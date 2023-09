Die Europäische Kommission wird empfehlen, die Verwendung von Glyphosat in der EU für 10 Jahre wieder zuzulassen, sagten hohe EU-Beamte am Mittwoch.

Glyphosat, eine Chemikalie, die in Herbiziden wie Unkrautvernichtern verwendet wird, ist eine Quelle der Kontroverse, seit die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation 2015 zu dem Schluss kam, dass es wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ist.

EU-Beamte bestätigten jedoch am Mittwoch, dass die EU-Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einer Bewertung im Juli keine kritischen Bereiche gefunden hatte, die Anlass zur Besorgnis geben könnten, und dass sie eine Verlängerung der Zulassung der Substanz in der EU um zehn Jahre empfehlen würde.

Beamte räumten jedoch ein, dass die EFSA-Analyse Datenlücken aufweise und es versäumt habe, Schlussfolgerungen zu bestimmten Aspekten, u. a. zur Ernährung der Verbraucher, zu ziehen.

Die EU-Zulassung für Glyphosat lief im Dezember 2022 aus, wurde jedoch vorübergehend verlängert, bis die Bewertungen der EFSA und der ECA, der EU-Chemikalienagentur, vorliegen.

Der Vorsitzende des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments, Pascal Canfin, reagierte auf die Entscheidung auf der Social-Media-Plattform X, früher Twitter, und prangerte an, dass die Entscheidung gegen wissenschaftliche Empfehlungen verstoße.

Die EU-Länder werden die Empfehlung der Kommission am Freitag prüfen und voraussichtlich am 13. Oktober darüber abstimmen. Für die Genehmigung ist die Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedsstaaten erforderlich.

Wenn die Empfehlung angenommen wird, können die Länder entscheiden, ob sie glyphosathaltige Produkte auf der Grundlage der Risiken für die Landwirtschaft und die Umwelt auf den Markt bringen wollen.

Ein EU-Beamter sagte, 17 Mitgliedstaaten hätten technische Fragen zu der Entscheidung gestellt.

Mitgliedstaaten wie Frankreich und Luxemburg haben in der Vergangenheit erwogen, die Verwendung von glyphosathaltigen Produkten zu beschränken.

Der französische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau sagte jedoch letzte Woche in einem Interview mit Ouest France, dass Paris die Entscheidung der EU unterstützen werde: "Wir vertrauen der Wissenschaft und den Studien, die besagen, dass Glyphosat kein krebserregendes Problem darstellt", sagte er.

Nichtregierungsorganisationen hatten die Europäische Kommission aufgefordert, die Chemikalie zu verbieten, da sie eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, die biologische Vielfalt und die Landwirtschaft darstelle.

Die Nichtregierungsorganisation Pesticides Action Network Europe erklärte, die Entscheidung stehe "in krassem Gegensatz zum Willen der Europäer" und verwies auf eine kürzlich durchgeführte IPSOS-Umfrage in sechs EU-Ländern, wonach nur 14 Prozent der Bürger die Verlängerung der Verwendung von Glyphosat befürworteten.