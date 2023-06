Brüssel leitet rechtliche Schritte gegen Polen wegen "Russland-Gesetz" ein

Brüssel befürchtet, dass das neue Gesetz genutzt werden könnte, um Oppositionspolitiker im Vorfeld der polnischen Parlamentswahlen in diesem Jahr ins Visier zu nehmen.

Die Europäische Kommission hat rechtliche Schritte gegen Polen wegen eines höchst umstrittenen Gesetzes eingeleitet, mit dem ein Sonderausschuss zur Untersuchung von Fällen sogenannter "russischer Einflussnahme" innerhalb des Landes eingerichtet wird.

"Das Kollegium der Kommissare hat beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, indem es ein Aufforderungsschreiben in Bezug auf das neue Gesetz über den staatlichen Ausschuss zur Untersuchung russischer Einflussnahme versendet", sagte Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission, am Mittwoch in Brüssel.

Der umstrittene Ausschuss ist befugt, Anhörungen zu Beamten und Unternehmen durchzuführen, die im Verdacht stehen, zwischen 2007 und 2022 zum "Schaden der Interessen der Republik Polen" gehandelt zu haben.

Zu den möglichen Strafen gehört das Verbot, eine Sicherheitsfreigabe, eine Position, die mit der Verwaltung öffentlicher Mittel verbunden ist, oder einen Waffenschein zu besitzen.

Die Verbote können bis zu 10 Jahre dauern.

Die polnische Regierung, die von der rechtsgerichteten Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) geführt wird, erklärt, der Ausschuss sei notwendig, um den "Zusammenhalt und die innere Sicherheit" des Landes angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine zu stärken.

Das Gesetz wurde letzte Woche von Präsident Andrzej Duda gebilligt, was zu kritischen Äußerungen sowohl der EU-Kommission als auch des US-Außenministeriums führte.

Brüssel und Washington befürchten, dass der Ausschuss dazu benutzt werden könnte, Politiker im Vorfeld der Parlamentswahlen in diesem Jahr ins Visier zu nehmen.

Als Reaktion auf das negative Echo schlug Präsident Duda am Freitag eine Reihe von Änderungen vor, darunter die Abschaffung aller Sanktionen. Bei diesen Änderungen handelt es sich jedoch nur um einen Vorschlag, der nicht in das Gesetz aufgenommen wurde, das bereits in Kraft ist.

Das Gesetz wurde "Lex Tusk" genannt, weil es möglicherweise gegen Donald Tusk gerichtet ist, der zwischen 2007 und 2014 Ministerpräsident war und derzeit die Bürgerplattform (PO), Polens größte Oppositionspartei, leitet.