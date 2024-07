Copyright Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Waldbrände in Griechenland - Copyright Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Waldbrände in Griechenland - Copyright Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Von Euronews mit AP & EBU

In vielen Teilen Südeuropas hält die Hitzewelle weiter an. In einigen Ländern sorgen gleichzeitig Waldbrände seit Wochen für zusätzliche Probleme.