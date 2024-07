Glibbrig, gefährlich und gesund: Warum Quallen essen nachhaltig ist

In einer Welt, in der viele Meerestiere mit Erwärmung, Verschmutzung und Überfischung zu kämpfen haben, gedeihen Quallen prächtig. Was kann man gegen die Quallenplage tun? Und wie kann man die Meerestiere nachhaltig nutzen?

Die Tatsache, dass die Anzahl der Quallen im Ozean zunimmt, ist kein erdachtes Szenario. Es ist eine bereits sichtbare Folge der globalen Erwärmung. GoJelly, ein von der Europäischen Union gefördertes HORIZON 2020-Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Quallen nicht als Problem, sondern als Teil der Lösung zu sehen. Ein internationales Team von Forschern arbeitet an Methoden, um die Qualle nutzbar zu machen. Eines der Ziele des GoJelly-Projekts ist es, die Menschen für die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Quallen zu sensibilisieren und Berührungsängste mit Quallen abzubauen.

Kerteminde ist eine Hafenstadt in Mitteldänemark mit einem herrlichen Fjord, umgeben von Feldern, Hügeln und Wäldern: ein Paradies für die Meeresfauna und -flora. Wissenschaftler der Universität von Süddänemark sind fasziniert von einer geheimnisvollen Art, die direkt unter der Wasseroberfläche blüht.

Meeresquallen sind nicht sehr gefährlich, aber ihre Biomasse ist hier so dicht, dass sie anderen Arten schadet. Ein Tauchgang, um Proben zu sammeln und diese massive Quallenblüte zu beobachten. Überall auf der Welt stechen Quallen Touristen, verstopfen Fischernetze und blockieren Wasserpipelines. Es wird sogar befürchtet, dass sie alle anderen Meeresarten verdrängen könnten. Doch Jamileh Javidpour, die sich seit über 20 Jahren mit Quallen beschäftigt, sagt, dass wir noch nicht genug wissen, um solche Vorhersagen zu treffen.

"Es gibt apokalyptische Szenarien über Quallenblüten, und einige davon sind wahr, denn Quallen können das gesamte Ökosystem beeinflussen", erklärt Jamileh Javidpour, Biologie-Professorin an der University of Southern Denmark. "Veränderungen in der Gesamtpopulation erfordern jedoch einen ganzheitlichen Ansatz - welche Auswirkungen haben andere Populationen, die mit diesem Akteur im Nahrungsnetz verbunden sind? Wir brauchen also eine Art adaptive Sicht auf die Quallenblüte, die es bisher noch nicht gibt."

Die Forscher analysieren Wassertemperaturen, Salzgehalt und andere Faktoren, um die Ursachen der Quallenblüte besser zu verstehen. Es scheint, dass Quallen aufgrund von Überfischung, durch die ihre Fressfeinde und Konkurrenten beseitigt werden, und durch landwirtschaftliche Abwässer, die den Sauerstoffgehalt im Wasser verringern, gedeihen. Im Gegensatz zu anderen Arten stören sich Quallen nicht an einem niedrigen Sauerstoffgehalt.

Obwohl Quallenblüten problematisch sein können, gibt es für dieses gallertartige Plankton laut den Forschern nachhaltige Verwendungen: Quallen könnten zum Beispiel eine alternative Quelle für Kollagen in Kosmetika sein. Sie eignen sich auch hervorragend, um Mikroplastik einzufangen und können so zur Reinigung der Meere beitragen. Jamileh Javidpour koordinierte das von der Europäischen Union geförderte Projekt GoJelly, das eine Methode entwickelt hat, um mit natürlichem oder synthetischem Quallenschleim Abwasser zu filtern, bevor es ins Meer gelangt:

"Sie nehmen die Partikel sehr aktiv auf, fangen sie ein und packen sie in einen biologischen Schleimfilter, um sie loszuwerden. Und das ist ein Modell, das wir von der Natur lernen können, um natürliche Lösungen zu finden", erzählt sie.

Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten von Meeresquallen

Von Dänemark in die süditalienische Region Apulien. Forscher des Instituts für Lebensmittelwissenschaften in Lecce experimentieren mit der Umwandlung von Quallen in Pflanzendünger. Sie verwandeln tiefgefrorene Meeresquallendurch Vakuumtrocknung in ein weißes Pulver. Dieses Pulver enthält neben Salzen auch wertvolle Aminosäuren, Mineralien und andere Nährstoffe aus den Quallen, die von Pflanzen gut aufgenommen werden können. Experimente zeigen, dass Pflanzen auf Quallennährstoffen besser wachsen als auf einem Substrat, das nur Salze enthält. Stefania De Domenico, Forscherin für funktionelle Lebensmittel am CNR-ISPA:

"Es gibt einen deutlichen Unterschied im Pflanzenwachstum", zeigt sie. "Diese Probe ist üppiger als die Kontrollprobe mit der gleichen Salzkonzentration, aber die Pflanzen sind dort viel gestresster und daher trockener."

