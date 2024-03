Nach Tunesien und Mauretanien hat die Europäische Union einen neuen "strategischen" Partner zur Eindämmung der irregulären Migration gefunden: Ägypten.

Die Europäische Union hat am Wochenende eine "umfassende Partnerschaft" mit Ägypten in Höhe von 7,4 Mrd. Euro unterzeichnet. Diese Summe liegt deutlich über den 700 Mio. und 210 Mio. Euro, die mit Tunesien bzw. Mauretanien vereinbart wurden.

Die Logik hinter den drei Abkommen ist jedoch dieselbe: die Bereitstellung von frischem Geld zur Stabilisierung einer wackeligen Wirtschaft und zur Eindämmung der irregulären Migrationsströme.

Wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Kairo sagte, konnte Ägypten nicht umgangen werden: "Angesichts seines politischen und wirtschaftlichen Gewichts sowie seiner strategischen Lage in einer sehr unruhigen Nachbarschaft wird die Bedeutung unserer Beziehungen im Laufe der Zeit nur noch zunehmen".

Für Ägypten ist dies besonders dringlich: Das Land befindet sich in einer verheerenden Krise, die durch einen perfekten Sturm aus hoher Inflation, hoher Verschuldung, anhaltendem Handelsdefizit, steigenden Zinssätzen und Devisenknappheit verursacht wird. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die weltweiten Weizenmärkte gestört und die Lebensmittelpreise auf ein Rekordhoch getrieben hat, und die Angriffe der Huthi auf den Suezkanal, die Kairo teilweise um jährliche Einnahmen in Höhe von 10 Mrd. US Dollar gebracht haben, haben die Misere noch erheblich verschärft.

Die sich zuspitzenden Turbulenzen veranlassten Ägypten, beim Internationalen Währungsfonds (IWF) das vierte Darlehen seit 2016 in Höhe von 8 Mrd. USD (7,3 Mrd. EUR) zu beantragen. Im Gegenzug hat sich das Land bereit erklärt, seine Landeswährung abzuwerten, einen frei schwankenden Wechselkurs einzuführen, seine Ausgaben für die Infrastruktur zu drosseln und die Tragfähigkeit seiner Schulden zu wahren.

So hat das 7,4-Milliarden-Euro-Abkommen mit der EU denn auch eine starke wirtschaftliche Dimension: 5 Milliarden Euro in Form von Darlehen zu Vorzugsbedingungen, um Ägyptens makroökonomische Reformen zu unterstützen, und 1,8 Milliarden Euro in Form von zusätzlichen Investitionen im Rahmen der Nachbarschaftspolitik der EU, um erneuerbare Energien und digitale Konnektivität zu fördern. Im Bereich der Migrationssteuerung sieht das Abkommen 200 Millionen Euro für die Bekämpfung von Menschenschmuggel und -handel vor, die Teil eines umfassenderen Pakets von 600 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen sind.

Auf den ersten Blick erscheint der Betrag von 200 Millionen Euro vergleichsweise gering, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Eindämmung der irregulären Migration eine Priorität ist, die von allen 27 Mitgliedstaaten unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung geteilt wird, und dass Ägypten derzeit mehr als 500 000 Flüchtlinge aus den Nachbarländern, vor allem aus dem Sudan und Syrien, aufnimmt.

Doch Brüssel sieht die Dinge ganzheitlich: Wenn man an einer Stelle Geld in die Hand nimmt, kann das auf andere Länder übergreifen. In diesem Sinne kann die Ankurbelung der ägyptischen Binnenwirtschaft genauso viel - oder vielleicht sogar mehr - zur Kontrolle der irregulären Migration beitragen als die Verstärkung der Grenzkontrollen selbst.

