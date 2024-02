EU gibt Mauretanien 210 Mio Euro zur Bekämpfung illegaler Migration

European Union via AP

Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen und der spanische Premierminister Sánchez in Nouakchott. - Copyright European Union via AP

Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen und der spanische Premierminister Sánchez in Nouakchott. - Copyright European Union via AP

AP Von Johanna Urbancik mit

EU kündigt 210 Millionen Euro Unterstützungspaket für Mauretanien an. So will man illegale Migration aus Mauretanien bekämpfen, das Transit- und Zielland für viele Menschen aus Mali und anderen Staaten ist.