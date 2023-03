Die Woche in Europa - China die Stirn bieten und Demokratien fördern

Wenn Sie bei jemandem zu Gast sind, finden Sie wahrscheinlich vorher ein paar nette Worte des Lobes für Ihren Gastgeber - um sicherzustellen, dass der Besuch gut verläuft.

Ursula von der Leyen hat das Gegenteil getan.

Nur Tage vor ihrer für nächste Woche geplanten Reise nach China äußerte sie sich mit brutaler Offenheit über die Herrscher in Peking.

In einer vernichtenden Rede, wie man sie in der internationalen Diplomatie selten hört, griff die EU-Kommissionspräsidentin China wegen seiner Haltung zu Putin und der Ukraine, seiner Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land und seiner wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder an, die Pekings Standpunkt nicht teilen.

Außerdem warf sie China vor, im eigenen Land repressiver und im Ausland selbstbewusster zu sein.

Von der Leyen: "Das klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung, in deren Mittelpunkt China steht. Wir haben dies an Chinas Positionen in multilateralen Gremien gesehen, die seine Entschlossenheit zeigen, eine alternative Vision der Weltordnung zu fördern."

Dennoch sollte Europa seine Kommunikationskanäle zu China offen halten - aber mutiger für demokratische Werte eintreten.

Ihre Äußerungen erfolgten vor dem Hintergrund des zweiten Gipfels für Demokratie von US-Präsident Joe Biden, einer virtuellen globalen Konferenz mit Mitveranstaltern auf vier Kontinenten und den Niederlanden als Vertreter Europas.

Biden versprach Milliarden von Dollar zur Finanzierung der Förderung der Demokratie in der ganzen Welt - worauf die chinesische Regierung nur mit Hohn reagierte.

Einer der Teilnehmer, Emmanuel Macron, der zusammen mit Von der Leyen nach China reist, äußerte Zweifel daran, dass die derzeitige globale Architektur den anstehenden Aufgaben gewachsen ist: "Wir brauchen unbedingt starke und legitime Institutionen, die wir gemeinsam und demokratisch überdenken müssen, damit sie den aktuellen Herausforderungen gerecht werden können."

Der Kampf für die Demokratie ist ein globaler Kampf, aber er beginnt zu Hause. Hat Europa also genug getan, um ein demokratisches Beispiel für die Welt zu sein?

Dazu Fragen an Sam van der Staak, Europa-Direktor beim Internationalen Institut für Demokratie und Wahlhilfe (IDEA), einer zwischenstaatlichen Organisation mit Sitz in Stockholm.

Euronews: Dies ist das zweite Mal, dass der Gipfel für Demokratie stattfindet - welchen Nutzen hat eine solch große Veranstaltung? Ist dies etwas, das das Leben der Menschen verbessern kann?

Van der Staak: Ich denke, es ist immer leicht und verlockend, Gipfeln gegenüber zynisch zu sein. Wir sehen, dass fast 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf höchster Ebene zusammenkommen. Das war schon beim ersten Gipfel vor anderthalb Jahren wichtig. Aber inzwischen ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, der als ein globaler Angriff auf die Demokratie bezeichnet wurde. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Demokratien zusammenkommen und zusammenhalten. Und das ist es, was wir heute sehen. Der zweite Grund ist, dass über den Gipfel hinaus eine Menge hinter den Kulissen passiert. Die Länder haben sich vor anderthalb Jahren verpflichtet, die Demokratie zu verbessern. Und heute verfolgen wir, ob sie diese Zusagen auch eingehalten haben.

Euronews: Ich habe diese Woche eine Demonstrantin in Tel Aviv gehört, die sagte: "Israel sollte nicht zu einem zweiten Polen werden". Ist Polen auch Ihre größte Sorge in Europa, wenn es um demokratische Rückschritte geht?

Van der Staak: Nun, es ist sicherlich ein besorgniserregender Fall. Einer der besorgniserregendsten in Europa. Aber es ist nicht der einzige. Wie wir alle wissen, ist Ungarn schon seit langem ein echtes Problem, wenn es um die Demokratie geht. Aber darüber hinaus haben 43 Prozent der Demokratien in Europa, wie unsere Erhebungen zeigen, eine Form der Aushöhlung ihrer Demokratie erlebt. Das bedeutet also, dass ein Teil der Demokratie nicht mehr denselben Standards entspricht wie früher. Und einige dieser Länder sind sehr groß. Alles in allem lebt also fast die Hälfte der Europäer heute in einer - wie wir es nennen - erodierenden Demokratie.

Euronews: Wir dürfen nicht vergessen, dass all diese populistischen Regierungen in Europa und anderswo gewählt wurden - warum sind die demokratischen Prinzipien und Normen so sehr in die Defensive geraten?

Van der Staak: Da haben Sie in der Tat recht. Die Demokratie hat im Moment ein Glaubwürdigkeitsproblem. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Demokratie nicht gelebt wird. Die Menschen müssten tagtäglich sehen, dass es einen Grund gibt, wählen zu gehen, und dass sie es in ihren Geldbeuteln spüren. Das Problem ist, dass Populisten in ganz Europa dieses Gefühl missbraucht haben, um die demokratischen Institutionen anzugreifen und den Eindruck entstehen zu lassen, dass das Land von Eliten regiert wird. Wir müssen also unterscheiden zwischen den demokratischen Kontrollen und dem Gleichgewicht, das wir brauchen, damit demokratische Systeme funktionieren, und der Umsetzung demokratisch gewählter Regierungen.