In den letzten Jahren verzeichnete die EU einen dramatischen Anstieg der Asylanträge ägyptischer Staatsangehöriger: von 6 616 im Jahr 2021 auf 26 512 im Jahr 2023, wie die Asylagentur der EU (EUAA) mitteilte. Die meisten dieser Anträge wurden in Italien gestellt (69 %), gefolgt von Griechenland mit Abstand an zweiter Stelle (9 %). Dies erklärt auch, warum die Ministerpräsidenten Giorgia Meloni und Kyriakos Mitsotakis an von der Leyens Reise teilnahmen.

Bemerkenswert ist, dass der deutliche Anstieg der Anträge auf internationalen Schutz nicht mit einem proportionalen Anstieg der Anerkennungsquoten einhergeht. Die EUAA schätzt, dass zwischen 6 und 7 Prozent dieser Anträge erfolgreich waren, eine sehr niedrige Zahl.

"Es wird davon ausgegangen, dass Ägypter:innen, die ins Ausland auswandern, in erster Linie durch wirtschaftliche Faktoren und die Suche nach Arbeit beeinflusst werden", so die Agentur in einer 2022 veröffentlichten Studie. Das erklärt, warum die meisten dieser Anträge auf internationalen Schutz abgelehnt wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass Ägypter:innen, die Europa erreichen wollen, nicht von der ägyptischen Küste aus aufbrechen, da die Seegrenzen sorgfältig bewacht werden. Stattdessen reisen die meisten nach Libyen und versuchen dann, das Mittelmeer zu überqueren. Eine Minderheit fliegt in die Türkei und versucht, über Bulgarien oder Griechenland in die EU zu gelangen.

Darüber hinaus hebt die Agentur Ägyptens Position als Transitland für Migranten vom Horn von Afrika hervor, die oft auf die gleichen Schmuggler angewiesen sind wie die Ägypter:innen.

Ungebunden und unbestimmt

Die Agentur weist jedoch auf zwei zusätzliche "Push-Faktoren" hin, die den Exodus ägyptischer Staatsangehöriger vorantreiben: die Unterdrückung der Menschenrechte und die "Sicherheitslage", eine Anspielung auf die Anti-Terror-Kampagne auf der Halbinsel Sinai.

Seit dem Staatsstreich von 2013 hat Abdel Fattah al-Sisi, ein ehemaliger General, seine Macht gestärkt, seine präsidialen Vorrechte ausgeweitet und die Rolle des Militärs im zivilen Leben vertieft, was zu Vorwürfen von Klientelismus, Vetternwirtschaft und Korruption führte.

Infolgedessen beschreiben Organisationen wie Freedom House, Human Rights Watch und Amnesty International Ägypten als ein autoritäres Land, in dem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zwar rechtlich anerkannt, in der Praxis jedoch stark eingeschränkt sind. Gerichte, Medien und der Privatsektor sind dem Staat untergeordnet, und die Diskriminierung von Minderheiten wie LGBTQ+-Personen, koptischen Christen, Schiiten und farbigen Menschen ist weit verbreitet. Berichte über Folter und gewaltsames Verschwindenlassen von politischen Kritikern und Andersdenkenden haben ebenfalls internationales Aufsehen erregt.

Während ihrer Pressekonferenz mit al-Sisi versprach von der Leyen, "Demokratie und Menschenrechte zu fördern", ging aber ansonsten nicht weiter darauf ein.

Ein Sprecher der Kommission erklärte später, die Menschenrechte seien seit dem Inkrafttreten des Assoziierungsabkommens im Jahr 2004 Teil der Beziehungen zwischen der EU und Ägypten und würden dies auch im Rahmen der verstärkten Partnerschaft sein.

"Es gibt viele Themen, die behandelt werden müssen und die es erfordern, dass wir mit Ägypten zusammenarbeiten. Wir können nicht so tun, als gäbe es dieses Land nicht, und wir können es auch nicht einfach ignorieren", sagte der Sprecher und verwies auf die Arbeit, die geleistet wurde, um dem Gaza-Streifen Hilfe zu bringen.