Quallen könnten sogar helfen, Krankheiten zu heilen. Obwohl sich die Forschung noch in einem sehr frühen Stadium befindet, haben Wissenschaftler in Quallen bioaktive Verbindungen entdeckt, die unter experimentellen Bedingungen den Tod von Brustkrebszellen auslösen.

"Die Extrakte dieser Quallen haben eine wachstumshemmende Wirkung auf menschliche Zellkulturen", erzählt Antonella Leone, leitende Forscherin am CNR-ISPA. "Wir haben beobachtet, dass sie die Vermehrung von Krebszellen reduzieren, während sie keine Wirkung auf nicht-krebsartige Zellen haben."

Quallen essen ist nachhaltig

Und da Quallen oft in Fischernetzen landen, warum sie nicht essen? In Asien ist das gang und gäbe. Ein Restaurant in Lecce ist Teil eines europäischen Projekts zur Erforschung von Quallen als Nahrungsmittel. Küchenchef Fabiano Viva ist überzeugt, dass gekochte Quallen mit ihrem intensiven Meeresgeschmack den Liebhabern von Meeresfrüchten schmecken.

"Quallen sind oft verpönt, weil sie einen verbrennnen und verletzen können. Die Leute denken, dass sie auch schädlich sein können, wenn man sie isst. Mit diesem Mythos wollen wir aufräumen: [Manche] Quallen sind überhaupt nicht schädlich. Im Gegenteil, sie sind einfach lecker!"

In seinem Tagesrezept werden Quallen in einer traditionellen mediterranen Meeresfrüchtesuppe verwendet, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, Quallen zu kochen. Er zählt auf:

"Man kann sie in Scheiben schneiden und zum Beispiel in einen Salat geben. Man kann fast alles damit machen, man kann sie in eine Suppe geben, wie wir es heute gemacht haben, oder man kann sie sogar braten."

Ein Kochbuch mit Quallenrezepten

Forscher unter der Leitung von Antonella Leone haben eine sichere Konservierungsmethode für Quallen entwickelt, bei der nicht die in Asien üblichen, in Europa aber als schädlich geltenden Aluminiumsalze verwendet werden. Stattdessen schlagen sie die Verwendung von Kalziumsalzen vor, die für den Verzehr unbedenklich sind und die Beschaffenheit der Quallen besser erhalten.

Die Forscher haben sich mit Köchen zusammengetan, um ein Kochbuch mit Quallenrezepten zu erstellen. Doch bevor Quallen auf den Tisch kommen, müssen sie offiziell als Lebensmittel zugelassen werden.

"Wir brauchen die Zulassung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, um sicherzustellen, dass wir den Verbrauchern ein sicheres Produkt anbieten", so Antonella Leone. "Außerdem müssen wir den gesamten Prozess vom Fang bis zur Zubereitung genau untersuchen, um sicherzustellen, dass er sicher und nachhaltig ist."

Nachhaltigkeit ist der Schlüssel

Während die Quallenblüte in Gewässern wie dem Mittelmeer zunimmt, warnen Forscher vor dem großflächigen Fang dieser vielfältigen Arten.

Wir begleiten Dr. Leone bei einer Probenentnahme im Golf von Taranto, wo es eine prächtige Quallenpopulation gibt. Man weiß noch viel zu wenig über diese gallertartigen Lebewesen und ihre einzigartigen Lebenszyklen. Untersuchungen und Probenahmen werden in den Meeren rund um den Globus durchgeführt. In der Zwischenzeit könnten Verbindungen aus Quallen, die in der Industrie verwendet werden, synthetisch hergestellt werden oder auf nachhaltigen Produktionsmethoden wie der Quallen-Aquakultur basieren. Wenn man zu viele Quallen aus unseren Ozeanen fängt, bevor wir sie vollständig verstehen, könnte man der Meeresumwelt mehr schaden als nützen.

"Ich hoffe, dass wir diese Organismen in ihrer natürlichen Umgebung weiter erforschen können", sagt Antonella Leone. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Substanz zu nutzen, die für den Menschen nützlich sein könnte, dann muss dies auf nachhaltige Weise geschehen."

Der beste Weg, die Gesundheit der Meereslebewesen zu erhalten, ist die Bekämpfung der Ursachen ihrer Probleme, wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Überfischung. Quallen sind seit 500 Millionen Jahren Teil des marinen Ökosystems, und mit dem richtigen Gleichgewicht werden sie ihren rechtmäßigen Platz in der natürlichen Harmonie unserer Ozeane behalten.