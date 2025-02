Tusk: Polen wird den Migrationspakt nicht umsetzen

Polen wird den Migrations- und Asylpakt nicht umsetzen, sagte Donald Tusk am Freitag in einer Rede an der Seite von Ursula von der Leyen.

Polen wird den Pakt zu Migration und Asyl, die umfassende Reform, die die Europäische Union zur kollektiven Bewältigung der irregulären Ankunft von Asylbewerbern eingeführt hat, nicht umsetzen. Das sagte Ministerpräsident Donald Tusk am Freitag, als er direkt neben der Hauptbefürworterin der Gesetzesüberarbeitung, Ursula von der Leyen, sprach.

Der Pakt, der für alle 27 Mitgliedstaaten rechtsverbindlich ist, soll 2026 in Kraft treten, obwohl einige Länder bestimmte Elemente schon vorher aktivieren wollen.

Die zentrale Säule des Pakts ist ein neuartiger Mechanismus der "verpflichtenden Solidarität", der den Regierungen drei verschiedene Möglichkeiten bietet: die Umsiedlung einer bestimmten Anzahl von Asylbewerbern, die Zahlung eines finanziellen Beitrags oder die Bereitstellung von operativer Unterstützung, wie Personal und Ausrüstung. Die Zahl der Umsiedlungen muss 30.000 pro Jahr erreichen, und die finanziellen Beiträge müssen 600 Millionen Euro betragen.

Polen und Ungarn lehnten den Pakt ab

Von Beginn bis zum Ende der Verhandlungen lehnten Polen und Ungarn den Pakt als Ganzes und insbesondere den Solidaritätsmechanismus entschieden ab, da sie sagten, er würde sie zwingen, Migranten gegen ihren Willen aufzunehmen. Die Kommission wies diese Behauptungen zurück und betonte, dass es niemals zu Zwangsumsiedlungen kommen werde, da das System auf drei verschiedenen Optionen basiere.

Am Freitag bekräftigte Donald Tusk seine Abneigung gegen den Pakt, indem er der Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, unverblümt mitteilte, dass er sich über die Rechtsvorschriften hinwegsetzen werde. Der Grund dafür sei, dass sein Land bereits eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge beherberge, die vor der russischen Invasion geflohen seien, "was uns in eine ganz besondere Lage versetzt".

"Polen wird den Migrationspakt nicht in einer Weise umsetzen, die zusätzliche Quoten von Einwanderern in Polen einführen würde", sagte Tusk in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

"Wir sind bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, um Europa vor illegaler Migration zu schützen. Polen wird jedoch keine zusätzlichen Lasten auf sich nehmen. Wir haben bereits mehr auf uns genommen, als sich irgendjemand vor ein paar Jahren hätte vorstellen können."

Tusk merkte an, sein Land werde sich an andere europäische Gesetze halten, die "gegen illegale Migration helfen", aber auf die Reform verzichten.

"Der Mechanismus der Umsiedlung ist kein Mechanismus, der Europa vor illegaler Migration schützt", sagte er. "Der Pakt ist nicht der Weg, um die illegale Migration zu reduzieren".

Tusk sagte, dass er sich trotz seiner "Freundschaft" mit von der Leyen (beide sind Mitglieder der Mitte-Rechts-Partei, der Europäischen Volkspartei) nicht von "Gefühlen" leiten lassen werde.

"Polen wird keine Belastungen im Zusammenhang mit dem Umsiedlungsmechanismus akzeptieren. Dies ist keine ideologische Debatte. Polen befindet sich in einer ganz besonderen Situation. Wir stehen unter enormem Druck durch illegale Migration", fuhr er fort und bezog sich dabei auf die Migrationsströme, die Belarus und Russland an der Ostgrenze instrumentalisiert haben.

"Wenn jemand sagt, dass von Polen erwartet wird, eine zusätzliche Last zu schultern, unabhängig davon, wer das sagt, lautet meine Antwort: Polen wird keine zusätzliche Last akzeptieren. Punkt."

Hybride Bedrohung

Ursula von der Leyen, die den Pakt zuvor als "historische" Errungenschaft zur Sicherstellung der Lastenteilung innerhalb der EU begrüßt hatte, sagte, die Europäische Kommission werde die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in Polen aufgenommen wurden, berücksichtigen.

"Polen hat außergewöhnliche Solidarität mit der Ukraine gezeigt und nimmt seit fast drei Jahren die größte Anzahl ukrainischer Flüchtlinge auf, was unbedingt berücksichtigt werden muss", sagte der Kommissionspräsident.

"Dies ist etwas, das die Europäische Union nicht nur berücksichtigen, sondern auch respektieren wird, da es sich um einen außergewöhnlichen Einzelfall handelt.

Im Rahmen des Paktes werden Länder, die als "unter Migrationsdruck" stehend gelten, in den Genuss von Solidaritätsmaßnahmen kommen. So könnten sie beispielsweise einige Asylbewerber in einen anderen Mitgliedstaat umsiedeln lassen oder finanzielle Unterstützung und Ausrüstung erhalten. Darüber hinaus könnten sie von einer teilweisen oder vollständigen Befreiung von dem System profitieren, was bedeutet, dass sie nicht aufgefordert werden, Migranten innerhalb ihres Hoheitsgebiets umzusiedeln oder in den gemeinsamen Fonds einzuzahlen.

Die Ausnahmeregelungen wurden noch nicht bekannt gegeben und werden erst nach Inkrafttreten der Rechtsvorschriften und der Veröffentlichung des Jahresberichts der Kommission zur Bewertung des Migrationsdrucks offiziell bekannt gegeben.

Indem er so nachdrücklich argumentiert, scheint Tusk dem Verfahren der Kommission zuvorzukommen und sicherzustellen, dass Polen standardmäßig eine vollständige Ausnahme erhält.

Es ist nicht klar, ob ein Land, das sich weigert, den Pakt umzusetzen, von den Solidaritätsmaßnahmen profitieren würde, die andere Länder anbieten, die den Pakt umsetzen.

Kommission droht mit rechtlichen Schritten

Die Kommission hat bereits damit gedroht, rechtliche Schritte gegen Mitgliedstaaten einzuleiten, die die Reform ignorieren, und darauf bestanden, dass die Rechtsvorschriften für alle 27 Mitgliedstaaten verbindlich sind, auch für diejenigen, die dagegen gestimmt haben. Am Freitag verzichtete von der Leyen darauf, diese Position zu bekräftigen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Brüssel seine Meinung an die Warschaus anpasst.

Nachdem Tusk im vergangenen Jahr einen neuen Plan zur vorübergehenden Aussetzung des Asylrechts in Fällen instrumentalisierter Migration vorgelegt hatte, gab die Kommission zu Protokoll, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet seien, den Zugang zum Asylverfahren zu gewährleisten".

Als Tusk sich durchsetzte und politische Unterstützung erhielt, lenkte die Kommission ein und veröffentlichte schließlich Leitlinien, die die Aussetzung der Grundrechte unter "außergewöhnlichen" Umständen und für das "unbedingt Notwendige" erlauben.

"Das ist keine Frage der Migration, das ist eine Frage der nationalen Sicherheit", sagte von der Leyen. "Wir sehen das als eine hybride Bedrohung."

Der Besuch des Kommissionskollegiums am Freitag in Gdańsk fand im Rahmen der sechsmonatigen polnischen EU-Ratspräsidentschaft statt, die bis Ende Juni andauern wird.

Das Motto der Präsidentschaft lautet: "Sicherheit, Europa!"