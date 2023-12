Brüssel: Vorgehen gegen Sanktionshinterzieher sollte zu Hause beginnen

Nach Ansicht des EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan sollten die Maßnahmen der Europäischen Union gegen das Umgehen von Sanktionen gegen Russland zu Hause beginnen.

"Ich betone dies sowohl gegenüber unseren Mitgliedstaaten als auch gegenüber den Ländern, die ich besuche: Die Bekämpfung der Umgehung beginnt zu Hause", sagte O'Sullivan am Donnerstag in einem Interview mit Euronews.

Seit dem Beginn der unprovozierten Invasion Russlands in der Ukraine hat die EU elf Sanktionspakete gegen Moskau verhängt, um den Kriegsfeldzug von Präsident Wladimir Putin zu unterdrücken, darunter auch Exportverbote für Waren.

Der Block vermutet jedoch, dass alltägliche EU-Produkte, zu denen auch Komponenten für die Herstellung von Drohnen, Raketen und Artilleriegranaten gehören, über Länder in Russlands Peripherie wieder ausgeführt werden.

O'Sullivan wurde beauftragt, diese Drittländer zu bereisen, um sie aufzufordern, sich den Bemühungen der EU anzuschließen, Russland den Zugang zu diesen so genannten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck zu verwehren, aber er sagt, die EU müsse auch ihre Hausaufgaben machen.

"Diese Produkte sind europäisch. Sie werden hier hergestellt, und unsere Unternehmen schicken sie - wahrscheinlich unwissentlich oder vielleicht sogar ohne ihr Wissen - irgendwohin, von wo aus sie dann ihren Weg nach Russland finden", sagte O'Sullivan.

"Die Mitgliedsstaaten arbeiten sehr intensiv daran, mit europäischen Unternehmen zu sprechen, die Handelsströme zu untersuchen und herauszufinden, ob es Unternehmen gibt, die noch immer Produkte nach Russland schicken", erklärte er.

Die EU-Länder müssen ihre Unternehmen ermutigen, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen", um die Handelsströme zu untersuchen und verdächtige Muster zu erkennen, so O'Sullivan.

"An wen verkaufen Sie es? Handelt es sich um ein Unternehmen, das erst vor kurzem nach dem Krieg gegründet wurde, oder um ein seit langem bestehendes Unternehmen mit einer guten Erfolgsbilanz beim Kauf dieser Produkte, vielleicht aus anderen Ländern? Dies sind die Fragen, die sich die Unternehmen stellen müssen", sagte er.

Er räumte auch ein, dass es "immer ein gewisses Maß an Umgehung geben wird", denn "es gibt Geld zu verdienen".

Die EU hat in Zusammenarbeit mit der Ukraine eine Liste von 45 Produkten erstellt, die für die russische Militärkampagne dringend benötigt werden. Darunter befinden sich Komponenten, die in alltäglichen Geräten wie Halbleitern, integrierten Schaltkreisen, faseroptischen Lesegeräten und Speicherkarten weit verbreitet sind.

Die Unterstützung bei der Umgehung von EU-Sanktionen ist eine Straftat. Im September wurde ein Mitarbeiter des niederländischen Verteidigungsministeriums wegen des Verdachts der Umgehung von Sanktionen festgenommen.

O'Sullivan ist jedoch zuversichtlich, dass die Bemühungen der EU, gegen die Umgehung von Sanktionen vorzugehen, Wirkung zeigen und es für Russland "schwieriger, langsamer und viel teurer machen, diese Produkte zu beschaffen".

"Russland hat Schwierigkeiten, die benötigte Technologie zu beschaffen und wendet sich nun an den Iran oder Nordkorea", erklärte er, "und wir sehen Anzeichen dafür, dass die Russen ältere Waffen, ältere Panzer, einsetzen müssen, um ihr Militär aufzurüsten."

Er schätzt auch, dass die EU-Maßnahmen einen zunehmenden wirtschaftlichen Tribut von Russland fordern, das "400 Milliarden Euro weniger ausgeben kann" und ein Defizit von etwa drei Prozent aufweist. Trotz des Wirtschaftswachstums in Russland fließen 30 Prozent der öffentlichen Ausgaben in den Ausbau des Militärs, was zwangsläufig zu Lasten von Investitionen in Gesundheit, Forschung, Bildung und anderen wichtigen Bereichen geht.

"Ich denke, dass es sich eher um eine langsame Panne als um eine Explosion handeln könnte. Ich denke, früher oder später wird es für Russland sehr, sehr schwierig werden, diese Anstrengungen aufrechtzuerhalten", erklärte er.

Die meisten" Drittländer kooperieren

Drittländer wie die Türkei und China stehen auf dem Radar der EU, wenn es darum geht, die Lieferung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck an Russland zu erleichtern, wobei die Exporte aus beiden Ländern in diesem Jahr stark angestiegen sind.

Die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Rates trafen am Donnerstag in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen, um ihre Besorgnis über den Export von Dual-Use-Gütern durch chinesische Unternehmen nach Russland zu äußern.

Laut hochrangigen EU-Beamten sind zwar die Exporte von so genannten hochprioritären Gefechtsfeldgütern aus China nach Russland insgesamt zurückgegangen, Güter mit doppeltem Verwendungszweck geben jedoch weiterhin Anlass zur Sorge.

Wie O'Sullivan erklärt, wollen "die meisten" Länder, die keine direkten Sanktionen gegen Russland verhängen, "die russische Militärmaschinerie nicht füttern" und ergreifen Maßnahmen, um Re-Exporte zu verhindern.

"Sie wollen nicht, dass ihr Land als Umgehungskanal angesehen wird, denn das würde die Unternehmen dazu veranlassen, zweimal darüber nachzudenken, ob sie investieren wollen", erklärte er.

Während Drittländer den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober zur Sprache gebracht haben, haben sie laut O'Sullivan nicht die Legitimität der EU in Frage gestellt, ihr Sanktionssystem gegen Russland fortzusetzen.

"Ich denke, die Menschen verstehen, warum wir in Europa sehr stark zurückschlagen müssen", erklärte er, "Putins Ambitionen, die russische Hegemonie in der unmittelbaren Nachbarschaft Russlands wiederherzustellen, können wir nicht akzeptieren. Deshalb haben wir als Europäer in dieser Situation eine besondere Verpflichtung".

"Ich sehe niemanden, der sagt, wir helfen euch nicht bei den Sanktionen gegen die Ukraine wegen der Situation im Nahen Osten - ganz und gar nicht", fügte er hinzu.

O'Sullivan behauptete auch, dass die von der EU festgelegte Obergrenze für den russischen Ölpreis positive Auswirkungen habe, räumte aber ein, dass Länder wie Indien weiterhin russisches Öl kaufen, das dann mit Gewinn an EU-Länder verkauft wird.

Die EU hat aufgrund der Abhängigkeit des globalen Südens keine Sanktionen gegen russisches Öl verhängt, aber im Januar dieses Jahres einen Preisabstand eingeführt, um sicherzustellen, dass Moskau nicht von den üppigen Gewinnen profitiert.

"Ich denke, das Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass die russischen Einnahmen durch die Ölpreisobergrenze stark beeinträchtigt werden. Und ich denke, es gibt viele Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist", sagte er.