Die 5 Milliarden Euro an konzessionären Krediten werden im Rahmen von "politischen Reformen" ausgezahlt, erklärte die EU-Exekutive, aber die endgültige Verwendung dieses Geldes, das direkt in die ägyptische Staatskasse fließt, wird "ungebunden und nicht zweckgebunden" sein, was bedeutet, dass die Regierung einen komfortablen Ermessensspielraum bei den Ausgaben genießen wird.

Von links nach rechts: Karl Nehammer, Kyriákos Mitsotákis, Ursula von der Leyen, Abdel Fattah al-Sissi, Níkos Christodoulídis, Alexander De Croo und Giorgia Meloni. European Union, 2024.

Diese große Wette sei jedoch fehlerhaft, sagt Claudio Francavilla, ein stellvertretender Direktor bei Human Rights Watch, weil sie sich zu sehr auf den Kampf gegen den Menschenhandel konzentriert und den Niedergang der Rechtsstaatlichkeit, der zu den wirtschaftlichen Turbulenzen beigetragen und die Investoren aus dem Land vertrieben hat, nicht anspricht. Sowohl der IWF als auch die EU sprachen in ihren Erklärungen von der Notwendigkeit, das "Vertrauen wiederherzustellen", um ausländische Investitionen zurückzubringen.

"Die Wirtschaftskrise in Ägypten ist sehr, sehr eng mit der Menschenrechtskrise verwoben", sagte Francavilla gegenüber Euronews.

"Ägypten hat eine autoritäre Militärführung, die jeden Teil des Lebens im Lande, einschließlich der Wirtschaft, stranguliert und durch ihre Unterdrückung alles beseitigt hat, was einer Kontrolle der Macht ähnelt.

"Wenn man sich nicht mit diesen Problemen befasst, schiebt man den Stein nur weiter vor sich her", fügte er hinzu, "Die nächste Krise steht vor der Tür."

Sara Prestianni, Direktorin für Advocacy bei EuroMed Rights, einem Menschenrechtsnetzwerk, forderte die EU auf, eine "klare" Verbindung zwischen Auszahlungen und Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Partnerschaft nur eine Legitimierung des autoritären Kurses sei, der das Regime von al-Sissi heute kennzeichne. "Deshalb müssen alle diese Reformen, alle diese Kooperationen streng an die Einhaltung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit geknüpft sein."

Selbst wenn sich die ägyptische Wirtschaft stabilisieren würde und die ägyptischen Bürger:innen weniger Gründe hätten, ihr Land zu verlassen, wie Brüssel im Rahmen des milliardenschweren Plans hofft, bliebe die Frage nach dem Schicksal der Sudanesen und anderer Nationalitäten, die im Land Zuflucht gesucht haben oder durch sein Hoheitsgebiet reisen, ungelöst.

Der europäische Druck, die irreguläre Ausreise zu verringern, könnte die ägyptischen Behörden dazu ermutigen, "ihre repressiven Maßnahmen zu verdoppeln", warnt Andrew Geddes, der Direktor des Zentrums für Migrationspolitik am Europäischen Hochschulinstitut (EUI), was zu noch größerem Leid für diejenigen führen würde, die sich als Flüchtlinge hier aufhalten.

"Die Asylbewerber in Ägypten sind in hohem Maße auf humanitäre Hilfe angewiesen, leben unter sehr schlechten Bedingungen und haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Es ist unwahrscheinlich, dass die von der EU bereitgestellten Mittel von den ägyptischen Behörden zur Verbesserung dieser Situation eingesetzt werden", sagte Geddes gegenüber Euronews und nannte die Partnerschaft ein "Transaktionsabkommen".

"Die Situation für Asylsuchende und Flüchtlinge in Ägypten könnte sich verschlechtern und für diejenigen, die versuchen, weiterzukommen, könnte die Reise noch gefährlicher und tödlicher werden."