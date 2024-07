EM 2024: Berliner Fußballfans lassen sich kostenlose Tattoos stechen

Von Liv Stroud & Donogh McCabe

Neben Public Viewing können sich Fußballbegeisterte an der Berliner Fanzone auch tättowieren lassen.

Der Sportausstatter Adidas sucht Körperkontakt und hat kostenlose Fußballtattoos für Fans angeboten, die während der Europameisterschaft 2024 die Berliner Fanmeile besuchen. Es ist nicht einfach, einen Termin zu bekommen, denn der Tätowierer Enaitz Greaney kann nur etwa zehn Tattoos pro Tag stechen. Die Fans können zwischen verschiedenen Motiven wählen.

"Eine schöne Erinnerung"

Fußballfans können sich auf der Berliner Fanmeile kostenlos tätowieren lassen. Julia, eine Personalleiterin, die in Berlin wohnt, erzählt: "Ich war hier schon ein paar Mal in der Woche und habe mir alles angeschaut und habe mitbekommen, dass man hier auch Tattoos bekommen kann. Und ich dachte, das wäre doch eine schöne Erinnerung an diese Zeit, an den schönen Sommer. Deshalb habe ich mich heute entschlossen, mir ein Tattoo stechen zu lassen."

Julia fand die Stimmung bei der EM sehr gut und positiv. "Die Leute haben Spaß. Wir haben nicht wirklich etwas Negatives erlebt. Ja, sehr positiv. Alle haben gute Laune. Irgendwie kommen alle gut miteinander aus. Es ist schön, dass verschiedene Länder und Kulturen zusammenkommen."

Welche Motive waren am beliebtesten?

Auf die Frage, welche Motive am beliebtesten seien, sagte Enaitz Greaney: "Ich meine, die beliebtesten Motive waren der Berliner Bär und die (Berliner Vorwahl) 030. Es ist eine aufregende Art, den Körper zu schmücken. Außerdem lassen sich viele Menschen, vor allem in diesem Umfeld, tätowieren, um sich an diese Erfahrung zu erinnern."

Greaney sagt, dass die Fans, die sich für eine Tätowierung entschieden haben, unterschiedlich alt sind. Die meisten wollten die Erinnerung an den Sommer dauerhaft machen.