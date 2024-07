Bei den Olympischen Spielen in Tokio litten viele Teilnehmer unter der Hitze. Sportler haben die Organisatoren eindringlich gebeten, sich auf hohe Temperaturen vorzubereiten.

WERBUNG

Paris erwartet in dieser Woche Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius und eine hohe Luftfeuchtigkeit; als Gastgeber der Olympischen Spiele 2024 könnte das ein Problem für die Stadt werden.

Der französische Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung der Stufe Gelb vor Hitzewellen und Gewittern herausgegeben. Das heiße Wetter hatte am am Sonntag begonnen. Dies ist die zweite von vier Warnstufen.

Météo-France rät in seiner Warnung zu "Vorsicht" bei Sport und körperlichen Aktivitäten im Freien. Da die meisten Spiele in der Stadt oder in der Nähe der Stadt stattfinden, werden die hohen Temperaturen wahrscheinlich ein Problem für die Sportler darstellen, die diese Woche an Wettkämpfen im Freien teilnehmen.

In den kommenden Tagen stehen unter anderem Beachvolleyball am Eiffelturm, das Halbfinale des 7er-Rugby-Turniers der Frauen im Stade de France und die BMX-Freestyle-Qualifikation auf dem Place de Concorde auf dem Programm.

Nachdem bei den Olympischen Spielen in Tokio viele Sportler unter den Folgen der Hitze litten, haben die Olympioniken die Organisatoren aufgefordert, sich auf hohe Temperaturen vorzubereiten.

Was geschah in Tokio?

Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio wurden als die "heißesten der Geschichte" bezeichnet. Die Temperaturen stiegen auf über 34 °C und die Luftfeuchtigkeit erreichte zeitweise fast 70 %. Dies führte zu ernsthaften Gesundheitsrisiken für die teilnehmenden Athleten.

Die sogenannte Feuchtkugeltemperatur berücksichtigt sowohl die Hitze als auch die Luftfeuchtigkeit, ein Wert von 35 °C oder mehr gilt für Menschen als tödlich, wenn sie ihm länger als sechs Stunden ausgesetzt sind. Wenn die Luftfeuchtigkeit 100 Prozent erreicht, kann der Schweiß nicht mehr verdunsten und der Körper kann sich nicht mehr abkühlen.

In Tokio mussten sich Marathonläufer nach dem Zieleinlauf übergeben und wurden ohnmächtig. Der russische Tennisspieler Daniil Medwedew fragte sich, wer die Verantwortung übernehmen würde, wenn er in der Hitze sterben würde. Andere mussten im Rollstuhl von ihren Wettkämpfen abgeholt werden.

Laut einer Studie des British Medical Journal litt etwa einer von 100 Olympioniken während der Spiele an hitzebedingten Krankheiten.

Auch Paris hat mit extremer Hitze zu kämpfen: Nach monatelangen Rekordtemperaturen erlebte die Stadt kürzlich den heißesten Tag aller Zeiten. Experten sagen, dass wir uns mit der weiteren Erwärmung des Klimas auf "wirklich unbekanntem Terrain" befinden.

Ein Fan versucht, sich während der Ruderwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 abzukühlen. AP Photo/Lindsey Wasson

Die Stadt ist besonders anfällig für hohe Temperaturen und hat laut einer Studie aus dem Jahr 2023 das höchste Risiko für hitzebedingte Todesfälle in Europa.

Seit die Olympischen Spiele 1924 zum letzten Mal in Paris stattfanden, sind die Temperaturen in dieser Jahreszeit aufgrund des Klimawandels um etwa 3,1 °C gestiegen.

Nachdem Frankreich 2023 einen der heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat, sind die Organisatoren der Olympischen Spiele entschlossen, eine Wiederholung der Ereignisse von Tokio zu vermeiden.

Wie haben sich die Olympia-Organisatoren auf die Hitze vorbereitet?

Météo-France steht in ständigem Kontakt mit den Organisatoren der Spiele und liefert Echtzeit-Updates und Wetterwarnungen. In Zusammenarbeit mit Santé Publique France hat der Wetterdienst die üblichen Hitze- und Gesundheitswarnungen verschärft.

Für einige Sportarten und Austragungsorte gibt es Notfallpläne und spezifische Grenzwerte, bei deren Erreichen die Spiele nicht fortgesetzt werden können. Veranstaltungen wie Triathlon und Marathon beginnen früh am Morgen, um die heißeste Zeit des Tages zu vermeiden. Die Organisatoren haben das Risiko für jede Sportart bewertet, der Veranstaltungskalender wurde unter Berücksichtigung dieser spezifischen Bedenken erstellt.

WERBUNG

Aber nicht nur die Sportler werden mit der Hitze zu kämpfen haben. In ganz Paris wurden rund 300 zusätzliche Wasserspender aufgestellt, damit die Zuschauer ihre Trinkflaschen auffüllen können und nicht dehydrieren. Außerdem gibt es schattige Plätze, an denen sich die Besucher vor der Sonne schützen können.

Die Olympioniken haben sich auf die Hitze vorbereitet, einige von ihnen haben während des Trainings Bedingungen wie hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit simuliert.

Bedenken bezüglich fehlender Klimaanlagen

Nachdem bekannt wurde, dass die Unterkünfte nicht klimatisiert sind, äußerten die Teams Bedenken bezüglich des Olympischen Dorfes.

Das Dorf wurde so konzipiert, dass es durch ein geothermisches System gekühlt wird, das mit Wasser aus dem Untergrund gespeist wird. Dieses System sorgt dafür, dass die Temperatur in den Zimmern mindestens 6°C unter der Außentemperatur liegt und ist wesentlich umweltfreundlicher als Klimaanlagen.

WERBUNG

Aufgrund der Reaktionen der Teams haben die Organisatoren angekündigt, dass die Teams tragbare Kühlgeräte für ihre Räume erhalten können.

Sportler und Teammitglieder im Olympischen Dorf bei den Olympischen Sommerspielen 2024. AP Photo/Rebecca Blackwell

Der Kompromiss sieht vor, dass die Mannschaften auf eigene Kosten mobile Klimageräte bestellen können, die für die Dauer der Spiele in den Zimmern installiert werden. Das Feriendorf hat insgesamt rund 7.000 Zimmer und wird in den nächsten zwei Wochen rund 10.000 Olympioniken beherbergen.

Anfang Juli sagte der stellvertretende Direktor des Olympischen Dorfes, Augustin Tran Van Chau, bei einem Medienbesuch, dass rund 2.500 Klimaanlagen bestellt worden seien. Zu den Teams, die ihre eigenen Klimaanlagen mitbringen, gehören Japan, das moderne Kühl-, Feuchtigkeits- und Reinigungssysteme installiert hat, sowie die USA, Großbritannien, Australien, Dänemark, Kanada, Griechenland und Italien.