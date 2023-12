Die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union haben am Mittwoch eine Einigung über die Reform der Haushaltsvorschriften der Union erzielt. Dieser Durchbruch war nur möglich, nachdem Deutschland und Frankreich einen Mittelweg gefunden hatten.

Berlin und Paris hatten monatelang auf unterschiedlichen Seiten des Tisches gesessen. Deutschland drängte auf automatische Schutzklauseln, um den Schuldenstand zu senken, während Frankreich für mehr Flexibilität plädierte, um genügend Spielraum für Ausgaben in strategischen Sektoren zu schaffen.

Ihre Finanzminister, Christian Lindner und Bruno Le Maire, hatten in den letzten Wochen ihre bilateralen Kontakte intensiviert, um einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden. Dies gelang am Dienstagabend, als sich die beiden Politiker in Paris trafen und einen Kompromiss ankündigten. Le Maire sprach anschließend mit seinem italienischen Amtskollegen Giancarlo Giorgetti, um sicherzugehen, dass die drei größten Länder der Union mit an Bord sind.

"Wir haben das richtige Gleichgewicht gefunden", sagte Le Maire, neben Lindner stehend.

"Wir brauchen überall in Europa nachhaltige öffentliche Finanzen. Auf der anderen Seite brauchen wir, und das ist allen bewusst, mehr Investitionen für den Klimawandel und die Verteidigung."

"Wir haben einen sehr langen Weg zurückgelegt", fügte er hinzu: "Vor einem Jahr waren unsere Positionen noch völlig unterschiedlich. Dank der harten Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, und mit der Unterstützung vieler Mitgliedsstaaten, einschließlich Italiens (...) sind wir zu dieser Einigung gekommen."

Linder sagte, sein Land, das sich nach einem schockierenden Urteil des Verfassungsgerichts mitten in einer Haushaltskrise befindet, hätte niemals "Regeln zugestimmt, die nicht streng sind".

"Streng in dem Sinne, dass (die Regeln) glaubwürdig, ausreichend und effizient sind, um zu niedrigeren Schuldenständen und verlässlichen Wegen zu niedrigeren Defiziten zu führen", so Linder. "Die alten Regeln waren streng auf dem Papier, aber nicht in der Anwendung."

Der deutsch-französische Kompromiss ebnete den Weg für eine vorläufige Einigung der 27 Mitgliedsstaaten während einer Videokonferenz am Mittwochabend, die die Überarbeitung einen Schritt näher an einen erfolgreichen Abschluss gebracht hat.

Im Vorfeld des virtuellen Treffens hatte Spanien, das derzeit die rotierende Ratspräsidentschaft innehat, einen geänderten Rechtstext vorbereitet, der die Zahl der offenen Fragen auf ein Minimum reduzierte.

Lediglich über zwei Elemente musste noch entschieden werden: die Geschwindigkeit, mit der die Länder das Defizitziel einhalten müssen, und die maximal zulässige Abweichung von ihren finanzpolitischen Verpflichtungen.

Die Reform muss noch mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden, ein Prozess, der voraussichtlich relativ schnell vonstatten gehen wird, weil man sicherstellen will, dass der neue Rahmen in Kraft ist, wenn die Regierungen ihre nächsten Haushalte aufstellen.

Eine angestrebte Reform

Die Haushaltsregeln, die auf die späten 1990er Jahre zurückgehen, verpflichten alle 27 Mitgliedstaaten, ihre Haushaltsdefizite unter 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und ihre Staatsverschuldung unter 60 Prozent des BIP zu halten - Schwellenwerte, die viele von ihnen derzeit überschreiten, nachdem sie jahrelang reichlich Geld in die Hand genommen haben, um die Auswirkungen aufeinanderfolgender Krisen abzufedern.

Die von der Europäischen Kommission im April vorgeschlagene Reform lässt die Zielvorgaben von 3 % und 60 %, die von einigen Ökonomen als willkürlich und überholt angesehen werden, unangetastet, ändert aber die Art und Weise, wie die beiden Werte in der Praxis erreicht werden müssen, erheblich.

