Die Europäische Union hat sich am Donnerstag darauf geeinigt, ein neues Paket von Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Zum ersten Mal geht es dabei um die Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG), das mehrere Mitgliedstaaten weiterhin kaufen, obwohl der Krieg in der Ukraine schon weit ins dritte Jahr geht.

Bei den Sanktionen handelt es sich um das 14. Paket, das seit Februar 2022 in Kraft gesetzt wurde. Sie kommen zu einem heiklen Zeitpunkt auf dem Schlachtfeld, da die russischen Truppen versuchen, ihren neuen Schwung zu nutzen, um weitere Gebietsgewinne zu erzielen.

Das Paket ist das Ergebnis langwieriger Verhandlungen zwischen den Botschaftern, die wochenlang über hochtechnische Details gefeilscht haben. Die Verabschiedung des Pakets verzögerte sich mehrmals aufgrund der Vorbehalte mehrerer Länder, darunter Ungarn, das sich gegen jegliche Sanktionen im Energiesektor ausgesprochen hatte.

Die letzte Hürde war jedoch Deutschland, das sich gegen die "No-Russland-Klausel" wehrte, die den Unternehmen die Verpflichtung auferlegt, Umgehungen zu verhindern.

Brüssel ließ zwei selbst gesetzte Fristen verstreichen - den G7-Gipfel in Italien und den Friedensgipfel in der Schweiz -, um Deutschland mehr Zeit für eine Zustimmung zu geben. Am Donnerstagmorgen signalisierte das Land, dass seine Bedenken ausgeräumt seien, und ebnete damit den Weg für das Abkommen.

Die LNG-Beschränkung ist jedoch kein völliges Importverbot, wie es die EU zuvor bei Kohle und Erdöl aus dem Meer, zwei der größten Einnahmequellen Moskaus, verhängt hatte.

EU-Unternehmen dürfen weiterhin russisches LNG kaufen, es aber nicht in andere Länder reexportieren, was als Umladung bekannt ist.

Das Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), eine unabhängige Organisation, die russische fossile Brennstoffe beobachtet, schätzt, dass die EU im Jahr 2023 8,3 Milliarden Euro für 20 Milliarden Kubikmeter russisches LNG zahlen wird, was 5 % des gesamten Gasverbrauchs entspricht.

Belgien, Frankreich und Spanien waren die wichtigsten Einspeisepunkte für russisches LNG.

Etwa 22 % dieser Lieferungen (4,4 Mrd. Kubikmeter) wurden weltweit umgeschlagen, wobei 1,6 Mrd. Kubikmeter in andere Mitgliedstaaten gingen, so CREA. Der Rest ging an China, Indien, die Türkei und andere Abnehmer.

Die Zahlen spiegeln die führende Rolle des Westens bei Frachtversicherungen und Schifffahrtsdiensten wider: Im vergangenen Jahr wickelte die maritime Industrie der G7-Länder 93 % der russischen LNG-Exporte ab, Transporte im Wert von 15,5 Milliarden Euro.

Die neuen EU-Sanktionen zielen darauf ab, dieses lukrative Geschäft zu unterbinden und Russlands Möglichkeiten zur Finanzierung seines teuren Krieges gegen die Ukraine einzuschränken. Die Sanktionen zielen auch auf drei LNG-Projekte in Russland ab, die noch nicht in Betrieb sind und die Reuters bereits als Arctic LNG 2, Ust Luga und Murmansk identifiziert hat.

Darüber hinaus einigten sich die Mitgliedstaaten auf strengere Maßnahmen, um gegen Umgehungen vorzugehen und Schlupflöcher zu schließen, die in den 13 vorherigen Sanktionspaketen offen gelassen wurden - ein Dauerbrenner in Brüssel.

Konkrete Angaben zu diesen Maßnahmen waren nicht sofort verfügbar, es wird jedoch vermutet, dass sie sich gegen die "Schattenflotte" alternder, kleiner Tanker richten, die der Kreml einsetzt, um die Preisobergrenze der G7 für russisches Erdöl auf dem Seeweg zu umgehen.

Trotz der Begrenzung auf 60 $ pro Barrel hat Russland in den letzten Monaten sein Ural-Öl zu einem Preis zwischen 67 und 75 $ pro Barrel verkauft.