Brand in Hochhaus: Staatsanwaltschaft in Nizza nimmt Ermittlungen auf

Bei dem Feuer in einem Hochhaus starben sieben Menschen. Die Behörden leiteten nun eine Untersuchung ein. In dem Gebäude sollen drei vermummte Männer gesehen worden sein.

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag in einem Hochhausviertel von Nizza hat die Staatsanwaltschaft erste Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer, das in einem Wohnhaus in der südfranzösischen Stadt ausbrach, waren sieben Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Toten befinden sich drei Kinder im Alter von fünf, sieben und zehn Jahren. Ein 17-jähriger Jugendlicher starb bei dem Versuch, den Flammen zu entkommen, indem er aus dem Fenster sprang.

Staatsanwalt Damien Martinelli erklärte, dass man eine strafrechtliche Untersuchung wegen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet habe. In dem Gebäude sollen drei vermummte Männer gesehen worden sein.

Nach Angaben der Rettungskräfte konnten insgesamt 33 Personen in Sicherheit gebracht werden. Den Behörden zufolge waren mehr als 70 Feuerwehrleute im Einsatz.