Konferenz in Berlin: Was sind die Pläne für den Ukraine-Wiederaufbau?

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die Weltbank haben erörtert, wie die Erholung der Ukraine aussehen wird.

WERBUNG

Auf der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine haben Deutschland und die EU versprochen, dem vom Krieg mit Russland zermürbten Land vor dem Winter bei der Instandsetzung kritischer Infrastruktur zu helfen.

In seiner Rede auf einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz appellierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an seine westlichen Amtskollegen, der Ukraine beim Wiederaufbau und der Dezentralisierung ihrer Energieinfrastruktur zu helfen.

Aufgrund verstärkter russischer Angriffe auf die ukrainischen Energienetze und Wärmekraftwerke sah sich die Regierung gezwungen, in allen größeren Städten täglich mehrere Stunden lang Stromausfälle zu verhängen. Es wurden Berichte veröffentlicht, in denen davor gewarnt wurde, dass die Ukrainer im Winter aufgrund von Strommangel frieren müssten.

Die Friedensnobelpreisträgerin und Leiterin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten Oleksandra Matviichuk äußerte ihre Angst vor dem kommenden Winter. "Ich weiß wirklich nicht, wie wir diesen Winter überleben werden. Der Winter in der Ukraine ist sehr kalt, und wir werden keine Heizung, kein Licht, keinen Strom, keine Internetverbindung und kein Wasser haben", sagte sie und machte die Verzögerung der Luftabwehrsysteme durch die westlichen Verbündeten der Ukraine verantwortlich.

"Die Vereinten Nationen helfen der Ukraine bereits bei der Vorbereitung auf den Winter", sagte Achim Steiner, Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP).

"Dazu gehören Energiesysteme, Stromversorgungen und möglicherweise die Installation von Generatoren in Schulen, um den Strommangel zu kompensieren. Das UNDP hat mit Unterstützung Japans und anderer internationaler Partner Transformatoren geliefert, um über eine halbe Million Menschen in der Ukraine wieder an das Stromnetz anzuschließen und damit eine der größten Herausforderungen für die Ukraine zu bewältigen, die auf die vorsätzliche Zerstörung ihrer Energieinfrastruktur (durch Russland) zurückzuführen ist. Der Zugang zum Strom ist überlebenswichtig, vor allem im Winter", fügte er hinzu.

Fokus auf erneuerbaren Energien

Die Weltbank hat mindestens 500 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine zugesagt. Anna Bjerde, Geschäftsführende Direktorin der Weltbank, überwacht die internationale Finanzhilfe und berät die Ukraine beim Wiederaufbau nach dem Krieg.

Bjerde betonte das große Potenzial der Ukraine im Bereich der erneuerbaren Energiequellen. "Wir haben Erkenntnisse von ukrainischen Unternehmen über ihre Herausforderungen gesammelt, die unsere politischen Diskussionen mit der Regierung leiten und unsere Finanzierungsstrategien so gestalten, dass wir diese Unternehmen wirksam unterstützen können", erklärte sie.

"Erneuerbare Energien, die auf der Konferenz besonders hervorgehoben wurden, sind angesichts des ukrainischen Potenzials in diesem Sektor und der Diskussionen der Wasserstoff. Während die Bewältigung der unmittelbaren Energiekrise vor dem Winter von entscheidender Bedeutung ist, erkennen wir auch die langfristigen Vorteile der Entwicklung erneuerbarer Energien, insbesondere für Industrien, die eine Dekarbonisierung anstreben", schloss Bjerde.

Über 110 Vereinbarungen unterzeichnet

Auf der Konferenz zum Wiederaufbau hat die Ukraine 110 internationale Abkommen, Verträge und Memoranden unterzeichnet, was das starke weltweite Interesse an Investitionen in diesem Land widerspiegelt. Die Konferenz führte zu Zusagen und Hilfen in Höhe von über 16 Milliarden Euro, darunter eine Investition in Höhe von 1,4 Milliarden Euro im Rahmen der Ukraine-Fazilität und ein Energiehilfepaket der USA in Höhe von 824 Millionen US-Dollar.

Weitere Vereinbarungen umfassten über 700 Millionen Euro für das Skills-Alliance-Programm, 35 Millionen US-Dollar für die humanitäre Minenräumung, 560 Millionen Euro aus 14 Vereinbarungen mit deutschen und internationalen Partnern und über 350 Millionen US-Dollar für Risikoversicherungsvereinbarungen.

Darüber hinaus hat Deutschland weitere 68 Patriot-Raketen für die Ukraine angekündigt, nachdem in den vergangenen zwei Tagen bereits 32 Raketen geliefert wurden, wie der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am 11. Juni auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten in Mecklenburg-Vorpommern bekannt gab.

Vorbereitung auf den Friedensgipfel in der Schweiz

Die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz fand einige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Friedensgipfel in der Schweiz vom 15. bis 16. Juni statt. Russland war nicht eingeladen.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Selenskyj bezeichnete der Bundeskanzler den bevorstehenden Gipfel in der Schweiz als "nächsten Schritt, aber nicht den letzten" und verglich ihn mit einer Pflanze, die man gießen müsse.

Mit dem Gipfel will die Ukraine Unterstützung für den Zehn-Punkte-Friedensplan von Selenskyj gewinnen, der sich auf die wichtigsten Punkte der Agenda konzentriert, auch wenn nicht alle angesprochen werden. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung mit Vertretern aus fast neunzig Ländern und Organisationen eine wichtige Gelegenheit, eine breite internationale Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren, auch von nicht-westlichen Nationen, obwohl einige Länder wie China nicht anwesend sein werden.