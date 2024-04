Von Euronews mit AP

Studierende der Columbia University in New York haben sich einer von den Beamten gesetzten Frist am Nachmittag widersetzt, ihr Lager aufzulösen und ihre Proteste zu beenden.

An der renommierten Sorbonne-Universität in Paris haben Studenten einen Protest zur Unterstützung Palästinas organisiert.

In Anlehnung an die Protestbewegung an Universitäten in den Vereinigten Staaten skandierten die Pariser Studenten Slogans zur Unterstützung der im Gazastreifen lebenden Palästinenser.

Lorelia Frejo, eine Studentin der Universität Sorbonne, erklärte der Nachrichtenagentur Associated Press:

„Ich bin inspiriert von den Studenten in Columbia, in Harvard und im MIT, die sehr stark sind und die sagen, dass sie für Gerechtigkeit und für den Frieden in Palästina, aber auch für die Befreiung Palästinas kämpfen wollen, und ich bin stolz auf sie, auch wenn sie sehr unterdrückt werden und wir sehen, dass die Polizei versucht, die Bewegung zu töten, indem sie viele Leute verhaftet.“

Vergangene Woche war es zu Protesten am Pariser Institut für politische Studien Science Po gekommen.

Die Studenten blockierten den Zugang zu einem Gebäude auf dem Campus und zwangen die Verwaltung, alle Kurse ins Internet zu verlegen.

Pro-palästinensische und pro-israelische Gruppen standen sich daraufhin gegenüber. Die Bereitschaftspolizei griff ein und trennte sie.

In der Zwischenzeit haben die Studenten der Columbia University in New York eine von den Behörden gesetzte Frist verstreichen lassen, um ihr Lager aufzulösen und die Proteste zu beenden. Ihnen droht nun die Suspendierung vom Studium.

Der Präsident der Universität erklärte am Montag, die Gespräche mit den Organisatoren der Proteste seien gescheitert.

Sueda Polat, eine Organisatorin der Columbia Proteste erklärte:

„Wir werden uns von dieser Einschüchterungstaktik nicht beirren lassen. Sie können jetzt draußen sehen, dass die Studenten mobilisiert sind. Es sind heute Hunderte von ihnen hier. Sie werden sich nicht beirren lassen. Wir fordern Desinvestition. Wir werden uns nicht bewegen lassen, es sei denn mit Gewalt.“

Die Protestbewegung auf dem Campus von Columbia begann vor zwei Wochen, als die Polizei versuchte, eine kleine Gruppe von Demonstranten aufzulösen, die Zelte aufgeschlagen hatten.

Dies löste eine Welle von Solidaritätsprotesten in ganz Amerika aus, wobei ähnliche Demonstrationen an Universitäten in mindestens 22 Bundesstaaten stattfanden.