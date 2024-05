Montenegro: Demonstranten fordern härtere Strafen für Vergewaltiger

Von Euronews mit AP

In der Hauptstadt Montenegros forderten Demonstranten schärfere Strafen für Vergewaltigungen.

In Podgorica, der montenegrinischen Hauptstadt, haben sich Demonstranten vor dem Berufungsgericht versammelt, um härtere Strafen für Vergewaltiger zu fordern. Sie argumentierten, dass Kinder in Montenegro nicht ausreichend vor Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch geschützt seien.

Die Proteste wurden ausgelöst, nachdem das Gericht entschieden hatte, die Strafe eines Mannes von 15 auf acht Jahre zu reduzieren, der wegen wiederholter Vergewaltigung eines Kindes verurteilt worden war.

Vertreter der NGO PRIMA wiesen darauf hin, dass viele Täter Wiederholungstäter sind. "Enttäuschende Gerichtsentscheidungen untergraben das Vertrauen von Vergewaltigungsopfern in Institutionen und lassen Zweifel an der Gerechtigkeit aufkommen", schrieb die NGO in einer Pressemitteilung.