sie FOI-Anfragen, man sollte eine Videoüberwachung im Stil des Big Brother-Hauses einrichten und jede Bewegung der königlichen Familie aufzeichnen. Das hätte sicherlich einige Details über das Leben von Prinz Andrew aufgeklärt.

Während Royalisten einige plausible Behauptungen darüber aufstellen, dass das Eindringen der Presse in die Privatsphäre der Familie in gewisser Weise für den Tod von Prinzessin Diana verantwortlich ist, habe ich eine einfache Lösung für sie. Wenn es Ihnen nicht gefällt, treten Sie ab.