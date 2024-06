War es ein ukrainischer Drohnenangriff? 2 russische Öldepots stehen in Flammen

Von Euronews mit AP

Im Süden Russlands wurden zwei Großbrände durch einen Drohnenangriff ausgelöst.

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) hat in der Nacht zum 18. Juni zwei Öldepots in Russland angegriffen. Dies bestätigte eine Quelle der Sicherheits- und Verteidigungskräften gegenüber dem Kyiv Independent. Ukrainischen Medienangaben zufolge lagen beide Depots in der russischen Rostow-Region. Nach den gemeldeten Angriffen brachen heftige Brände aus.

Die Ukraine lehnt es in der Regel ab, Angriffe auf russisches Territorium zu kommentieren, auch wenn die Behörden manchmal indirekt darauf verweisen.

Das Katastrophenschutzministerium der Russischen Föderation gab in einem Beitrag auf Telegram bekannt, dass "ein Tank mit Erdölprodukten in der Stadt Asow in Flammen steht". Einsatzdaten zufolge beträgt die Brandfläche rund 5.000 Kubikmeter und ein Löschzug wurde bereits zum Brandort entsandt. "73 Spezialisten und 21 Geräte sind an der Brandbekämpfung beteiligt. Es gibt keine Verletzten", hieß es weiter in dem Beitrag.