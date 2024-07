Italien: Mann wegen angeblicher Enthauptung seines Bruders verhaftet

Von Euronews mit AP

Ein Italiener soll seinen Bruder nach einem Streit angeblich enthauptet haben.

Ein Italiener soll seinen Bruder in dessen Bett enthauptet haben. Er ist nun wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt worden. Nach Angaben lokaler Medien wurde der 68-jährige Annibale M. von seinem Bruder Benito enthauptet. Danach soll er den abgetrennten Kopf nach draußen geworfen haben.

Medienangaben zufolge sollen sich die Brüder gestritten haben. Zwar ist derzeit unklar, worum es bei dem Streit genau ging, doch war er so laut, dass die Nachbarn ihn hörten. Der Streit ging so weit, dass Benito ein Messer nahm und seinen Bruder angriff und enthauptete.

Die beiden Brüder hatten in den letzten sechs Monaten gemeinsam in der Wohnung der Familie in Süditalien gelebt

Der Mann rief später selbst die Polizei und ist nun verhaftet.