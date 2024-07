Fußball-EM 2028 in Belfast: Der Weg aus der Abseitsfalle

Von euronews

Es sieht aus wie ein "lost place": Doch 2028 soll hier im Casement Park im nordirischen Belfast EM-Fußball gespielt werden. Klappt das?

WERBUNG

Der Casement Park in Belfast, Nordirland. Hier sollen 2028 fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden. 34.000 Zuschauer werden hier ihren Teams zujubeln. Zugegeben: Im Augenblick sieht das noch nicht so wirklich danach aus.

Eigentlich wollen alle dieses Stadion haben, Geld wäre auch da. Wenn da nicht die britische Regierung bislang im Abseits stünde, was die Bereitstellung ausstehender Mittel für die Entwicklung des Geländes angeht. Es könnte also sein, dass Belfast von der Liste der Austragungsorte in Großbritannien und Irland gestrichen wird. Rote Karte – noch vor dem Anpfiff...

Stadtrat Paul O'Doherty sieht die EM in Belfast in weiter Ferne, wenn – ja wenn – London nicht handelt: „Ich denke, sie [die Briten] sind sich der Dringlichkeit sehr bewusst. Wir haben Gespräche mit der britischen Regierung, mit der irischen Regierung und allen Beteiligten geführt, und sie sind sich bewusst, dass dies eine verpasste Gelegenheit wäre, die wir nicht einfach verstreichen lassen können.“

Die Kosten für die Erschließung des Geländes beliefen sich ursprünglich auf 76 Millionen Pfund. Diese Zahl ist inzwischen auf 300 Millionen Pfund gestiegen. Die nordirische Regierung, die irische Regierung und die Gaelic Athletic Association (GAA), die Eigentümerin des Geländes, haben bislang insgesamt 120 Millionen Pfund bereitgestellt. Immerhin. Es bleibt aber offenbar ein Restbetrag von 180 Millionen Pfund, den die britische Regierung als Beitrag zu den Kosten zugesagt, aber bisher noch nicht genehmigt hat.

Kein Geld fürs Stadion – kein Push für die nordirische Wirtschaft. Wie es auch gehen kann, haben lokale Geschäftsleute in Deutschland gesehen. Glyn Roberts, CEO von Retail Northern Ireland, war in Hessen: „Ich war in Frankfurt beim Spiel England gegen Dänemark.„Ich hatte die Gelegenheit, mit vielen Händlern in Frankfurt zu sprechen, und für sie war es ein großes Ereignis. „Ich denke, es wäre eine großartige Sache für Belfast [und] für diese Insel.“

Gegenüber Euronews erklärte das nordirische Büro, dass das Stadion gebaut werden wird. Es wird jedoch nicht gesagt – wann. Niemand weiß also genau, wann die Bagger anrollen und das Stadion-Schmuckkästchen fertig wird.

In der Zwischenzeit warten alle darauf, dass die britische Regierung etwa 180 Millionen Pfund bereitstellt, um dieses Projekt in Gang zu bringen. Sollte die britische Regierung das Geld in den kommenden Monaten nicht bereitstellen, wird Belfast von der Liste der Städte gestrichen, die für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2028 vorgesehen sind. Sollte dies geschehen, wäre dies eine verpasste Gelegenheit, zu zeigen, was Belfast zu bieten hat. Es wäre eine große Blamage für alle Beteiligten. In der Zwischenzeit tickt die Uhr.