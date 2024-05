Eine Mauer im Stil von Trump: Französische Rechte startet EU-Kampagne

Eine Mauer im Stil von Trump um die EU, "Made in Europe": Die französische Rechte startet ihre EU-Kampagne. Aber wird das die Wähler überzeugen?

Der französische Rechtsaußen-Kandidat Francois-Xavier Bellamy, der in den Umfragen für die bevorstehenden EU-Wahlen zurückliegt, versucht verzweifelt, seine Wahlkampagne anzukurbeln.

Bei der Bekanntgabe des Programms der Republikanischen Partei Frankreichs (Les Républicains) am Dienstag in Paris hat der Europaabgeordnete beschlossen, sich bei seiner Wahlkampagne auf zwei Themen zu konzentrieren: Einwanderung und europäische Souveränität.

Einwanderung: eine europäische Mauer bauen?

Der Kandidat spricht sich für den Bau von physischen Mauern an den Grenzen der EU aus - eine Idee, die an das Versprechen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aus dem Jahr 2016 erinnert.

Die Rechte erwägt auch die Beibehaltung einer "Schutzklausel", mit der jedes Mitgliedsland im Notfall die Kontrolle über seine eigenen Grenzen wiederherstellen könnte.

Wenn es um die europäische Souveränität geht, ist das Programm sehr umfangreich. Um wieder stark zu werden, so Bellamy, "muss die Europäische Union ihren Kurs tiefgreifend ändern."

"Unser ganzer Kontinent befindet sich in einer tiefen Krise. Und das Problem ist ein zweifaches: Der Niedergang Europas in der Welt und der Niedergang Frankreichs in Europa."

Das bedeutet weniger Regulierung und Vorschriften und stattdessen mehr Investitionen in Technologie sowie die Reindustrialisierung des Kontinents.

Souveränität bedeutet für den Rechtsaußen-Kandidaten auch, mehr in eine gemeinsame europäische Verteidigung zu investieren.

"Ich schlage vor, dass alle europäischen Staaten ihren Beitrag zur kollektiven Verteidigung auf 3 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts anheben", so der Kandidat gegenüber der NATO, einer Gruppe von 32 Ländern aus Europa und Nordamerika, die zum Schutz der Bevölkerung und des Territoriums ihrer Mitglieder besteht.

"Keine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen"

Um diese Ziele zu erreichen, stellt Bellamy klar: Seine Partei wird nicht für die derzeitige EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von Der Leyen stimmen, die seiner Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel angehört.

Der Kandidat des rechten Flügels versicherte außerdem, er sei der Chef der einzigen rechten Partei in Frankreich, die der Stimme seines Landes in Brüssel Gehör verschaffen könne.

"Wir werden die Franzosen in der führenden europäischen politischen Partei, der Europäischen Volkspartei, der wir angehören, vertreten. Wir sind die einzige Liste, die Frankreich in die Lage versetzen kann, die morgige Entscheidung in der europäischen Debatte zu treffen."

Auf die Frage, wie seine Partei im Falle einer Wiederwahl von der Leyens Einfluss auf die EVP nehmen könne, betonte François-Xavier Bellamy, dass andere Abgeordnete innerhalb der Partei gegen sie stimmen würden.

"Wir wollen Ursula von der Leyen keine zweite Amtszeit geben. Diese Position ist alles andere als marginal und wird von einem großen Teil der politischen Gruppierungen, die die EVP bilden, geteilt."

Mit nur 8 Prozent der Wählerstimmen befindet sich die traditionelle Rechtspartei zwischen der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die sich mitte-rechts positioniert, und der rechtsextremen Nationalen Sammlungspartei, die derzeit mit 32 Prozent in den Umfragen führt.