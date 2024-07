Französische Linkswähler besorgt über Zugewinne der Rechtspopulisten

Linke Demonstranten versammelten sich auf dem Place de la République in Paris: Die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen hatten starke Zugewinne für die Rechtspopulisten ergeben.

Bei einer Versammlung linker Wähler der Koalition der Neuen Volksfront (Nouveau Front populaire, NFP) nach der Wahl auf dem Pariser Place de la République sind die Emotionen hochgekocht: Das Treffen verwandelte sich in einen Massenprotest gegen die Rechtspopulisten.

Nach ersten Ergebnissen der vorgezogenen Parlamentswahlen belegte die Linkskoalition am Sonntag den zweiten Platz hinter der rechtspopulistischen Rassemblement National (RN).

"Ich bin niedergeschlagen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich weinen werde. Entweder ich mache das [zum Protest kommen] oder ich bleibe zu Hause und weine. Ich schäme mich sehr", sagte die 22-jährige Eugénie aus Paris gegenüber Euronews.

Andere junge Demonstranten sagten, sie hätten beschlossen, an der NFP-Versammlung teilzunehmen, weil sie schockiert und beunruhigt über die Ergebnisse seien.

Junge Wahlkampfaktivisten einer der Koalitionsparteien, La France Insoumise (LFI), die sich am frühen Abend versammelt hatten, um die Wahlergebnisse zu verfolgen, erzählten, sie hätten dieses Ergebnis erwartet und konzentrierten sich nun auf die zweite Wahlrunde am 7. Juli.

"Ich habe Angst vor dem, was in einer Woche passieren könnte [aber] … ich bleibe kämpferisch. Wir haben noch eine Woche, um aufzuholen, es ist nicht unmöglich", sagte Jeroen Atputharajah, ein 21-jähriger Aktivist und ehemaliger lokaler LFI-Kandidat in den Vororten von Paris, gegenüber Euronews.

Gute Ergebnisse für die linke Koalition

Tara Varma zufolge, Gastwissenschaftlerin an der Brookings Institution und Expertin für französische Politik, seien die Ergebnisse gut für die Linkskoalition, aber sie lägen immer noch weit hinter den Rechtspopulisten.

"Das Ziel der [linken Koalition] war es, die RN zu überholen, aber das ist im Moment nicht gelungen", sagte sie.

Sarah Legrain, eine NFP-Kandidatin, die am Sonntag in ihrem Wahlkreis in Paris direkt gewählt wurde, sagte gegenüber Reportern, dass die Wahl noch nicht vorbei sei und die Koalition sich auf die zweite Runde konzentriere.

"Es geht nicht darum, wie wir in der ersten Runde abschneiden. Es geht darum, was sich zwischen diesen beiden Runden abspielt", sagte sie.

"Die hohe Mobilisierung und Wahlbeteiligung zeigen, dass viele Menschen zur Wahl gehen, Menschen aus benachteiligten Vierteln und junge Menschen … und diese Menschen werden das Ergebnis der zweiten Runde bestimmen, und ihnen sage ich: Gebt uns eine Mehrheit für die Neue Volksfront", fügte sie hinzu.

Die Parteien der Linkskoalition riefen sehr schnell zu einer "republikanischen Front" gegen die Rechtspopulisten auf und erklärten, dass sie Kandidaten, die es in die zweite Runde geschafft haben, zurückziehen würden, wenn es bereits ein Zweierrennen mit einem RN-Kandidaten gäbe.

Eine Demonstrantin mit einem Schild, das auf den Namen der RN-Partei anspielt: "Ära des Hasses, es reicht". Euronews/Lauren Chadwick

Varma sagte, dass es eine viel größere Anzahl von Wahlkreisen mit mehr als zwei Kandidaten gebe als 2022 und dass diese von Fall zu Fall entschieden werden könnten.

Da die Kandidaten von Präsident Emmanuel Macron in vielen dieser Stichwahlen eher auf dem dritten Platz liegen, könnte die Wahl seiner Wähler in der zweiten Runde entscheidend sein.

Während die Koalition des Präsidenten zu einer "republikanischen Front" aufgerufen hat, riefen einige Minister, wie Aurore Bergé, die Wähler auf, weder für das RN noch für die LFI zu stimmen.

Younous Omarjee, ein linker Europaabgeordneter aus La Réunion, sagte gegenüber Euronews, dass die Koalition keine einzige Stimme an die RN abgeben wolle:

"Wir haben die Möglichkeit, die Machtübernahme der extremen Rechten in Frankreich zu verhindern, es ist möglich. Ich glaube wirklich, dass es möglich ist", sagte Omarjee.