Olympische Spiele 2024: Freiwillige können in Paris hautnah dabei sein

Haben Sie schon Pläne für den Sommer 2024? Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris suchen 45.000 Freiwillige, die bei der Ausrichtung der Spiele helfen sollen.

Gesucht werden Menschen aus der ganzen Welt. Sie müssen nur Englisch oder Französisch sprechen und während der Olympischen Spiele oder Paralympics zehn Tage lang zur Verfügung stehen.

Sie werden nicht für Ihre Zeit bezahlt, aber Sie haben die Möglichkeit, hinter die Kulissen des größten Sportereignisses der Welt und der ersten französischen Sommerspiele seit einem Jahrhundert zu blicken.

"Unsere Freiwilligen werden im Zentrum der größten Sportveranstaltung der Welt stehen und direkt zu ihrem Erfolg beitragen", sagt Tony Estanguet, Präsident des Organisationskomitees Paris 2024. Die positive Energie, die von den Freiwilligen ausgehe, sei einzigartig, "sie werden das Gesicht der Spiele sein".

Wer kann als Freiwilliger bei den Olympischen Spielen in Paris mitmachen?

Das Bewerbungsportal steht allen Bürgerinnen und Bürgern in der ganzen Welt ab 18 Jahren offen. Wenn Sie den Zuschlag erhalten, müssen Sie Ihre Reise und Unterkunft selbst organisieren. Nicht-EU-Bürger benötigen für den Aufenthalt in Frankreich ein entsprechendes Visum.

Länder, für die die 90-Tage-Regel gilt (die einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen pro 180 Tage ermöglicht), haben ausreichend Zeit, um ihre olympische Pflicht zu erfüllen. Andere können mit einem Touristenvisum einreisen, da die Arbeit unbezahlt ist und der Aufenthalt relativ kurz sein wird.

Freiwillige bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in London 2012 Lefteris Pitarakis/AP

Die Freiwilligen müssen im übernächsten Sommer mindestens zehn Tage lang zur Verfügung stehen - zwischen der Eröffnung des Athletendorfs und zwei Tage nach dem Ende der Paralympischen Spiele (10. September).

Wie die Nachrichtenseite The Local berichtet, sind die Organisatoren besonders daran interessiert, Menschen mit einer Behinderung anzuwerben, und haben sich das informelle Ziel gesetzt, 3.000 behinderte Freiwillige in das Team aufzunehmen.

Sie müssen nicht zwingend französisch sprechen; entweder Englisch oder Französisch ist in Ordnung - wer Beides beherrscht, ist vermutlich im Vorteil.

Was machen die Freiwilligen bei den Olympischen Spielen?

Die Freiwilligen sind die ersten Menschen, die die Athletinnen und Zuschauer bei ihrer Ankunft bei den Spielen treffen. Sie sind also das Gesicht der französischen Gastfreundschaft und der französischen Werte.

Im Rahmen des Freiwilligenprogramms gibt es eine Reihe von Aufgaben, die von der Begrüßung an Flughäfen und Bahnhöfen über die Bereitstellung von Informationen an den Austragungsorten bis hin zum Einsammeln von Tennisbällen reichen.

Eine Leidenschaft für Sport, zwischenmenschliche Beziehungen und Fahrpläne sind dabei sehr nützlich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Freiwilligendienst nicht nur Spaß macht, sondern auch eine gute Ausbildung und Erfahrung für den Rest des Berufslebens ist.

Auch wenn Sie einen Einblick in die Spiele erhalten, haben Sie keinen Anspruch auf eine Freikarte für die Sportveranstaltungen. "Wenn Sie unbedingt an den Wettkämpfen teilnehmen möchten, kaufen Sie am besten eine Eintrittskarte und verfolgen Sie die Spiele von der Tribüne aus", heißt es auf der Website.

Aber Freiwilligenarbeit ist eine billigere Möglichkeit, die Spiele auf andere Weise zu erleben. Der öffentliche Nahverkehr ist an den jeweiligen Einsatztagen kostenlos, je nach Veranstaltungsort erhalten Sie einen Essens- oder Verpflegungsgutschein.

Obwohl die meisten Freiwilligen in Paris gebraucht werden, haben etwa 5000 die Möglichkeit, zu anderen Austragungsorten der Spiele in Bordeaux, Nantes, Marseille, Nizza, Saint-Etienne, Lyon, Lille und Châteauroux zu reisen.