Die UEFA-Europameisterschaft geht in die Endphase, aber was ein Fest des europäischen Fußballs sein sollte, wurde von falschen Behauptungen im Internet überschattet, die Hass gegen Randgruppen schüren sollen.

Nicht nur die Welt der Politik, der Wissenschaft und der Gesundheit ist das Ziel von Fehlinformationen, die im Internet verbreitet werden. Auch in Bezug auf Sport und Unterhaltung werden häufig Fakenews verbreitet.Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 ist keine Ausnahme. Hier sind ein paar Beispiele.

In den sozialen Medien tauchte ein Bild auf, das angeblich einen als Adolf Hitler verkleideten Fußballfan während der ersten Spielrunde in Deutschland zeigt. Es wurde auf Facebook und X veröffentlicht und häufig geteilt.

Dieses Foto wurde 2022 in den USA gemacht. Euronews

Das Foto stammt jedoch gar nicht von der diesjährigen Europameisterschaft. Stattdessen stammt es von einer Halloween-Party im Oktober 2022 und wurde auf den Straßen von Madison, Wisconsin, in den USA aufgenommen.

Das Originalbild wurde am 30. Oktober 2022 von StopAntisemitism auf X veröffentlicht. Die Gruppe sagte, es sei „ekelhaft“, dass sich jemand zu Halloween als Hitler verkleidet. Das Kostüm habe nur ein Ziel: Hass zu verbreiten.

Das Foto wurde von StopAntisemitism auf X veröffentlicht, um ein Halloween-Kostüm zu kritisieren. Euronews

In einer weiteren irreführenden Mitteilung im Internet wird versucht, Migranten für das Chaos nach dem Spiel verantwortlich zu machen.

Dieses in sozialen Netzwerken geteilte Video zeigt den mit Müll und leeren Lebensmittel- und Getränkebehältern übersäten Römerbergplatz in Frankfurt am Main. Es wurde mit Untertiteln wie „Ich bin mir nicht sicher, wie lange Frankfurt die Folgen der Masseneinwanderung überstehen wird“ veröffentlicht.

Diesen Müll haben Fußballfans hinterlassen. Mit Migranten hatte er nichts zu tun. Euronews

Doch, das Video hat überhaupt nichts mit Einwanderung zu tun.

Es zeigt das Chaos, das die Fußballfans nach dem Spiel zwischen England und Dänemark am 20. Juni hinterlassen haben.

Zahlreiche weitere Videos und Beiträge zeigen den mit Fans gefüllten Platz vor und nach dem Spiel sowie während des Spiels, wobei der Müll deutlich zu sehen ist.

So sah der Römerberg in Frankfurt am Main nach einem Fußballspiel zwischen England und Dänemark aus. Euronews

Gras statt Alkohol?

Zusätzlich zu den fremdenfeindlichen Fehlinformationen tauchte zu Beginn der Europameisterschaft eine falsche Behauptung anderer Art auf.

Euronews hat bereits über Vorwürfe berichtet, dass die deutsche Polizei Fans ermutigt habe, Gras zu rauchen, anstatt Alkohol zu trinken, wenn sie während der Europameisterschaft Deutschland besuchten.

Diese Behauptung geht offenbar aus einem Bericht der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ hervor. Dort wurde ein Polizeisprecher zitiert, der sagte, dass es eher um aggressive Menschen ginge, die Alkohol trinken, als um eine Gruppe, die Gras raucht.

Die Polizei in Gelsenkirchen hat dies inzwischen widerlegt. Sie erklärte, sie werde für die Sicherheit aller sorgen, unabhängig von den konsumierten Rauschmitteln. „Wir ermutigen Fußballfans nicht ausdrücklich dazu, Gras zu rauchen“, sagte der Sprecher.

Wenn wir an Fehlinformationen im Internet denken, verbinden wir diese in der Regel mit politischen Nachrichten und zweifelhaften Behauptungen aus den Bereichen “Gesundheit” oder “Wissenschaft”. Daher ist es wichtig, daran denken, dass sie auch in Verbindung zu unseren unterhaltsameren Interessen auftauchen können.

Die Polizei in Gelsenkirchen hat dies inzwischen widerlegt.