Jeder Mitgliedstaat wird aufgefordert, einen mittelfristigen Finanzplan zu erstellen, um sein Defizit in einem glaubwürdigen Tempo abzubauen und die Schulden auf einen "plausiblen Abwärtspfad" zu bringen. Die länderspezifischen Entwürfe werden zunächst zwischen der Kommission und den Hauptstädten auf der Grundlage eines von Brüssel vorgegebenen "technischen Kurses" ausgehandelt und später vom Rat genehmigt.

Die fiskalischen Anpassungen, die notwendig sind, um die 3 %- und die 60 %-Marke zu erreichen oder zumindest anzusteuern, werden über einen Zeitraum von vier Jahren durchgeführt und könnten im Gegenzug für weitere Reformen und Investitionen auf sieben Jahre verlängert werden.

Während des gesamten Prozesses hat Deutschland, unterstützt von gleichgesinnten "sparsamen" Ländern wie den Niederlanden, Österreich, Schweden und Dänemark, darauf bestanden, dass die Anpassungen mit numerischen, homogenen Sicherheitsvorkehrungen gekoppelt sein müssen, um einen jährlichen Abbau der übermäßigen Schulden und Defizite zu gewährleisten.

Frankreich, dessen Schuldenstand seit langem über der 90 Prozent-Grenze liegt, widersetzte sich jedoch diesem rigorosen Ansatz und argumentierte, dass automatische Normen kontraproduktiv seien, Investitionen in strategische Sektoren verhindern und das Wirtschaftswachstum abwürgen würden.

Das Hin und Her zwischen Paris und Berlin beherrschte die mehr als achtmonatige Debatte über die Reform so sehr, dass die anderen Mitgliedstaaten auf einen deutsch-französischen Durchbruch warten mussten, bevor sie vorankamen.

In der Zwischenzeit tickte die Uhr: Die Überarbeitung musste bis zum Jahresende vereinbart werden, da die bisherigen Regeln am 1. Januar wieder in Kraft treten sollen, nachdem sie im März 2020 ausgesetzt wurden, um den Schock der COVID-19-Pandemie zu bewältigen.

Die am Mittwoch erzielte vorläufige Einigung umfasst viele, wenn auch nicht alle, der wichtigsten Forderungen Deutschlands, das über mehr Verbündete als Frankreich und damit über eine stärkere Verhandlungsposition verfügt.

Die reformierten Regeln werden durch zwei numerische Sicherheitsvorkehrungen gestützt, von denen eine auf dem Schuldenstand und die andere auf dem Defizit basiert.

Darüber hinaus wird gegen Mitgliedstaaten, die die verbindlichen Schwellenwerte überschreiten und von den in ihren mittelfristigen Plänen eingegangenen Verpflichtungen abweichen, standardmäßig ein so genanntes Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (EDP) eingeleitet. Die Einleitung eines Defizitverfahrens wird zu Geldstrafen führen, wenn das Fehlverhalten anhält. Die Bußgelder werden schrittweise verhängt, um sie glaubwürdiger zu machen, und sie werden - ein wichtiges Zugeständnis an die "sparsame" Koalition - nicht nach oben begrenzt.

Frankreich konnte jedoch eine Bestimmung durchsetzen, die es Ländern, die das 3 Prozent-Ziel verletzen, ermöglicht, "fiskalische Puffer" zur Bewältigung wirtschaftlicher Schocks einzurichten, und die eine "Resilienzmarge" im Rahmen der Defizitgarantie vorsieht. Dieser Mechanismus wird gewährleisten, dass die strategischen Ausgaben auch unter ungünstigen Bedingungen jederzeit weiter fließen können.

Der Anstieg der Zinssätze wird berücksichtigt, bevor die Kommission ein Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einleitet - ein weiterer Sieg für Paris.

Italien hingegen, das die französischen Bedenken teilt, erhielt einen ausdrücklichen Verweis auf die Berücksichtigung der öffentlichen Ausgaben, die aus Verteidigungsprojekten und der Fazilität für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit (RFF) stammen. Italien ist mit insgesamt 122,6 Milliarden Euro an Darlehen und 71,8 Milliarden Euro an Zuschüssen der mit Abstand größte Empfänger der RFF.