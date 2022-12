Angehörige fordern Aufklärung: Mammutprozess um Brüsseler Anschläge läuft

Vor einem Gericht in Brüssel hat der Prozess um die islamistischen Terroranschläge im März 2016 begonnen, bei denen 32 Menschen getötet und Hunderte weitere zum Teil schwer verletzt wurden.

Weil das öffentliche Interesse an dem Verfahren den üblichen Rahmen sprengt, findet die Verhandlung im ehemaligen Nato-Hauptquartier statt.

Drei Selbstmordattentäter der Miliz Islamischer Staat hatten sich am Brüsseler Flughafen und an einer U-Bahn-Station im EU Viertel in die Luft gesprengt.

Mitangeklagt: Salah Abdeslam

Angeklagt sind zehn Männer. Acht von ihnen wird 32-facher terroristischer Mord und versuchter Mord in 695 Fällen vorgeworfen.

Sechs der Angeklagten wurden bereits im Prozess um die Pariser Attentate vom November 2015 verurteilt, unter ihnen der mutmaßliche Haupttäter Salah Abdeslam. Die Männer gehörten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mutmaßlich derselben Terrorzelle an.

Das Brüsseler Verfahren mit über 900 Nebenklägerinnen und -klägern gilt schon jetzt als umfangreichstes in der belgischen Rechtsgeschichte. Die Urteile werden nicht vor dem Sommer erwartet.

Der Prozess sollte eigentlich schon im Oktober eröffnet werden. Der Termin wurde aufgrund eines Streits um Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtssaal nicht eingehalten. Als Folge des Konflikts sitzen die Angeklagten jetzt nicht wie ursprünglich in Solo-Glaskabinen, sondern in einer gemeinsamen Glaszelle.