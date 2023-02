Brexit: Brüssel und London finden Kompromiss bei Nordirland-Protokoll

Brüssel und London wollen „ein neues Kapitel“ in ihrer Beziehung beginnen, nachdem sie eine Einigung über das umstrittene Nordirland-Protokoll erzielt haben.

Das neue Abkommen mit dem Namen Windsor Framework wurde von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Rishi Sunak nach einem Treffen in der südostenglischen Stadt bekannt gegeben.

„Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union mögen in der Vergangenheit ihre Differenzen gehabt haben, aber wir sind Verbündete, Handelspartner und Freunde, was wir im vergangenen Jahr deutlich gesehen haben, als wir uns mit anderen zusammengetan haben, um die Ukraine zu unterstützen. Dies ist der Anfang eines neuen Kapitels in unserer Beziehung", sagte Sunak während einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Von der Leyen sagte unterdessen, dass „das neue Windsor-Rahmenwerk unsere jeweiligen Märkte und unsere jeweiligen legitimen Interessen respektiert und schützt. Und am wichtigsten, es schützt die sehr hart erkämpften Friedensgewinne des Belfast/Karfreitags-Abkommens für die Menschen in Nordirland und der gesamten irischen Insel."

Das Treffen zwischen Von der Leyen und Sunak war das zweite in weniger als zwei Wochen. Das erste fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Es kommt auch nach einer Reihe von Gesprächen in den letzten Wochen zwischen Maroš Šefčovič, dem wichtigsten Brexit-Unterhändler der EU, und seinem britischen Gesprächspartner, Außenminister James Cleverly. Sunak ist inzwischen auch nach Nordirland gereist, um Unterstützung für den Deal zu sammeln.

EuGH „alleinige und letzte Instanz des EU-Rechts“

Das neue Abkommen basiert auf drei Strängen, darunter die Schaffung sogenannter grüner und roter Fahrspuren für den Warenexport von Großbritannien nach Nordirland. Waren, die in der Provinz bleiben sollen, werden durch die grüne Gasse geleitet, wo „lästige Zollbürokratie abgeschafft wird“, sagte Sunak.

Im Rahmen des Protokolls ist Nordirland für Waren in der Zollunion der EU geblieben, was bedeutet, dass Kontrollen zwischen den beiden Seiten Großbritanniens durchgeführt werden müssen.

Diese De-facto-Grenze in der Irischen See wurde als der beste Weg angesehen, um die Errichtung einer Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland zu verhindern, wobei einige eine Rückkehr tödlicher sektiererischer Gewalt befürchteten, die vor 25 Jahren mit dem Karfreitag-Abkommen beendet wurde.

Diese neuen Spuren, sagte Sunak, würden bedeuten, „dass Lebensmittel, die in Großbritannien in den Supermarktregalen erhältlich sind, auch in Nordirland in den Supermarktregalen erhältlich sein werden“.

„Das bedeutet, dass wir jegliches Gefühl einer Grenze in der Irischen See beseitigt haben“, fügte er hinzu.

Zweitens wurde der Rechtstext des Protokolls dahingehend geändert, dass alle künftigen Mehrwertsteuer- und Verbrauchsteueränderungen, die in Großbritannien vorgenommen werden, auch für Nordirland gelten. Darüber hinaus werden von den britischen Aufsichtsbehörden zugelassene Arzneimittel automatisch in Nordirland erhältlich sein.

Drittens führt das Abkommen einen „Stormont Brake“ ein, um der Provinz mehr Souveränität über ihre Gesetze zu geben. Es ermöglicht der Versammlung, neue EU-Gesetze für Waren abzulehnen, die möglicherweise eingeführt werden, wenn sie glauben, dass dies erhebliche und dauerhafte Auswirkungen auf die Menschen und Unternehmen in Nordirland haben würde.

Dieser neue Mechanismus, sagte Von der Leyen sollte die britischen Bedenken hinsichtlich der Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Streitbeilegung verringern. Sie betonte dennoch, dass der EuGH „der einzige und letzte Schiedsrichter des EU-Rechts“ bleibe und dass er „das letzte Wort in Fragen des EU-Rechts und des Binnenmarkts haben wird“.

„Wir nehmen uns Zeit für Details“

Das Windsor-Abkommen muss nun von Gesetzgebern auf beiden Seiten des Ärmelkanals ratifiziert werden.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass der euroskeptische Flügel der regierenden Konservativen Partei oder die Demokratische Unionistische Partei Nordirlands (DUP) den Deal scheitern lassen könnten, sagte Sunak, dass das Abkommen ihre Bedenken „anspricht“.

„Ich glaube, dass das, was wir heute erreicht haben, ein echter Durchbruch ist, und es liegt jetzt an den Parteien, darüber nachzudenken und selbst zu entscheiden, wie sie es vorantreiben und eine bessere Zukunft für die Menschen in Nordirland aufbauen wollen“, fügte er hinzu.

Die Region ist ohne Exekutive, seit sich die DUP im Februar 2022 aus dem Abkommen über die Aufteilung der Macht über das Protokoll zurückgezogen hat, weil sie argumentierte, dass der Vertrag ihren Platz im Vereinigten Königreich untergrabe.

Die DUP hat eine Liste von „Tests“ herausgegeben, die sie erfüllen muss, um einen Deal zu unterstützen. Dazu gehören „keine Kontrollen von Waren, die von Nordirland nach Großbritannien oder von Großbritannien nach Nordirland transportiert werden“ und „keine neuen regulatorischen Hindernisse zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs“.

DUP-Führer Jeffrey Donaldson sagte auf Twitter, dass sie sich „Zeit nehmen, um die Details zu prüfen und einen Deal an unseren sieben Tests zu messen“.

Auf EU-Seite wurden die Botschafter der 27 Mitgliedsstaaten am Montagnachmittag in Brüssel über den Inhalt des Abkommens informiert.

Die irische Regierung hat die Ankündigung bereits begrüßt, wobei Außenminister Micheál Martin in einer Erklärung sagte, dass dies „eine echte Antwort auf ihre Bedenken“ sei.

„Ich bin mir bewusst, dass möglicherweise einige Zeit benötigt wird, um die Einzelheiten des Deals zu prüfen, aber ich möchte die politischen Führer in Nordirland dringend bitten, schnell zu handeln und Institutionen einzurichten, die direkt auf die Bedürfnisse der Menschen in Nordirland eingehen können“, schrieb er. „Ich teile die Hoffnung, dass die heutige Ankündigung es der EU und dem Vereinigten Königreich ermöglicht, ein neues Kapitel in ihrer Beziehung aufzuschlagen.“

Für den irischen Europaabgeordneten Seán Kelly (EVP), den ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Parlamentarischen Versammlung EU-UK, bietet die Ankündigung „Menschen und Unternehmen Hoffnung“ in Nordirland.

Er warnte jedoch auch davor, dass ein „politischer Test“ verbleibt, um sicherzustellen, dass das Abkommen vor Ort umgesetzt wird, da es vom britischen Gesetzgeber genehmigt werden muss.

„Zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns einigen harten Wahrheiten stellen, und wir müssen eine starke und verantwortungsbewusste politische Führung innerhalb der Konservativen Partei und der DUP sehen. Deshalb ist dieser Moment ein echter Führungstest für Premierminister Sunak. Der Premierminister muss eine Koalition von Logikern schaffen, die in der Lage ist, über das Unmittelbare hinauszublicken, um die faktenbasierten Realitäten der Situation zu kommunizieren", sagte Kelly.