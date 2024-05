Von Euronews mit AP

Der chinesische Präsident wurde bei seiner Ankunft in Paris unter anderem von "Free Tibet"-Demonstranten begrüßt.

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist bei seinem Besuch in Paris auch von Protesten begrüßt worden. Demonstranten haben an einer Autobahnüberführung ein Transparent mit der Aufschrift "Free Tibet – Diktator Xi Jinping, deine Zeit ist um" aufgehängt, als eine Autokolonne vorbeifuhr, in der der chinesische Präsident vermutet wurde.

Xi begann am Sonntag eine Europareise durch drei Länder. Nach Frankreich reist der chinesische Präsident nach Serbien und Ungarn. Beide Länder gelten als China und russlandfreundlich.

Europa ist in der Frage gespalten, wie der Kontinent mit der wachsenden Macht Pekings umgehen soll. Der chinesische Präsident besucht Europa zu einem heiklen Zeitpunkt für die chinesisch-europäischen Beziehungen. Nach einem Stopp in Frankreich zum 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen reist er weiter nach Serbien und Ungarn.

"Meines Erachtens demonstriert Xi Jinping mit diesen zwei Besuchen in diesen zwei europäischen Hauptstädten, dass er aktiv an der Errichtung einer autoritären Achse in der internationalen Politik arbeitet, sagt Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen/Europäische Freie Allianz.