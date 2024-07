Die deutschen Hersteller haben einen Streit ausgelöst, indem sie gegen einen türkischen Antrag auf Gewährung eines Sonderstatus für Döner Kebab auf EU-Ebene Einspruch eingelegt haben.

Ein türkischer Antrag an die Europäische Kommission, dem Döner Kebab eine ähnliche EU-Anerkennung zu geben wie der neapolitanischen Pizza und dem spanischen Jamón Serrano, wurde von Deutschland abgelehnt.

Wie berichtet, hat die Türkei im April einen Antrag auf Registrierung des Namens Döner in Europa gestellt, sodass er nur von denjenigen Herstellern verwendet werden kann, die die registrierten Produktionsmethoden und Produktspezifikationen einhalten.

Die Konsultationsphase, in der die EU-Mitgliedsstaaten die Registrierung aus Gründen des geistigen Eigentums anfechten konnten, endete am 25. Juli. Ein Sprecher der Kommission bestätigte gegenüber Euronews, dass gegen den Antrag Einspruch eingelegt wurde. Die EU-Exekutive lehnte es allerdings ab, zu bestätigen, welches Land sich dem Antrag widersetzte.

Deutschland legt Einspruch ein

Zwei Quellen, die dem Thema nahe stehen, sagten Euronews, dass das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit Sitz in Bonn Einspruch gegen den türkischen Antrag eingelegt hat.

Die Quellen sagten, dass das deutsche Ministerium seine Argumente auf der Grundlage von Rückmeldungen und Stellungnahmen mehrerer deutscher Erzeugerverbände formulierte und fügten hinzu, dass der Widerstand gegen den türkischen Antrag die Haltung der deutschen Erzeuger und nicht die der deutschen Regierung widerspiegele.

In der nächsten Phase des Verfahrens wird die Kommission die Zulässigkeit des Widerspruchs prüfen und dann Gespräche zwischen dem Antragsteller und der Gegenpartei erleichtern, wobei die beiden Parteien bis zu sechs Monate Zeit haben, um eine Einigung zu erzielen.

Unabhängig davon, ob eine Einigung erzielt wird oder nicht, liegt die endgültige Entscheidung über die Eintragung bei der Kommission, so ein Sprecher.

Die Türkei strebt den Schutz einer "traditionellen Spezialität" an, ähnlich wie bei der neapolitanischen Pizza und dem spanischen Jamón Serrano. Traditionelle Spezialitäten werden zwar manchmal mit dem EU-System der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) in Verbindung gebracht, sind aber nicht Teil des Rahmens für geografische Angaben (g.A.), der die höchste Stufe des geistigen Schutzes für Lebensmittel in Europa bietet.

Türkei will Namen "Döner" in Europa registrieren lassen

Dennoch zielt der Antrag der Türkei darauf ab, den Namen "Döner" in Europa zu registrieren. Sie wollen so sicherstellen, dass er nur von Erzeugern verwendet wird, die sich an die eingetragenen Methoden und Spezifikationen halten. Sollte der Antrag erfolgreich sein, könnten nur Rind- und Lammfleischscheiben, die "horizontal in 3–5 mm dicke Scheiben geschnitten" sind, als Yaprak-Döner bezeichnet werden, während Hähnchenschnitzel 1–2 cm dick sein müssen.

Diese im Antrag genannten technischen Details sind wahrscheinlich der Grund für die Spannungen zwischen deutschen und türkischen Erzeugern über die Art und Weise, wie Deutschlands beliebtestes Gericht hergestellt wird.

Der Begriff "Döner" stammt von dem Verb "dönmek" (drehen) ab. Die meisten Europäer kennen ihn jedoch als Döner Kebab. "Kebab" ist das arabische Wort für alle Arten von Fleisch, das vor einem Feuer gegart wird.