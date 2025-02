Kosovo: Niedrige Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen

Ministerpräsident Albin Kurti hat mit seiner links-nationalen Partei Vetevendosje (Bewegung Selbstbestimmung) laut Nachwahlbefragungen und Prognosen die Parlamentswahl im Kosovo gewonnen. Mit 37 bis 42 Prozent der Stimmen dürfte die Regierungspartei allerdings auf Koalitionspartner angewiesen sein.

Die Kosovaren gaben am Sonntag ihre Stimme bei den Parlamentswahlen ab, die als wichtiger Test für Premierminister Albin Kurti gelten, da die Gespräche über die Normalisierung der Beziehungen mit dem Rivalen Serbien weiterhin ins Stocken geraten sind. Zudem steht die ausländische Finanzierung für eines der ärmsten Länder Europas in Frage.

Ministerpräsident Albin Kurti hat mit seiner links-nationalen Partei Vetevendosje (Bewegung Selbstbestimmung) laut Nachwahlbefragungen und Prognosen die Parlamentswahl im Kosovo gewonnen. Mit 37 bis 42 Prozent der Stimmen dürfte die Regierungspartei allerdings auf Koalitionspartner angewiesen sein, damit Kurti (49) weiterregieren kann.

Die anderen Herausforderer sind die Demokratische Partei des Kosovo (PDK), deren wichtigste Führer wegen Kriegsverbrechen vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag inhaftiert sind, und die Demokratische Liga des Kosovo (LDK), die älteste Partei des Landes, die nach dem Tod ihres Vorsitzenden Ibrahim Rugova im Jahr 2006 einen Großteil ihrer Unterstützung verloren hat.

Die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Prognosen, die von vier Organisationen erstellt wurden, deuten darauf hin, dass die liberale Demokratische Partei (PDK) mit 19 bis 23 Prozent, die bürgerliche Demokratische Liga des Kosovos (LDK) mit 19 bis 20 Prozent und die konservative Allianz für die Zukunft (AAK) mit 6 bis 8 Prozent der Stimmen rechnen kann.

Am Nachmittag, um 1500 MEZ lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Zentralen Wahlkommission bei niedrigen 28,7 Prozent.

Die Parteien machten große Versprechen, die Gehälter und Renten im öffentlichen Dienst zu erhöhen, das Bildungs- und Gesundheitswesen zu verbessern und die Armut zu bekämpfen. Sie erklärten jedoch nicht, woher das Geld kommen soll und wie sie mehr ausländische Investitionen anlocken wollen.

Kurti ist mit den westlichen Kräften in Konflikt geraten, nachdem sein Kabinett mehrere Schritte unternommen hat, die zu Spannungen mit Serbien und den ethnischen Serben geführt haben, darunter das Verbot der Verwendung der serbischen Währung und Dinar-Transfers von Serbien an die ethnische serbische Minderheit im Kosovo, die von Belgrads Sozialleistungen und Zahlungen abhängig ist. Die USA, die Europäische Union und die NATO-geführte Stabilisierungstruppe KFOR haben die Regierung in Pristina dringend aufgefordert, von einseitigen Maßnahmen abzusehen, da sie ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den Volksgruppen befürchten.

Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit im Jahr 2008, dass das Parlament des Kosovo eine volle vierjährige Amtszeit absolviert hat. Es ist die neunte Parlamentswahl im Kosovo seit dem Ende des Krieges zwischen serbischen Regierungstruppen und albanischen Separatisten in den Jahren 1998-1999, bei dem die serbischen Streitkräfte nach einer 78-tägigen NATO-Luftangriffskampagne vertrieben wurden. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an.

Die Abstimmung entscheidet darüber, wer das Kosovo in den Verhandlungen mit Serbien führen wird, die im vergangenen Jahr erneut ins Stocken geraten sind.

Die EU hat die Finanzierung einiger Projekte ausgesetzt und Bedingungen für deren allmähliche Wiederaufnahme festgelegt, die daran geknüpft sind, dass das Kosovo Maßnahmen zur Deeskalation der Spannungen im Norden ergreift, wo der Großteil der serbischen Minderheit lebt.

Das Kosovo leidet auch darunter, dass Washington eine 90-tägige Sperre für die Finanzierung verschiedener Projekte durch die US-Behörde für internationale Entwicklung verhängt hat, die bei der Förderung des Wachstums des Landes eine Schlüsselrolle gespielt hat.

Unabhängig von den Wahlergebnissen sind im kosovarischen Parlament 20 Sitze für Minderheiten reserviert, von denen 10 auf die serbische Minderheit entfallen.

„Ich ermutige alle Bürger des Kosovo, diese Gelegenheit zu nutzen, um über die nächsten vier Jahre zu entscheiden“, sagte Kurti nach seiner Stimmabgabe.

Sporadisch kam es zu gewalttätigen Zwischenfällen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe fünf Personen festgenommen, weil sie versucht hätten, die Wähler zu beeinflussen.

Die Kosovaren im Ausland haben am Samstag in 43 diplomatischen Vertretungen mit der Stimmabgabe begonnen. Von den fast 100.000 Wählern in der Diaspora haben etwa 20.000 ihre Stimme in den Vertretungen abgegeben, der Rest per Briefwahl.

Obwohl die Verhandlungen mit Serbien für die Stabilität der Region von entscheidender Bedeutung sind, stehen sie bei keiner Partei ganz oben auf der Tagesordnung.

„Was können wir tun? Wir sind hier geboren. Unsere Gräber sind hier. Ich hoffe, es wird besser werden. Wir müssen rausgehen und wählen. Das ist unsere Pflicht“, sagte Mileva Kovacevic, eine serbische Einwohnerin im Norden Mitrovicas.

Das Kosovo mit seinen 1,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder Europas mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von weniger als 6.000 Euro pro Person.

Die KFOR hat ihre Präsenz im Kosovo nach den Spannungen mit Serbien im vergangenen Jahr und anlässlich der Wahlen verstärkt.

Ein Team von 100 Beobachtern der EU, 18 Beobachtern des Europarats und etwa 1.600 weiteren Beobachtern internationaler oder lokaler Organisationen überwachten die Wahl.