Das Schiff war "randvoll" mit Luxusgütern, darunter Porzellan und etwa 100 Flaschen Champagner und Mineralwasser.

WERBUNG

Man sagt, dass Champagner mit dem Alter besser wird, aber würden Sie es wagen, eine Flasche aus dem 19. Jahrhundert zu probieren?

Bei einer Tauchexpedition stießen polnische Taucher in der Ostsee auf ein Wrack. Das Sonargerät zeigte nicht viel an, was auf etwas Interessantes hindeutete.

Sein Team habe das Wrack in 58 Meter Tiefe erst für einen Fischkutter und deshalb für uninteressant gehalten, berichtete der Baltictech-Expeditionsleiter. Dann seien sie Mitte Juli mehrere Stunden lang zu dem gesunkenen Boot getaucht – und machten eine unglaubliche Entdeckung: "Wir sahen mehr als 100 Flaschen Champagner und Körbe mit Mineralwasser in Tonflaschen", sagte Tomasz Stachura. "Da haben wir wohl einen richtigen Schatz gefunden", schrieb er später auf Facebook.

Ein Taucher des polnischen Baltictech-Teams untersucht das Wrack eines Segelschiffs aus dem 19. Jahrhundert, das das Team am 11. Juli 2024 entdeckt hat Foto: Marek Cacaj/AP

Sie glauben, dass die wertvollen Güter, darunter Champagnerflaschen, Mineralwasserflaschen und Porzellan, auf dem Weg zur königlichen Tafel in Stockholm oder zur Residenz des russischen Zaren in St. Petersburg gewesen sein könnten, als das Schiff irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sank, so der Teamleiter Tomasz Stachura:

"Ich tauche seit 40 Jahren, und es kommt oft vor, dass wir eine oder zwei Flaschen in einem Wrack finden, aber so viel Fracht zu entdecken, ist etwas Neues für mich", sagte Stachura der Associated Press.

Auf den Tonflaschen war die Mineralwassermarke Selters aufgestempelt, der damals medizinische Eigenschaften zugeschrieben wurden. Die Champagnermarke müsse noch bestimmt werden, aber auf einem Korken sei der Buchstabe R zu sehen gewesen, sagte Stachura. Das deute auf die bekannte französische Firma Louis Roederer hin.

Er glaubt, dass der Inhalt noch in gutem Zustand ist.

Champagnerflaschen in einem Wrack eines Segelschiffs aus dem 19. Jahrhundert Foto: Tomasz Stachura/AP

"In dieser Tiefe ist das Wrack perfekt erhalten, die Temperatur ist konstant, es gibt keine Strömungen und es ist dunkel", sagt Stachura. "Das konserviert das Wrack wunderbar."

Champagner- und Selters Experten hätten sich bereits an Baltictech gewandt und seien daran interessiert, den Inhalt der Flaschen im Labor zu untersuchen.

Über die nächsten Schritte bei der Erforschung des Wracks werden jedoch die schwedischen Behörden entscheiden, so Stachura.