Die Wahl von Aya Nakamura, die bei den Olympischen Spielen 2024 Edith-Piaf-Lieder singen soll, ist nach Ansicht der Chefin der rechtsextremen Rassemblement National, Marine Le Pen, eine "Demütigung der Franzosen".

WERBUNG

Aya Nakamura wurde noch nicht als Sängerin für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele bestätigt, aber Berichte, wonach der französische Präsident Emmanuelle Macron sie als Hauptdarstellerin für die Veranstaltung ins Gespräch gebracht hat, haben einen Rassismusstreit im Land ausgelöst.

Die Möglichkeit, dass die französisch-malische Popsängerin aus dem Repertoire des Nationalheiligtums Edith Piaf singen könnte, hat bei einigen rechtsextremen Anhängern Empörung ausgelöst.

Nakamura ist die meistgehörte französische Künstlerin der Welt und die einzige Frau, die in den Top 20 der meistverkauften Alben des Jahres 2023 in Frankreich steht.

Doch die Olympia-Spekulationen haben sie zur Zielscheibe einer Kampagne gemacht, die das Organisationskomitee der Pariser Spiele als "schockierend rassistisch" bezeichnet hat.

Die französische Rechtsextremistin Marine Le Pen nannte ihre Anwesenheit "kein schönes Symbol" und eine "zusätzliche Provokation von Emmanuel Macron".

Le Pen sagte am Mittwoch gegenüber France Inter, Macron müsse "jeden Morgen aufstehen" und "jeden Tag eine Idee finden, um die Franzosen zu demütigen und zu empören".

Sie kritisierte auch, dass Nakamura nicht auf Französisch singt und sagte, sie repräsentiere Frankreich nicht.

"Ich werde Ihnen nicht einmal etwas über die Entourage erzählen. Ich werde mit Ihnen über ihr Outfit, ihre Vulgarität und die Tatsache sprechen, dass sie nicht auf Französisch singt. Sie singt auch nicht ausländisch. Wer weiß, was sie singt."

Aya Nakamura tritt während der 36. Victoires de la Musique im Jahr 2021 auf. Francois Mori/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Marine Le Pen ist nicht die einzige, die es auf Nakamura abgesehen hat. Sie ist auch das Opfer einer heftigen Online-Hasskampagne geworden.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Reconquête-Partei des rechtsextremen ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour Anfang des Monats wurde Nakamuras Name von der Menge ausgebuht.

Eine kleine extremistische Gruppe, die sich Les Natifs (die Eingeborenen) nennt, hielt am Ufer der Seine ebenfalls ein Transparent hoch, auf dem die malische Herkunft der Sängerin angeprangert wurde.

"Aya, das ist Paris und nicht der Markt von Bamako", stand auf dem Transparent.

Einer Umfrage zufolge sind 73 Prozent der Franzos:innen der Meinung, dass Nakamura keine "französische" Musik repräsentiert, und 63 Prozent lehnen es ab, dass sie bei der Eröffnungsfeier als Headliner auftritt.

Nakamura wurde von der Ministerin für Sport und Olympische Spiele, Amélie Oudéa-Castéra, und der Kulturministerin Rachida Dati verteidigt:

"So sehr wir dich auch lieben, liebe Aya Nakamura, kümmere dich nicht um die ganze Welt", schrieb Amélie Oudea-Castera auf X.

Dati warnte die Aktivisten: "Jemanden aus reinem Rassismus anzugreifen... eine Künstlerin für das anzugreifen, was sie ist, ist inakzeptabel. Das ist ein Verbrechen".

Daraufhin schrieb Nakamura:

"Man kann rassistisch sein, aber nicht taub. Das ist es, was dich schmerzt! Ich werde zu einem staatlichen Thema Nummer 1 in Debatten usw., aber was schulde ich euch wirklich?"

WERBUNG

Als Reaktion auf die öffentliche Debatte über die unorthodoxe Art, wie sie die französische Sprache verwendet - eine Mischung aus Französisch mit Slang, Englisch und anderen Sprachen, die durch die Einwanderung nach Frankreich gekommen sind - sagte Nakamura der Nachrichtenagentur AFP: "Ich kann verstehen, warum einige Leute sagen: 'Für wen hält sie sich, dass sie uns in unserer französischen Sprache verhöhnt?"

"Aber es ist wichtig, die Kultur der anderen zu akzeptieren, und ich habe zwei Kulturen".

Für Carole Boinet von der Kulturzeitschrift Les Inrockuptibles hat die Reaktion der Rechtsextremen den Auftritt von Nakamura bei den Olympischen Spielen noch wichtiger gemacht.

"Aya Nakamura hat diese Sprache erfunden, die fantastisch ist. Sie hat verrückte Hits - Frankreich sollte stolz darauf sein, eine international bekannte Künstlerin wie sie zu haben", sagte Boinet der AFP.

"Es ist eine Kontroverse, die von der rückständigen Seite Frankreichs ausgeht, aber es sind nicht sie, die entscheiden werden. Ich hoffe, dass sie bei den Olympischen Spielen singen wird - das ist unumgänglich geworden", fügte sie hinzu.

WERBUNG

Unterdessen ergab eine YouGov-Umfrage, dass mehr Franzosen den DJ und Produzenten David Guetta oder Daft Punk für einen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele vorziehen würden als Nakamura. Und das, obwohl die meisten ihrer Songtexte auf Englisch sind.