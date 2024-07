Serbien: weitere Proteste bedrohen EU-geförderten Lithium-Abbauplan

Von euronews

Eine Kehrtwende der serbischen Regierung mit Blick auf ein blockiertes Lithium-Abbauprojekt: Eine Vereinbarung über die Versorgung der EU mit wichtigen Rohstoffen hat in ganz Serbien eine Protestwelle ausgelöst.

Nur wenige Tage vor der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens mit der EU über die Versorgung mit kritischen Rohstoffen hat Serbien dem britisch-australischen Bergbaugiganten Rio Tinto erneut grünes Licht für die Erschließung des möglicherweise größten Lithium-Vorkommens Europas gegeben.

Das Jadar-Bergbauprojekt lag seit 2022 auf Eis, als Belgrad aufgrund des breiten öffentlichen Widerstands die Genehmigung für einen Raumordnungsplan für das 250 Hektar große Gebiet zurückzog.

Nachdem das Verfassungsgericht diesen Schritt Anfang des Monats für illegal erklärt hatte, erließ die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić am 16. Juli umgehend ein Dekret, das die sofortige Wiederaufnahme des Projekts ermöglichte.

Drei Tage später unterzeichnete der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, bei einem Gipfeltreffen in der serbischen Hauptstadt im Beisein des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz eine "strategische Partnerschaft", wobei beide betonten, dass Umweltstandards an erster Stelle stehen würden - was die Bedenken der lokalen Umweltaktivisten jedoch nicht zerstreut.

Nach tagelangen lokalen Protesten haben grüne Gruppen für den 10. August zu einer Massendemonstration in Belgrad aufgerufen: Der Termin wurde von der Allianz der Umweltorganisationen Serbiens (SEOS) festgesetzt, denn an diesem Tag soll die Regierung auf die Bedenken der Bürger gegen das Bergbauprojekt reagieren.

Umweltschützer argumentieren, dass das Projekt erhebliche Schäden an Ökosystemen verursachen und die Wasserwege im Jadar-Tal in Westserbien verschmutzen könnte.

Die Oppositionsgruppen behaupten, dass es den serbischen Bürgern kaum Vorteile bringen würde - ein Vorwurf, den die EU-Exekutive entschieden zurückweist.

Der WWF Adria - der regionale Zweig der Umwelt-NGO, der nicht direkt an den Protesten beteiligt ist - sagte Euronews, er erwarte von der Europäischen Kommission, dass sie dazu beitrage, dass Rio Tinto und alle Bergbauunternehmen, die in dem Land tätig sind, die gleichen strengen Umweltstandards einhalten, die sie in der EU einhalten müssten.

"Wir fordern Rio Tinto auf, sich an die Richtlinien für verantwortungsvollen Bergbau zu halten und hoffen, dass die EU-Institutionen innerhalb und außerhalb der EU-Grenzen einen einheitlichen Ansatz und eine einheitliche Politik verfolgen", sagte WWF-Sprecherin Petra Boić Petrač.

Auf die Frage, ob sie besorgt sei, dass die neuen Protestwellen das Lithium-Bergbauprojekt erneut zum Stillstand bringen könnten, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission, dass sie "interne Angelegenheiten auf nationaler Ebene weder kommentieren noch sich in sie einmischen würden".

Die EU-Exekutive erklärte gegenüber Euronews, dass "sozial- und umweltverträglicher Bergbau" ein "Grundprinzip" ihrer weltweiten Rohstoffpartnerschaften sei, von denen das serbische Abkommen das vierzehnte in etwas mehr als drei Jahren sei.

Energiewende in Europa

Die Energiewende in Europa hängt von wiederaufladbaren Batterien in Elektroautos und einer wachsenden Zahl von Off-Grid-Speichern ab. Sie werden benötigt, um die Schwankungen der Wind- und Solarenergie auszugleichen. Deshalb müssen Umweltschützer und politische Entscheidungsträger die Vorteile des Verbleibs fossiler Brennstoffe im Boden gegen den energieintensiven und potenziell zerstörerischen Prozess des Abbaus von Lithium und anderen wichtigen Rohstoffen abwägen.

"Als EU-Beitrittskandidat ist Serbien verpflichtet, seine Gesetzgebung an die weltweit strengsten europäischen Vorschriften, Standards und Konzepte anzupassen", sagt Sprecherin Johanna Bernsel.

"Unsere Partnerschaft wird auch einen weiteren Anstoß zur Vertiefung der bereits starken wirtschaftlichen Integration Serbiens mit der EU im Vorfeld des Beitritts und der vollständigen Integration in den Binnenmarkt geben, im Einklang mit den Zielen des neuen Wachstumsplans für den Westbalkan", fügte Bernsel hinzu und versicherte, dass Pläne für die Batterie- und Automobilproduktion in Serbien selbst bedeuten, dass etwa 20.000 potenzielle Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen.

Rio Tinto, das 2004 die riesigen Lithiumvorkommen entdeckte, beobachtet die nationalen Entwicklungen genau und behauptet, dass die öffentliche Debatte über die geplante Lithium-Mine durch Fehlinformationen und, so ein Unternehmensinsider, durch "Fake News" und Politik verfälscht worden sei.

"Wir erkennen das Recht der Serben auf Protest an, aber wir ermutigen die Menschen, die über die Umweltauswirkungen des Projekts besorgt sind, den Entwurf der Umweltverträglichkeitsprüfung zu lesen."

Die Kehrtwende der serbischen Regierung gilt zwar als grünes Licht für die Fortführung des Bergbauprojekts. Aber Rio Tinto ist jetzt wieder in der Situation, in der es sich vor dem Stopp des Projekts durch die Regierung im Januar 2022 befand. Und es muss die Investitionsausgaben und Fristen neu kalkulieren, während es die Dinge wieder in Gang bringt. Das bedeutet, dass es Jahre dauern könnte, bis das erste Lithium gefördert wird.

"Zwar wurde der Flächennutzungsplan für das Jadar-Projekt wieder in Kraft gesetzt, aber jetzt muss das Projekt eine längere Phase von rechtlichen Verfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungsverfahren sowie öffentliche Anhörungen und Unternehmensbewertungen durchlaufen, bevor es weitergehen kann", sagte Rio Tinto.