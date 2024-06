Von Euronews mit AP, EBU

In einigen Gebieten kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern der Opposition, da die SNS angeblich illegale "Callcenter" eingerichtet hatte, um ihre Anhänger zur Stimmabgabe zu bewegen. Ein Führer der Oppositionskoalition bezeichnete die Abstimmung als von "Medienmissbrauch, Fake News und Hassreden" geprägt.

Die regierenden Populisten in Serbien haben die spannungsgeladenen Kommunalwahlen in Dutzenden von Städten und Gemeinden für gewonnen erklärt, darunter auch eine Wiederholung in der Hauptstadt Belgrad, da die Opposition erhebliche Unregelmäßigkeiten geltend machte.

Der Sieg würde die Macht der regierenden Rechtspartei in dem Land, das sich um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bewirbt, weiter festigen.

Der Premierminister und Chef der regierenden Serbischen Fortschrittspartei, Miloš Vučević, erklärte gegenüber Reportern, die Partei habe bis auf vier Gemeinden alle Gemeinden gewonnen.

"Vom Norden bis zum Süden, von Subotica bis Nis, von Uzice bis zum Osten, überall dort, wo gewählt wurde, ist unsere Liste 'Aleksandar Vučić - Serbien morgen' ein reiner und überzeugender Sieg. Ich beglückwünsche alle Bürgerinnen und Bürger", sagte er vor Reportern.

Präsident Aleksandar Vučić, dem Kritiker einen zunehmend autoritären Charakter vorwerfen, erklärte, seine Partei habe die Mehrheit in der Belgrader Stadtverordnetenversammlung gewonnen und werde voraussichtlich 63 der 110 Sitze in der Legislative erhalten.

"Wir müssen unser Land bewahren, den Frieden bewahren, aber auch unsere Freiheit. Auf der anderen Seite möchte ich Sie bitten, den politischen Gegnern die Hand zu reichen", sagte er.

Oppositionspolitiker behaupten jedoch, dass es bei den Wahlen zu erheblichen Unregelmäßigkeiten gekommen sei.

In einem Messekomplex in Novi Sad kam es zu Auseinandersetzungen, als Oppositionsmitglieder versuchten, die mit SNS-Aktivisten gefüllte Halle zu betreten, und von der Polizei daran gehindert wurden. Der regionale Fernsehsender N1 berichtete, dass Aktivisten der Regierungspartei später Kisten mit nicht identifiziertem Inhalt durch einen Hinterausgang herausbrachten.

Vertreter der Opposition behaupteten außerdem, dass an einigen Orten illegale "Callcenter" eingerichtet worden seien, um die Anhänger zu kontaktieren und sie zur Teilnahme an der Wahl aufzufordern.

Die Existenz eines solchen Zentrums wurde am Sonntag in einer Belgrader Sporthalle gemeldet, während Oppositionsaktivisten im Stadtzentrum versuchten, in ein Restaurant einzudringen, in dem sich angeblich Aktivisten der Regierungspartei aufhielten.

"Einmal mehr hatten wir die absolute Dominanz von Aleksandar Vučić und der Serbischen Fortschrittspartei in den Medien. Dieser Wahlkampf war von Medienmissbrauch, Fake News und Hassreden geprägt. Im Zusammenhang mit der UN-Resolution zum Völkermord in Srebrenica wurden die Teilnehmer an den Kommunalwahlen als Verräter und ausländische Söldner bezeichnet", sagte Radomir Lazović, einer der Führer der Oppositionskoalition "I Choose to Fight".

Die regierende SNS-Partei erklärte jedoch, die Aktivitäten ihrer Aktivisten stünden im Einklang mit dem Gesetz.

Die regierenden Populisten wurden im Dezember von der Opposition und ausländischen Beobachtern beschuldigt, Wähler aus anderen Gebieten Serbiens und aus dem benachbarten Bosnien eingeschleust zu haben, was sie bestritten. Ähnliche Berichte wurden am Sonntag von den Anhängern der Opposition in den sozialen Medien veröffentlicht.

Die Populisten haben sich als die einzige politische Kraft präsentiert, die das Land in einer Zeit globaler Turbulenzen führen und für seine Sicherheit sorgen kann.

Vučić strebt offiziell den Beitritt seines krisengeschüttelten Landes zur Europäischen Union an, hat sich aber immer weiter von den Werten der EU-freundlichen Demokratie entfernt und pflegt enge Beziehungen zu Russland und China. Die Populisten haben sich als die einzige politische Kraft präsentiert, die das Land in einer Zeit des globalen Aufruhrs führen und für seine Sicherheit sorgen kann.

Pro-westliche Oppositionsgruppen haben Vučić Verbindungen zum organisierten Verbrechen, zügellose Korruption und ein hartes Vorgehen gegen die Demokratie vorgeworfen. Doch ein breites Bündnis, das im vergangenen Jahr für große Straßenproteste gegen die Regierung verantwortlich war, hat sich zersplittert und gegeneinander gewandt, was die Apathie unter den 6,5 Millionen Wählern in Serbien noch verstärkt hat.