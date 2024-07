Mit dem Autozug klimafreundlich von Österreich nach Kroatien

Von Euronews mit EBU

Wer diese Saison klimafreundlich reisen möchte, kann einfach den Autozug von Österreich nach Kroatien nehmen.

Züge sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel – nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre Autos. In Österreich gibt es einen Autoreisezug, bei dem das Fahrzeug auf den Zug verladen wird, während man bequem in einem Personenwagen reist. Die Fahrt von Wien über Slowenien nach Kroatien dauert rund 14 Stunden. Neben Komfort ist hier auch eine gute Klimabilanz garantiert.

Eine Reisende aus Wiener Neustadt, Brigit Rose, erzählte, dass sie aus Österreich kommt, nicht weit von Wien entfernt und mit dem Zug nach Split in Kroatien fährt. Dieser Zug fährt dreimal pro Woche, nur im Sommer. Letztes Jahr hat er rund 2.500 Fahrzeuge transportiert – das ist viermal so viel wie vor drei Jahren. Ein Drittel der Passagiere reist mit dem eigenen Auto, wie auch ein französischer Auswanderer aus Prag.

Dieser berichtete, dass die Reise etwa 800 Euro für drei Personen, inklusive Baby und Auto, gekostet hat. Zwar klingt das teuer, aber wenn man die Kosten für zwei Tage Autofahrt und Hotelübernachtungen für drei Personen berücksichtigt, spart man vielleicht 70 Euro – und das ist es wert.

Aber nicht nur Komfort, sondern auch die positive Klimabilanz sind ein Pluspunkt für viele

Rose sagte: "Es ist nicht umweltfreundlich, mit dem Motorrad zu fahren. Wenn man mit dem Zug fährt, ist es viel besser! Ich habe ein besseres Gewissen." Nach einer Nacht in ihrer Kabine wachen die Reisenden am nächsten Morgen in Kroatien auf. Sie müssen nur noch ihr Auto ausladen und los geht's.

Autoreisezüge gibt es auch in Deutschland. In anderen Ländern, wie Frankreich, galten sie allerdings als nicht rentabel und wurden abgeschafft.