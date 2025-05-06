Die Ukraine kann nicht für die Sicherheit ausländischer Beamter garantieren, die an diesem Freitag an der russischen Parade zum Tag des Sieges in Moskau teilnehmen wollen, sagte Wolodymyr Selenskyj.

"Unsere Position gegenüber allen Ländern, die am 9. Mai nach Russland reisen, sehr einfach: Wir können nicht für das verantwortlich gemacht werden, was auf dem Territorium der Russischen Föderation geschieht", sagte der ukrainische Präsident am Samstag.

"Sie sind für Ihre Sicherheit verantwortlich. Wir werden keine Garantien geben, denn wir wissen nicht, was Russland an diesen Tagen tun wird." Wolodymyr Selenskyj Ukrainischer Präsident

"Sie sind für Ihre Sicherheit verantwortlich. Wir werden keine Garantien geben, denn wir wissen nicht, was Russland an diesen Tagen tun wird."

Diese Erklärung löste weitere diplomatische Spannungen mit der Slowakei aus, deren moskaufreundlicher Premierminister Robert Fico die Warnung Selenskyjs kritisierte.

"Ich lehne solche Drohungen aus Sicherheitsgründen ab", sagte Fico am Montag. "Ich respektiere voll und ganz, dass die Sicherheit der Teilnehmer eine interne Angelegenheit der Russischen Föderation ist. Aber wenn Herr Selenskyj glaubt, dass seine Äußerungen ausländische Delegationen dazu bringen werden, nicht zu kommen, dann irrt er sich gewaltig."

Es ist unklar, ob Fico an der Parade teilnehmen wird. Nachdem der slowakische Premierminister einige öffentliche Auftritte, darunter auch die offiziellen Veranstaltungen zum Tag der Arbeit, abgesagt hatte, gab es Spekulationen, dass er auch in Moskau nicht erscheinen könnte.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić, der neben Fico ebenfalls nach Moskau reisen wollte, erkrankte letzte Woche während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten, brach seine Reise ab und kehrte nach Belgrad zurück, wo er kurzzeitig im Krankenhaus lag.

Fico und Vučić waren die einzigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die ihre Teilnahme an der russischen Parade zum Tag des Sieges ankündigten, eine Entscheidung, die in der Europäischen Union auf scharfe Kritik stieß. Im Fall von Vučić sprach Brüssel eine deutliche Warnung aus und wies darauf hin, dass der Besuch gegen die EU-Beitrittskriterien verstoße und dem Beitrittsprozess Serbiens zu dem 27 Mitglieder zählenden Block schaden könnte.

Die europäischen Politiker mögen zwar abwesend sein, aber Moskaus wertvollster Verbündeter und der wohl wichtigste Gast wird anwesend sein.

Wie der Kreml am Sonntag mitteilte, wird der chinesische Präsident Xi Jinping vom 7. bis 10. Mai zu einem offiziellen Besuch nach Russland reisen, um an den Feierlichkeiten zum 80.

Wie sicher wird die Parade sein?

In der verganenen Woche schlug der russische Präsident Wladimir Putin einen dreitägigen Waffenstillstand mit der Ukraine vor, der zwischen dem 7. und 9. Mai rund um die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges gelten sollte. Dieser Vorschlag wurde von Kyjiw kategorisch abgelehnt, und Selenskyj bezeichnete ihn als "theatralische Darbietung", mit der die internationale Isolation Russlands gelockert und eine günstige Atmosphäre für die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau geschaffen werden solle.

Selenskyj sagte Berichten zufolge, der Vorschlag sei kein ernsthafter Versuch, den Krieg zu beenden, und bekräftigte die Unterstützung der Ukraine für eine von den USA unterstützte Initiative, die einen bedingungslosen 30-tägigen Waffenstillstand fordert.

Der ukrainische Präsident warnte, dass Moskaus Geschichte der Verletzung kurzfristiger Waffenstillstände jegliches Vertrauen in sein jüngstes Angebot untergrabe.

"Sie töten bis zum 7. Mai, machen ein paar Tage Pause und greifen dann am 11. Mai wieder an", sagte er.

Am Montag, einige Tage vor der Parade, als die Proben in der russischen Hauptstadt stattfanden, teilten die Behörden mit, dass in der Nacht vier Drohnen im Anflug auf die Stadt abgefangen worden seien.

