"Mein ganzes Leben lang habe ich mich geweigert, ein Opfer zu sein: Ich werde nicht schweigen." Barbara Butch ist nach der umstrittenen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris Opfer von Cyber-Belästigungen geworden.

Die französische DJane, LGBTQ+-Ikone und Frauenrechtlerin Barbara Butch hat angekündigt, dass sie Anzeige erstatten wird: Nach ihrem Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sei sie Opfer einer "beispiellosen Cyber-Belästigungs- und Diffamierungskampagne" geworden ist.

"Am Anfang habe ich beschlossen, mich nicht zu äußern, um die Hasser zu beruhigen, aber die Nachrichten, die ich erhalte, werden immer extremer", schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. "Und das nur, weil ich die Chance hatte, die Vielfalt meines Landes durch Kunst und Musik zu repräsentieren, zusammen mit anderen Künstlern und Interpreten, die ich bewundere."

Butchs Anwältin Audrey Msellati sagte, ihre Mandantin sei mit "Morddrohungen, Folter und Vergewaltigung" sowie "zahlreichen antisemitischen, homophoben, sexistischen und fettfeindlichen Beleidigungen" konfrontiert gewesen.

Butch "erstattet heute Anzeige gegen diese Taten, unabhängig davon, ob sie von Einheimischen oder Ausländern begangen wurden, und beabsichtigt, jeden strafrechtlich zu verfolgen, der in Zukunft versucht, sie einzuschüchtern", so Msellati weiter.

Butch, die sich für "Liebe und Inklusivität" einsetzt, betont, dass sie "keine Angst vor denen hat, die sich hinter einem Bildschirm oder einem Pseudonym verstecken, um ihren Hass und ihre Frustration zu verbreiten."

Die französische Organisation SOS Homophobie hat nach der Klage von Butch folgende Erklärung veröffentlicht: "SOS Homophobie unterstützt Barbara Butch voll und ganz angesichts der Wellen von Cyber-Mobbing, denen sie seit der Eröffnungsfeier ausgesetzt ist: Morddrohungen, Folter, Vergewaltigung, antisemitische, homophobe, sexistische und dickenfeindliche Beleidigungen. Der Hass wird nicht siegen."

Butch trat bei der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag zusammen mit Tänzern und Drag-Künstlern wie Nicky Doll und Paloma in einem Tableau mit dem Titel "Festivité" (Festivität) auf.

Nach Ansicht der Kritiker handelte es sich dabei um eine Parodie auf Leonardo da Vincis "Das letzte Abendmahl", die viel Aufsehen erregte.

Die Französische Bischofskonferenz (CEF) beklagte "Szenen der Verhöhnung und der Verspottung des Christentums" - eine Meinung, die auch von der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, geteilt wurde. Die Anglikanische Gemeinschaft in Ägypten drückte ihr "tiefes Bedauern" aus und erklärte, die Zeremonie könne dazu führen, dass das IOC (Internationales Olympisches Komitee) "seine einzigartige sportliche Identität und seine humanitäre Botschaft verliert."

Dann ist da noch Andrew Tate, die umstrittene Medienpersönlichkeit, die wegen Menschenhandels, Vergewaltigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung zur sexuellen Ausbeutung von Frauen vor Gericht steht. Er und sein Bruder Tristan Tate gehörten ebenfalls zu den Kritikern dieses Teils der Eröffnungsfeier und protestierten vor einer Kirche in der Nähe der französischen Botschaft in Bukarest.

Auch Elon Musk meldete sich zu Wort und schrieb auf X: "Wenn es nicht mehr Mut gibt, für das einzustehen, was fair und richtig ist, wird das Christentum untergehen", während Donald Trump es sich ebenfalls nicht nehmen ließ, sich einzumischen und die Eröffnungsfeier und insbesondere die Drag-Queen-Sequenz als "Schande" bezeichnete.

"Ich bin sehr aufgeschlossen, aber ich fand es eine Schande, was sie gemacht haben", sagte der ehemalige US-Präsident in einem Interview mit Fox News.

Der künstlerische Leiter der Zeremonie, Thomas Jolly, versicherte, die Sequenz sei "ein großes heidnisches Fest, das mit den Göttern des Olymp verbunden ist."

"Wir wollten über Vielfalt sprechen. Vielfalt bedeutet Zusammensein. Wir wollten alle einbeziehen. Wir haben in Frankreich künstlerische Freiheit. Wir haben das Glück, in Frankreich in einem freien Land zu leben", sagte Jolly zu den negativen Reaktionen auf die Show.

Eine Sprecherin von Paris 2024 entschuldigte sich jedoch: "Es war nie die Absicht, irgendeine religiöse Gruppe zu verunglimpfen. Die Eröffnungszeremonie sollte die Toleranz der Gemeinschaft feiern", erklärte Anne Descamps gegenüber der Presse. "Wir glauben, dass dieses Ziel erreicht wurde. Wenn sich jemand beleidigt gefühlt hat, tut uns das sehr leid."