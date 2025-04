Parlamentarier kritisieren EU-Prioritäten von Donald Tusk

WERBUNG

Die Sozialdemokraten (S&D) beispielsweise verurteilten Tusks Aufruf zur Deregulierung, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sowie seine Migrationspolitik, die sich hauptsächlich auf Grenzsicherheit konzentriert.

"Wir lehnen diesen regressiven Ansatz in Bezug auf die Migration ab, der sich auf die Sicherheit konzentriert, anstatt ein faires Gleichgewicht zwischen gemeinsamer Verantwortung und Solidarität mit denjenigen zu finden, die vor der Verzweiflung fliehen", sagt Juan Fernando López Aguilar, ein prominenter spanischer sozialdemokratischer Abgeordneter, nach der Debatte gegenüber Euronews.

Er und seine Kollegen und Kolleginnen kritisieren Tusks Weigerung, den Pakt zu Migration und Asyl umzusetzen, der 2024 von der EU angenommen wurde und bis Mitte 2026 vollständig umgesetzt werden soll.

Polen plant die Einführung einer zeitlich und territorial begrenzten Aussetzung des Asylrechts und gehört zu den Ländern, die die erste Frist zur Vorlage ihrer nationalen Umsetzungspläne verpasst haben.

"Sicherheit bedeutet auch, sich an die Gesetze zu halten, die wir verabschiedet haben", sagte López Aguilar und kritisierte Polens Strategie, an der Grenze zu Belarus Mauern und Zäune zu errichten, die mit EU-Geldern bezahlt werden sollen.

"Wir lehnen die EU-Finanzierung von Zäunen an den Außengrenzen der Europäischen Union entschieden ab. Es gibt Grenzen, die geschützt werden müssen, aber auf faire und ausgewogene Weise, nicht nur durch die Stärkung der Außengrenzen, sondern auch durch eine faire Zusammenarbeit mit den Transit- oder Herkunftsländern, durch die Öffnung legaler Wege und natürlich durch das Bekenntnis der EU zu den Grund- und Menschenrechten."

Kontroverse um den Green Deal der EU

Die irregulären Grenzübertritte von Migranten aus Belarus an den Grenzen Polens und Litauens haben im letzten Jahr im Vergleich zu 2023 um 192 Prozent zugenommen, machen aber immer noch einen kleinen Teil der gesamten irregulären Einreisen in die EU aus: Circa 17.000 von über 239.000 aufgedeckten Fällen sind weit weniger als die irregulären Einreisen über die Mittelmeerrouten oder dieKanarischen Inseln.

Ein weiteres umstrittenes Thema in Tusks Rede war der Green Deal. Einige Abgeordnete reagierten negativ auf seine Forderung nach einer "vollständigen und sehr kritischen Überprüfung" der Klimaschutz-Gesetze.

"Die Linie von Tusk, die auch die Linie der Europäischen Volkspartei ist, bedeutet einen Rückschritt beim Green Deal. Während es für uns notwendig ist, die Energiearmut zu bekämpfen [wie Tusk forderte], ist es gleichzeitig notwendig, einen größeren Beitrag zum Green Deal zu leisten", sagt der italienische Europaabgeordnete Danilo Della Valle von der europäischen Fraktion Die Linke gegenüber Euronews.

Wie andere Kollegen glaubt auch Della Valle, dass eine Förderung der erneuerbaren Energien der beste Weg ist, um die Abhängigkeit Europas von anderen Ländern zu verringern. "Wir reden immer von Energieunabhängigkeit, aber wie können wir von russischem Gas oder LNG aus den USA unabhängig sein, wenn wir nicht in erneuerbare Energien investieren?"

Scharfe Kritik von nationalistischen Fraktionen

Scharfe Kritik kam ebenfalls von rechtsgerichteten Gruppen wie den Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), den Patrioten für Europa (PfE) und dem Europa der Souveränen Nationen (ESN), zu denen mehrere polnische Abgeordnete gehören.

Sie griffen Tusk in innenpolitischen Fragen an und behaupteten, seine Regierung mache Rückschritte in Bezug auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie bei einigen seiner wichtigsten politischen Maßnahmen.

"Trotz des Versprechens, die Unabhängigkeit der Union von Russland zu stärken, haben seine [Tusks] Mitarbeiter kürzlich ein Gasgeschäft mit russischen Lieferanten gebilligt und ein mit Gazprom verbundenes Unternehmen von der Sanktionsliste gestrichen", sagte Patryk Jaki (Polen), der Ko-Vorsitzende der EKR-Fraktion, und fügte hinzu, dass das Vertrauen der EU-Institutionen in Tusks Führung naiv sei.

Ein anderer polnischer Abgeordneter von der nationalistischen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Piotr Müller, stimmte Tusk zu, dass es notwendig sei, in der Umweltpolitik zurückzustecken, sagte aber Euronews, dass dieser Appell in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden müsse, einschließlich des Rückzugs aus dem überarbeiteten Emissionshandelssystem (EU ETS), einem Mechanismus, der von Verschmutzern verlangt, für ihre Treibhausgasemissionen zu zahlen.

"Wir sprechen hier nicht von einem Aufschub, sondern von einem Rückzug aus dieser Art von Lösungen. Und eine solche Erklärung wurde heute nicht abgegeben, es wurde nur allgemein darüber gesprochen, dass es an die Möglichkeiten der Bürger angepasst werden sollte", sagt er.

Die Europaabgeordnete Anna Bryłka von der rechtsextremen polnischen Partei Konfederacja zeigte sich ebenfalls ungläubig über Tusks Versprechen. "Wenn Ministerpräsident Tusk sagt, dass er gegen massive und unkontrollierte Migration ist, dass er die EU-Außengrenzen schließen will, ist er ein Lügner", erklärt sie gegenüber Euronews.

Vor zwei Jahren hätten Tusk und seine Partei gegen den Bau eines Zauns an der polnisch-belarusischen Grenze gestimmt. "Ich bin sehr froh, dass er seine Meinung über die Außengrenzen der Europäischen Union geändert hat. Aber er ist nicht die richtige Person, um etwas zu bewirken."