Vorläufigen Berichten zufolge gab es keine Verletzten oder Schäden durch die herabfallenden Trümmer, sagte Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Messaging-App Telegram.

Dies war nicht das erste Mal, dass ukrainische Drohnen Moskau erreichten. Mitte März meldete die Stadtverwaltung den größten Drohnenangriff, bei dem nach Angaben der russischen Luftabwehr und der Moskauer Behörden über 70 Drohnen abgeschossen wurden.

Nach Angaben von Selenskyj können ukrainische Drohnen inzwischen weit darüber hinaus fliegen und eine Reichweite von 3.000 km erreichen.

Kyjiw hat Langstreckendrohnen eingesetzt, um tief in russisches Hoheitsgebiet einzudringen und militärische Infrastrukturen wie Flugplätze, Ölraffinerien, Depots und logistische Knotenpunkte anzugreifen.

Arbeiter bereiten alles für die Parade vor. AP Photo

Russland hat bereits die Siegesparade in der besetzten Hafenstadt Sewastopol auf der Krim abgesagt. Der von Moskau eingesetzte Besatzungsgouverneur von Sewastopol erklärte, die Parade werde aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht stattfinden.

Die Ankündigung erfolgt nach einem ukrainischen Drohnenangriff, bei dem am vergangenen Freitag ein russischer Su-30-Kampfjet in der Nähe des Hafens von Noworossijsk zerstört wurde.

Der ukrainische Militärgeheimdienst bezeichnete den Vorfall als "beispiellose Operation", bei der zum ersten Mal eine Seedrohne ein Kampfflugzeug abgeschossen habe.

Es ist das dritte Mal in Folge, dass die Parade in Sewastopol abgesagt wurde. In der besetzten Hafenstadt fand sie zuletzt 2022 statt, kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Warum ist der Tag des Sieges eine so große Sache für Putin?

Für Moskau ist der 9. Mai mehr als eine Siegesfeier. Unter Putin ist er zu einem der wichtigsten Feiertage und zu einer großen Demonstration der militärischen Macht Russlands geworden.

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine Anfang 2022 hat der 9. Mai noch mehr an Symbolkraft gewonnen, denn der Kreml nutzt die Bilder und Erzählungen des Zweiten Weltkriegs, um seinen umfassenden Einmarsch zu beschreiben und zu unterstützen.

In seinem Krieg gegen die Ukraine hat Russland eine Reihe von Slogans und Symbolen aufgegriffen, die mit denen identisch sind, die die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg verwendet hat, z. B. "Wir können es noch einmal schaffen" oder "Wir können es wiederholen", wie sie von russischen Soldaten in der Ukraine häufig verwendet werden.

Auch das orange-schwarze St.-Georgs-Band, das früher den Sieg im Zweiten Weltkrieg symbolisierte, ist inzwischen zu einem der bekanntesten Embleme der russischen Invasion in der Ukraine geworden und wird von den Befürwortern des Moskauer Angriffs auf das Nachbarland getragen.

Moskau hat die beiden Narrative auch sprachlich bewusst miteinander verknüpft, indem es eine ausgefeilte Sprache verwendete, um einen Ersatzbegriff zu schaffen, der Erhabenheit suggeriert: So bezeichnete es seinen groß angelegten Einmarsch in die Ukraine als "besondere militärische Operation", so wie der Zweite Weltkrieg in Russland als "Großer Vaterländischer Krieg" bezeichnet wird.

Putin selbst hat wiederholt behauptet, dass "das sowjetische Volk im Zweiten Weltkrieg allein gekämpft hat", und dabei den Beitrag der Alliierten außer Acht gelassen.

Als er die groß angelegte Invasion in der Ukraine einleitete, erklärte er, dass deren Hauptziele die "Entnazifizierung" des Landes und der "Kampf gegen den Faschismus" seien - Behauptungen, die Putin bis heute nie mit Beweisen untermauert hat.

Die Popularisierung dieser Rhetorik und Putins Verherrlichung des Tages des Sieges haben im Russischen einen eigenen Begriff: "pobedobesie", ein abwertendes Wort, das groteske übertriebene Feierlichkeiten oder Siegeswahn bedeutet.

Die Ukraine hat sich von den Gedenkfeiern und Daten aus der Sowjetzeit distanziert. Selenskyj unterzeichnete 2023 ein Gesetz, mit dem das ukrainische Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auf den 8. Mai verlegt wurde, was im Einklang mit den meisten europäischen Ländern steht.